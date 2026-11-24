MÚSICA

Sandy e Junior anunciam volta aos palcos com formato inédito no Brasil; veja datas e ingressos

Oito anos após a turnê 'Nossa História', irmãos farão seis shows em São Paulo e prometem surpresas no repertório

Heider Sacramento

Publicado em 24 de novembro de 2026 às 18:08

Sandy e Junior farão seis apresentações em São Paulo em julho de 2027 Crédito: Reprodução

Sandy e Junior estão de volta. Os irmãos anunciaram, nesta terça-feira (24), o projeto Nada é Por Acaso, que marcará o reencontro da dupla nos palcos em julho de 2027. Serão seis apresentações no Nubank Parque, em São Paulo, com direito a músicas nunca cantadas ao vivo pelos artistas.

Diferentemente da turnê Nossa História, realizada em 2019, o novo projeto não percorrerá diferentes cidades. A dupla apostará no formato de residência musical, concentrando os shows em um único local.

Segundo Alexandre Faria, diretor da Live Nation, responsável pela produção, Sandy e Junior serão os primeiros artistas brasileiros a realizar uma residência musical em um estádio de futebol no país.

Quando serão os shows de Sandy e Junior?

As apresentações acontecerão nos dias 1º, 3, 9, 11, 23 e 25 de julho de 2027. Os irmãos não descartaram a possibilidade de anunciar novas datas.

Sandy e Júnior 1 de 8

Quando começa a venda de ingressos?

A pré-venda exclusiva para clientes de cartões Elo será realizada nos dias 1º e 2 de dezembro de 2026. A venda para o público geral começará no dia 3 de dezembro.

Os preços dos ingressos ainda não foram divulgados.

O que esperar dos shows?

Durante a coletiva de imprensa, Sandy revelou que os irmãos estão atentos aos pedidos dos fãs e pretendem incluir surpresas no repertório. “Peço que os fãs fiquem tranquilos, pois o show vai contemplar bastante do nosso repertório. É possível dizer que vamos cantar músicas que nunca cantamos. Estamos atentos aos pedidos dos fãs”, afirmou.

Junior, por sua vez, confessou que desejava voltar a cantar com a irmã, mas não imaginava que isso aconteceria tão cedo. “Eu não imaginava que a gente fosse revisitar a dupla. Sempre tive essa vontade, mas eu pensava que iria demorar um pouco mais. Mas as coisas acontecem quando elas têm que acontecer”, disse.

O reencontro após oito anos

Sandy e Junior encerraram a parceria profissional em 2007, após uma carreira marcada por sucessos como A Lenda, Imortal, As Quatro Estações e Quando Você Passa (Turu Turu).