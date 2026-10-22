Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Salvador terá curso gratuito de coquetelaria com 240 vagas e foco em oportunidades de trabalho

Iniciativa do Grupo Onda e do Instituto DIAGEO oferece formação gratuita de 26 a 30 de outubro, com 240 vagas e aulas sobre coquetelaria, empreendedorismo e marketing digital

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 20:36

Salvador terá curso gratuito de coquetelaria com 240 vagas, aulas presenciais no Rio Vermelho Crédito: Divulgação

Quem deseja trabalhar com bebidas e hospitalidade terá uma oportunidade de capacitação em Salvador. O Grupo Onda e o Instituto DIAGEO promovem, de 26 a 30 de outubro, um curso gratuito de iniciação à coquetelaria, com aulas presenciais no Rio Vermelho e conteúdos voltados ao mercado de trabalho.

A formação integra o Learning for Life, programa de impacto social que busca ampliar oportunidades profissionais no setor de hospitalidade. Ao todo, a iniciativa prevê a capacitação de 240 pessoas e estabelece a meta de que pelo menos 50% dos participantes formados sejam mulheres.

Além das aulas práticas de coquetelaria, o curso inclui conteúdos sobre carreira, empreendedorismo e marketing digital para bartenders. Parte da programação foi desenvolvida em conjunto com o Grupo Onda para aproximar a formação das demandas do mercado.

Segundo Cristóvão Neto, sócio do Grupo Onda e responsável pela operação da empresa no Nordeste, a parceria busca ampliar o acesso à qualificação e estimular novas possibilidades de trabalho e empreendedorismo na capital baiana.

As inscrições são feitas pela internet. Os interessados podem escolher entre turmas pela manhã ou à tarde, conforme a disponibilidade de vagas.

SERVIÇO

Curso gratuito de Iniciação à Coquetelaria

Data: 26 a 30 de outubro de 2026

Local: Grupo Onda - Rua Ilhéus, 110, Rio Vermelho, Salvador

Turma da manhã: das 9h às 12h

Turma da tarde: das 14h às 17h

Inscrições: acesse o formulário

Leia mais

Imagem - Felipe Neto abre álbum de fotos do casamento com Juliane Carvalho e celebra união: ‘Mr. and Mrs.’

Felipe Neto abre álbum de fotos do casamento com Juliane Carvalho e celebra união: ‘Mr. and Mrs.’

Imagem - Luiza Ambiel recebe proposta inusitada de assinante para trocar voto por conteúdo adulto: ‘Fiquei sem reação’

Luiza Ambiel recebe proposta inusitada de assinante para trocar voto por conteúdo adulto: ‘Fiquei sem reação’

Imagem - O que motivou o término de Gracyanne Barbosa e Gabriel Cardoso após 9 meses de namoro

O que motivou o término de Gracyanne Barbosa e Gabriel Cardoso após 9 meses de namoro

Mais recentes

Imagem - Lembra dela? Clarinha de ‘Páginas da Vida’, Joana Mocarzel revela sonho profissional 20 anos após novela

Lembra dela? Clarinha de ‘Páginas da Vida’, Joana Mocarzel revela sonho profissional 20 anos após novela
Imagem - Aline Wirley e Igor Rickli fecham parceria com gigante da construção civil e constroem mansão de 850 m² com espaços para música e dança no Rio; veja fotos

Aline Wirley e Igor Rickli fecham parceria com gigante da construção civil e constroem mansão de 850 m² com espaços para música e dança no Rio; veja fotos
Imagem - Elenco de 'Friends' chorou ao redor de caixão de Matthew Perry, revela irmã do ator

Elenco de 'Friends' chorou ao redor de caixão de Matthew Perry, revela irmã do ator