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Samuel Monroe Jr., de Perigo para a Sociedade, morre aos 52 anos após quatro meses de internação

O artista norte-americano estava internado desde abril devido a complicações causadas por meningite e pneumonia por MRSA

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 18:35

Ator Samuel Monroe Jr. morreu aos 52 anos
Ator Samuel Monroe Jr. morreu aos 52 anos Crédito: Reprodução

O ator norte-americano Samuel Monroe Jr. morreu aos 52 anos nesta quarta-feira (26), após ficar quatro meses internado devido a um quadro de meningite e pneumonia por MRSA, uma infecção pulmonar grave. A notícia foi confirmada por Joyce Patton, mãe do artista, por meio das redes sociais.

Na publicação, Patton se despediu do filho: "Hoje, Deus o chamou para casa". Ela também pediu orações para a família nesse momento difícil.

Samuel Monroe Jr.

Samuel Monroe Jr. por Reprodução
Samuel Monroe Jr. por Reprodução
Samuel Monroe Jr. por Reprodução
Ator Samuel Monroe Jr. morreu aos 52 anos por Reprodução
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Samuel Monroe Jr. por Reprodução

Conhecido por integrar o elenco de produções como “Perigo para a Sociedade” (1993), “Até As Últimas Consequências” (1996) e “Clube dos Jogadores” (1998), Samuel teria contraído a doença em 2025, durante as gravações de um novo projeto em Las Vegas, nos Estados Unidos. Segundo Shawna Stewart, esposa do artista, o diagnóstico tardio contribuiu para o agravamento do quadro de saúde. As informações foram concedidas por Stewart em entrevista ao site Complex, em abril.

O ator deu entrada no hospital em abril. Na ocasião, familiares abriram uma campanha online para arrecadar recursos para o tratamento, mas o valor obtido ficou distante da meta: a vaquinha tinha o objetivo de alcançar US$ 50 mil, contudo arrecadou cerca de US$ 9 mil.

Em junho, a esposa voltou a se pronunciar, desta vez ao portal TMZ, informando que ele permanecia internado e dependente de aparelhos para se manter vivo.

Segundo o jornal O Globo, Joyce e Shawna chegaram a travar uma disputa judicial para definir a responsabilidade pelo tratamento do artista. Na época, a mãe de Samuel alegou que Shawna e o filho não eram casados legalmente.

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Luto Samuel Monroe jr.

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