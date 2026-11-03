LUTO

Sambista de 43 anos e a tia morrem após serem atingidos por raio

Douglas Santos, conhecido como Manga do Cavaco, chegou a ser socorrido, mas não sobreviveu aos ferimentos

Felipe Sena

Publicado em 3 de novembro de 2026 às 19:48

Sambista Douglas Santos Crédito: Reprodução | Instagram

O sambista Douglas Santos, conhecido como Manga do Cavaco, de 43 anos, e sua tia, Maria do Carmo, de 80 anos, morreram após serem atingidos por um raio durante um churrasco em família na Vila Carmosina, Zona Leste de São Paulo, no último domingo (1ª).

A confirmação do óbito foi publicada pelo perfil Samba Entre Amigos nas redes sociais. “É com profundo pesar que nos despedimos de um irmão, amigo e grande parceiro. Sua alegria, sua fé e seu amor por Deus ficarão para sempre em nossos corações. Descanse em paz! Que o Senhor conforte o coração de sua família e de todos que tiveram o privilégio de caminhar ao seu lado. Você viverá para sempre em nossas lembranças!”, escreveu o grupo.

Douglas Santos 1 de 6

Segundo relatos, conforme a revista Quem, a descarga elétrica feriu outras pessoas que estavam na confraternização. Henrique, filho do músico, sofreu ferimentos no rosto e na cabeça e precisou ser internado, mas apresenta melhora, segundo Janaína, irmã de Douglas. A mãe do artista sofreu uma fratura e está em estado estável.

Nota da morte de Douglas Santos Crédito: Reprodução | Instagram

Integrante do grupo Samba Entre Amigos, Douglas chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Santa Marcelina, onde ficou internado em estado grave na UTI, mas não resistiu. O óbito foi confirmado nesta segunda-feira (2), segundo a jornalista Lisa Gomes, do SBT, e nas redes sociais do Samba Entre Amigos, que se despediu do integrante.