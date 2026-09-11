CULTURA

São Francisco do Conde recebe projeto de leitura afrocentrada para crianças; veja como participar

Iniciativa promove contação de histórias e atividades culturais em comunidades quilombolas e áreas de vulnerabilidade do Recôncavo Baiano

Heider Sacramento

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 21:30

Leitura, ancestralidade e identidade para crianças do Recôncavo Baiano Crédito: Divulgação

Crianças de 6 a 8 anos de São Francisco do Conde, no Recôncavo Baiano, terão uma programação especial dedicada à literatura, à cultura negra e à ancestralidade. A partir de setembro, o projeto Pedagogia da Preta inicia uma circulação por comunidades do município com encontros gratuitos de leitura e contação de histórias.

Criada pela pedagoga Manuela Araújo, a iniciativa já desenvolve há mais de quatro anos ações voluntárias ligadas à alfabetização e ao incentivo à leitura na região. Agora, a proposta ganha uma programação de três meses, entre setembro e novembro, com oito encontros em comunidades quilombolas e locais em situação de vulnerabilidade social.

Em cada atividade, as crianças terão contato com livros infantis protagonizados por personagens e narrativas que valorizam a identidade, a ancestralidade e as culturas negras e tradicionais. A ideia é aproximar a literatura do cotidiano dos participantes e ampliar as referências apresentadas durante o processo de aprendizagem.

Além das histórias, os encontros terão rodas de conversa sobre temas relacionados à realidade das comunidades. A programação também inclui lanches e uma refeição ancestral, aproximando a experiência literária de outros saberes e tradições locais.

“O que a gente quer é oferecer às crianças a oportunidade de se reconhecerem nas histórias, ampliar suas referências e fortalecer o sentimento de pertencimento”, explica Manuela.

Primeiro encontro acontece em setembro

A estreia da circulação será no dia 26 de setembro, às 10h30, na Associação de Moradores do Assentamento Milton Santos. O primeiro livro trabalhado será “As Tranças de Minha Mãe”, da escritora Ana Fátima.

Ao fim da programação, cada comunidade participante receberá um box com livros infantis, para que o contato com as obras continue depois dos encontros.