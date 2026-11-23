MÚSICA

Sandy e Junior dão nova pista sobre retorno e aumentam expectativa dos fãs; veja o que se sabe

Irmãos farão anúncio nesta terça-feira (24), em São Paulo, e movimentaram as redes sociais com mudança no Spotify

Heider Sacramento

Publicado em 23 de novembro de 2026 às 21:38

Sandy e Junior apresentarão novo projeto nesta terça-feira (24), em São Paulo Crédito: Divulgação

Uma mudança no perfil oficial de Sandy e Junior no Spotify aumentou as expectativas dos fãs sobre um possível retorno da dupla aos palcos. Os irmãos, que apresentarão um novo projeto nesta terça-feira (24), em São Paulo, deram mais um motivo para o público especular sobre a novidade.

Nesta segunda-feira (23), a playlist oficial dos cantores na plataforma de streaming passou a se chamar “Nada é por acaso”. A alteração foi interpretada pelos fãs como uma possível pista sobre o anúncio.

O mistério deverá chegar ao fim durante uma coletiva de imprensa. Até o momento, os artistas não confirmaram o formato do projeto nem divulgaram informações sobre eventuais apresentações.

Sandy e Júnior 1 de 8

Um dos detalhes conhecidos é que o projeto tem produção da Live Nation, empresa responsável pela turnê Nossa História, que reuniu os irmãos nos palcos em 2019.

Entre as possibilidades que circulam está a realização de uma residência artística em um estádio de São Paulo. Diferentemente de uma turnê convencional, o formato concentraria várias apresentações em um mesmo local.

A informação, entretanto, ainda não foi confirmada oficialmente pelos artistas.