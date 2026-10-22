Salvador terá curso gratuito de coquetelaria com 240 vagas e foco em oportunidades de trabalho

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Heider Sacramento
Publicado em 22 de outubro de 2026 às 20:36
Quem deseja trabalhar com bebidas e hospitalidade terá uma oportunidade de capacitação em Salvador. O Grupo Onda e o Instituto DIAGEO promovem, de 26 a 30 de outubro, um curso gratuito de iniciação à coquetelaria, com aulas presenciais no Rio Vermelho e conteúdos voltados ao mercado de trabalho.
A formação integra o Learning for Life, programa de impacto social que busca ampliar oportunidades profissionais no setor de hospitalidade. Ao todo, a iniciativa prevê a capacitação de 240 pessoas e estabelece a meta de que pelo menos 50% dos participantes formados sejam mulheres.
Além das aulas práticas de coquetelaria, o curso inclui conteúdos sobre carreira, empreendedorismo e marketing digital para bartenders. Parte da programação foi desenvolvida em conjunto com o Grupo Onda para aproximar a formação das demandas do mercado.
Segundo Cristóvão Neto, sócio do Grupo Onda e responsável pela operação da empresa no Nordeste, a parceria busca ampliar o acesso à qualificação e estimular novas possibilidades de trabalho e empreendedorismo na capital baiana.
As inscrições são feitas pela internet. Os interessados podem escolher entre turmas pela manhã ou à tarde, conforme a disponibilidade de vagas.
SERVIÇO
Curso gratuito de Iniciação à Coquetelaria
Data: 26 a 30 de outubro de 2026
Local: Grupo Onda - Rua Ilhéus, 110, Rio Vermelho, Salvador
Turma da manhã: das 9h às 12h
Turma da tarde: das 14h às 17h
Inscrições: acesse o formulário