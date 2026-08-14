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Sandy vira tema de pesquisa de universidade brasileira

Saiba detalhes de trabalho feito por pesquisadora do interior de São Paulo

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 14 de agosto de 2026 às 14:53

Cantora Sandy virou objeto de pesquisa universitária
Cantora Sandy virou objeto de pesquisa universitária Crédito: Reprodução | Instagram

Na universidade, existem várias possibilidades e linhas de pesquisa para trabalhos acadêmicos. A admiração pela cantora Sandy, saiu dos palcos e foi parar no rigoroso universo acadêmico.

O impacto da carreira da cantora e a complexidade de sua arte foram destrinchados em uma pesquisa científica, revelando a profundidade cultural por trás da obra da artista.

Sandy

Sandy e Junior por Reprodução
Sandy por Divulgação
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Pedro Andrade, Sandy por Redes sociais
Sandy por Reprodução
SANDY por Redes sociais
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Sandy e Junior por Reprodução

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A artista, de 43 anos, se tornou o centro de um estudo que busca desvendar sua vivência pessoal e se entrelaça com a interpretação de suas canções, e como as colaborações artísticas moldam a percepção de sua obra.

Aparecida Eule, pesquisadora de Valinhos, em São Paulo, com mestrado em Divulgação Científica e Cultural, e que hoje se aprofunda em seu doutorado em Linguística pela Unicamp. Seu artigo foi publicado em uma revista da universidade, conforme noticiado pelo colunista Valmir Moratelli da Veja, e ilumina um aspecto pouco explorado da música popular.

O projeto se concentra numa biografia de Sandy que reflete nas camadas de significado de suas músicas. A pergunta da pesquisa é: como a vida pública e privada de um artista influencia a maneira como o público e a crítica interpretam suas criações?

Para a análise, Eule mergulhou em um repertório cuidadoso e selecionado, ao escolher canções de destaque da discografia recente de Sandy, justamente as que acumulam milhões de reproduções nas plataformas digitais. Canções como “Me Espera”, “Areia”, “Pra Me Refazer” e “Eu Pra Você” foram combustível para a profunda investigação.

Eule analisa ainda a dinâmica das parcerias musicais e seu poder de recontextualizar o sentido de uma obra. Segundo a pesquisadora, “Me Espera”, por exemplo, se altera de maneira perceptível quando Sandy a divide com artistas como Tiago Iorc, seu marido Lucas Lima ou seu pai Xororó.

A metodologia aplicada por Eule é ancorada nos preceitos da Análise do Discurso de linha francesa, uma abordagem que permite desvendar as construções ideológicas e culturais presentes na linguagem. A pesquisa se beneficia ainda de referências que transitam entre a linguísticas, a História e a Psicanálise, criando um olhar interdisciplinar que enriquece a compreensão do fenômeno Sandy.

Tags:

Sandy

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