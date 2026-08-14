PESQUISA ACADÊMICA

Sandy vira tema de pesquisa de universidade brasileira

Saiba detalhes de trabalho feito por pesquisadora do interior de São Paulo

Felipe Sena

Publicado em 14 de agosto de 2026 às 14:53

Cantora Sandy virou objeto de pesquisa universitária Crédito: Reprodução | Instagram

Na universidade, existem várias possibilidades e linhas de pesquisa para trabalhos acadêmicos. A admiração pela cantora Sandy, saiu dos palcos e foi parar no rigoroso universo acadêmico.

O impacto da carreira da cantora e a complexidade de sua arte foram destrinchados em uma pesquisa científica, revelando a profundidade cultural por trás da obra da artista.

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A artista, de 43 anos, se tornou o centro de um estudo que busca desvendar sua vivência pessoal e se entrelaça com a interpretação de suas canções, e como as colaborações artísticas moldam a percepção de sua obra.

Aparecida Eule, pesquisadora de Valinhos, em São Paulo, com mestrado em Divulgação Científica e Cultural, e que hoje se aprofunda em seu doutorado em Linguística pela Unicamp. Seu artigo foi publicado em uma revista da universidade, conforme noticiado pelo colunista Valmir Moratelli da Veja, e ilumina um aspecto pouco explorado da música popular.

O projeto se concentra numa biografia de Sandy que reflete nas camadas de significado de suas músicas. A pergunta da pesquisa é: como a vida pública e privada de um artista influencia a maneira como o público e a crítica interpretam suas criações?

Para a análise, Eule mergulhou em um repertório cuidadoso e selecionado, ao escolher canções de destaque da discografia recente de Sandy, justamente as que acumulam milhões de reproduções nas plataformas digitais. Canções como “Me Espera”, “Areia”, “Pra Me Refazer” e “Eu Pra Você” foram combustível para a profunda investigação.

Eule analisa ainda a dinâmica das parcerias musicais e seu poder de recontextualizar o sentido de uma obra. Segundo a pesquisadora, “Me Espera”, por exemplo, se altera de maneira perceptível quando Sandy a divide com artistas como Tiago Iorc, seu marido Lucas Lima ou seu pai Xororó.