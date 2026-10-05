MÚSICA

Samba da Resistência recebe Muniz do Garcia em roda gratuita neste sábado (10), em Itapuã

Sambista de 78 anos retorna ao encontro realizado há mais de 40 anos no Espaço Cultural Rumo do Vento, a partir das 17h

Heider Sacramento

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 23:25

Samba da Resistência recebe Muniz do Garcia neste sábado (10), em Itapuã, com roda gratuita a partir das 17h Crédito: Divulgação

O Samba da Resistência promove mais uma edição neste sábado (10), em Itapuã, Salvador, com a participação especial do sambista, cantor e compositor Muniz do Garcia. A roda começa às 17h, no Espaço Cultural Rumo do Vento, na Praça do Coreto, e tem entrada gratuita.

Aos 78 anos, Muniz retorna ao encontro, onde já participou de outras edições. Referência do samba produzido na Bahia, o artista leva para a roda um repertório marcado por composições próprias e pela valorização da cultura popular.

Entre as músicas compostas por ele estão “Mente Cândida”, “Prenúncio de Amor”, “A Lira” e “O Legado”. O sambista também ganhou destaque na indústria fonográfica com “As Quatro Estações do Ano”, presente no álbum Sambas-enredo da Cidade da Bahia.

Nesta edição, Muniz será acompanhado por Pedrão Abib e Adriano Oliveira, nos violões; Dudu Reis, no cavaquinho; Leto Oliveira e Paulo Avelar, na percussão; além de Ana Paula Oliveira, no vocal e percussão, e Neto Moska, na percussão.

Tradição de mais de 40 anos

Realizado mensalmente no Espaço Cultural Rumo do Vento, o Samba da Resistência mantém uma tradição iniciada há mais de quatro décadas. O encontro reúne moradores de diferentes gerações e artistas em torno do samba tradicional produzido na Bahia.

O espaço foi fundado por Seu Régi de Itapuã e reconhecido como ponto de cultura pelo Governo da Bahia em 2020. A roda é comandada por Régi ao lado de Pedrão Abib e costuma receber convidados a cada edição.

O encontro deste sábado será gratuito e aberto ao público, com contribuição consciente para ajudar na manutenção do projeto. A sugestão é de R$ 25, via Pix.

Serviço

Samba da Resistência com Muniz do Garcia

Data: 10 de outubro de 2026, sábado

Horário: 17h

Local: Espaço Cultural Rumo do Vento, Praça do Coreto, Alto da Bela Vista de Itapuã

Entrada: gratuita