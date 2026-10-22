CURSO GRATUITO

Salvador terá curso gratuito de coquetelaria com 240 vagas e foco em oportunidades de trabalho

Iniciativa do Grupo Onda e do Instituto DIAGEO oferece formação gratuita de 26 a 30 de outubro, com 240 vagas e aulas sobre coquetelaria, empreendedorismo e marketing digital

Heider Sacramento

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 20:36

Salvador terá curso gratuito de coquetelaria com 240 vagas, aulas presenciais no Rio Vermelho Crédito: Divulgação

Quem deseja trabalhar com bebidas e hospitalidade terá uma oportunidade de capacitação em Salvador. O Grupo Onda e o Instituto DIAGEO promovem, de 26 a 30 de outubro, um curso gratuito de iniciação à coquetelaria, com aulas presenciais no Rio Vermelho e conteúdos voltados ao mercado de trabalho.

A formação integra o Learning for Life, programa de impacto social que busca ampliar oportunidades profissionais no setor de hospitalidade. Ao todo, a iniciativa prevê a capacitação de 240 pessoas e estabelece a meta de que pelo menos 50% dos participantes formados sejam mulheres.

Além das aulas práticas de coquetelaria, o curso inclui conteúdos sobre carreira, empreendedorismo e marketing digital para bartenders. Parte da programação foi desenvolvida em conjunto com o Grupo Onda para aproximar a formação das demandas do mercado.

Segundo Cristóvão Neto, sócio do Grupo Onda e responsável pela operação da empresa no Nordeste, a parceria busca ampliar o acesso à qualificação e estimular novas possibilidades de trabalho e empreendedorismo na capital baiana.

As inscrições são feitas pela internet. Os interessados podem escolher entre turmas pela manhã ou à tarde, conforme a disponibilidade de vagas.

SERVIÇO

Curso gratuito de Iniciação à Coquetelaria

Data: 26 a 30 de outubro de 2026

Local: Grupo Onda - Rua Ilhéus, 110, Rio Vermelho, Salvador

Turma da manhã: das 9h às 12h

Turma da tarde: das 14h às 17h