LUTO

Samuel Monroe Jr., de Perigo para a Sociedade, morre aos 52 anos após quatro meses de internação

O artista norte-americano estava internado desde abril devido a complicações causadas por meningite e pneumonia por MRSA

Kamila Macedo

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 18:35

Ator Samuel Monroe Jr. morreu aos 52 anos Crédito: Reprodução

O ator norte-americano Samuel Monroe Jr. morreu aos 52 anos nesta quarta-feira (26), após ficar quatro meses internado devido a um quadro de meningite e pneumonia por MRSA, uma infecção pulmonar grave. A notícia foi confirmada por Joyce Patton, mãe do artista, por meio das redes sociais.

Na publicação, Patton se despediu do filho: "Hoje, Deus o chamou para casa". Ela também pediu orações para a família nesse momento difícil.

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Conhecido por integrar o elenco de produções como “Perigo para a Sociedade” (1993), “Até As Últimas Consequências” (1996) e “Clube dos Jogadores” (1998), Samuel teria contraído a doença em 2025, durante as gravações de um novo projeto em Las Vegas, nos Estados Unidos. Segundo Shawna Stewart, esposa do artista, o diagnóstico tardio contribuiu para o agravamento do quadro de saúde. As informações foram concedidas por Stewart em entrevista ao site Complex, em abril.

O ator deu entrada no hospital em abril. Na ocasião, familiares abriram uma campanha online para arrecadar recursos para o tratamento, mas o valor obtido ficou distante da meta: a vaquinha tinha o objetivo de alcançar US$ 50 mil, contudo arrecadou cerca de US$ 9 mil.

Em junho, a esposa voltou a se pronunciar, desta vez ao portal TMZ, informando que ele permanecia internado e dependente de aparelhos para se manter vivo.