RACISMO

Sandra Bullock revela medo constante por ter filhos negros: 'Extremamente paranoica'

Atriz, que é branca, diz temer o que Louis, de 16 anos, e Laila, de 13, podem enfrentar ao saírem de casa

Fernanda Varela

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 11:00

Sandra Bullok e os filhos Crédito: Reprodução

Sandra Bullock revelou que vive em estado de alerta quando o assunto é a segurança dos dois filhos, Louis, de 16 anos, e Laila, de 13. A atriz, de 62 anos, falou sobre os desafios de ser uma mulher branca criando dois adolescentes negros e admitiu que teme o que eles podem enfrentar longe dela.

“Sou extremamente paranoica. Eles dizem: 'Mãe, vai ficar tudo bem'. E eu respondo: 'Não está tudo bem. A situação lá fora não está nada bem'”, afirmou a estrela durante participação no programa Today.

Sandra Bullock 1 de 9

Sandra adotou Louis em 2010. Cinco anos depois, Laila passou a fazer parte da família por meio do sistema de acolhimento familiar. Para a atriz, sua fama não necessariamente representa uma proteção para os filhos quando eles estão sozinhos.

“A cor da pele deles... eles são meus bebês, são minha vida, mas ninguém sabe disso quando eles saem de casa. Então isso está sempre em primeiro plano na minha mente. Agora estou aprendendo a confiar neles”, explicou.

A preocupação não é recente. Em 2021, durante participação no Red Table Talk, Sandra já havia contado que chegava a verificar durante a noite se os filhos estavam respirando. Na ocasião, reconheceu também que precisava encontrar um equilíbrio para que sua própria ansiedade não fosse projetada sobre eles.

A atriz contou ainda que prepara Louis desde a infância para situações que ele pode enfrentar por ser um jovem negro. Segundo Sandra, quando o filho usou um moletom com capuz, ela aproveitou a situação para conversar com ele sobre racismo e sobre a maneira como poderia ser visto por outras pessoas.