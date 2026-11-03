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Sambista de 43 anos e a tia morrem após serem atingidos por raio

Douglas Santos, conhecido como Manga do Cavaco, chegou a ser socorrido, mas não sobreviveu aos ferimentos

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 3 de novembro de 2026 às 19:48

Sambista Douglas Santos
Sambista Douglas Santos Crédito: Reprodução | Instagram

O sambista Douglas Santos, conhecido como Manga do Cavaco, de 43 anos, e sua tia, Maria do Carmo, de 80 anos, morreram após serem atingidos por um raio durante um churrasco em família na Vila Carmosina, Zona Leste de São Paulo, no último domingo (1ª).

A confirmação do óbito foi publicada pelo perfil Samba Entre Amigos nas redes sociais. “É com profundo pesar que nos despedimos de um irmão, amigo e grande parceiro. Sua alegria, sua fé e seu amor por Deus ficarão para sempre em nossos corações. Descanse em paz! Que o Senhor conforte o coração de sua família e de todos que tiveram o privilégio de caminhar ao seu lado. Você viverá para sempre em nossas lembranças!”, escreveu o grupo.

Douglas Santos

Sabista Douglas Santos por Reprodução | Instagram
Sabista Douglas Santos por Reprodução | Instagram
Sabista Douglas Santos por Reprodução | Instagram
Sabista Douglas Santos por Reprodução | Instagram
Sabista Douglas Santos por Reprodução | Instagram
Sabista Douglas Santos por Reprodução | Instagram
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Sabista Douglas Santos por Reprodução | Instagram

Segundo relatos, conforme a revista Quem, a descarga elétrica feriu outras pessoas que estavam na confraternização. Henrique, filho do músico, sofreu ferimentos no rosto e na cabeça e precisou ser internado, mas apresenta melhora, segundo Janaína, irmã de Douglas. A mãe do artista sofreu uma fratura e está em estado estável.

Nota da morte de Douglas Santos
Nota da morte de Douglas Santos Crédito: Reprodução | Instagram

Integrante do grupo Samba Entre Amigos, Douglas chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Santa Marcelina, onde ficou internado em estado grave na UTI, mas não resistiu. O óbito foi confirmado nesta segunda-feira (2), segundo a jornalista Lisa Gomes, do SBT, e nas redes sociais do Samba Entre Amigos, que se despediu do integrante.

Antes da confirmação da morte do músico, o perfil do Samba Entre Amigos já tinha comunicado a gravidade da situação nas redes sociais. “Infelizmente, no último domingo houve uma tragédia. Nosso amigo e irmão Douglas, conhecido como Manga, foi atingido por um raio, onde estavam familiares e amigos. Muitas pessoas ficaram feridas, mas nosso irmão se encontra em estado grave. Vamos mandar energia positiva para ele e toda a família”, publicou o grupo.

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