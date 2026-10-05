Samba da Resistência recebe Muniz do Garcia em roda gratuita neste sábado (10), em Itapuã

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Heider Sacramento
Publicado em 5 de outubro de 2026 às 23:25
O Samba da Resistência promove mais uma edição neste sábado (10), em Itapuã, Salvador, com a participação especial do sambista, cantor e compositor Muniz do Garcia. A roda começa às 17h, no Espaço Cultural Rumo do Vento, na Praça do Coreto, e tem entrada gratuita.
Aos 78 anos, Muniz retorna ao encontro, onde já participou de outras edições. Referência do samba produzido na Bahia, o artista leva para a roda um repertório marcado por composições próprias e pela valorização da cultura popular.
Entre as músicas compostas por ele estão “Mente Cândida”, “Prenúncio de Amor”, “A Lira” e “O Legado”. O sambista também ganhou destaque na indústria fonográfica com “As Quatro Estações do Ano”, presente no álbum Sambas-enredo da Cidade da Bahia.
Nesta edição, Muniz será acompanhado por Pedrão Abib e Adriano Oliveira, nos violões; Dudu Reis, no cavaquinho; Leto Oliveira e Paulo Avelar, na percussão; além de Ana Paula Oliveira, no vocal e percussão, e Neto Moska, na percussão.
Tradição de mais de 40 anos
Realizado mensalmente no Espaço Cultural Rumo do Vento, o Samba da Resistência mantém uma tradição iniciada há mais de quatro décadas. O encontro reúne moradores de diferentes gerações e artistas em torno do samba tradicional produzido na Bahia.
O espaço foi fundado por Seu Régi de Itapuã e reconhecido como ponto de cultura pelo Governo da Bahia em 2020. A roda é comandada por Régi ao lado de Pedrão Abib e costuma receber convidados a cada edição.
O encontro deste sábado será gratuito e aberto ao público, com contribuição consciente para ajudar na manutenção do projeto. A sugestão é de R$ 25, via Pix.
Serviço
Samba da Resistência com Muniz do Garcia
Data: 10 de outubro de 2026, sábado
Horário: 17h
Local: Espaço Cultural Rumo do Vento, Praça do Coreto, Alto da Bela Vista de Itapuã
Entrada: gratuita
Contribuição consciente: R$ 25 sugeridos