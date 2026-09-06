CARNAVAL 2027

Samba-enredo interpretado por Daniela Mercury é o escolhido da Mangueira para o Carnaval

A artista baiana celebrou a escolha da obra na quadra da escola verde e rosa, no Rio de Janeiro

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 6 de setembro de 2026 às 14:12

Daniela Mercury interpretará samba-enredo da Mangueira no Carnaval 2027 Crédito: Reprodução|Instagram

A cantora Daniela Mercury foi escolhida para dar voz ao samba-enredo que conduzirá a Estação Primeira da Mangueira na Marquês de Sapucaí durante o Carnaval 2027. O anúncio oficial aconteceu na noite deste último sábado (5), após uma apresentação na quadra da tradicional agremiação carioca, localizada na Zona Norte do Rio de Janeiro.

Daniela Mercury interpretará samba-enredo da Mangueira no Carnaval 2027 1 de 14

A obra vencedora da disputa é assinada pelo time de compositores formado por Lequinho, Júnior Fionda, Gabriel Machado, Guilherme Sá, Rodrigo Bandolim e Orlando Ambrósio. A letra da canção é inteiramente dedicada a Oyá, orixá guerreira dos ventos e tempestades que servirá como o grande eixo temático do desfile da escola verde e rosa para o próximo ano.