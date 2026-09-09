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'São herdeiros': nora de Gilberto Gil revela por que não cobra os filhos sobre o futuro: 'Podem fazer o que quiserem'

Cantora é casada com Bem Gil, filho do cantor, e contou por que decidiu não pressionar Dom e Sereno sobre o futuro

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 10:05

Mãeana é casada com Bem Gil
Mãeana é casada com Bem Gil Crédito: Reprodução/Instagram

Mãeana decidiu seguir um caminho diferente ao criar os dois filhos daquele que conheceu na própria infância. A cantora, que é casada com Bem Gil, filho de Gilberto Gil, contou que evita colocar pressão sobre Dom, de 14 anos, e Sereno, de 9, para que definam desde cedo o que pretendem fazer da vida.

Em entrevista ao podcast Desculpincomodar, ela explicou que a decisão tem relação direta com a educação que recebeu. Mãeana contou que cresceu sob muita cobrança e precisou romper com padrões familiares para conseguir se descobrir como artista. "Vim de uma criação que me cobrava muito e tive que explodir com tudo isso", afirmou.

Mãeana é casada com Bem Gil

Mãeana é casada com Bem Gil por Reprodução/Instagram
Mãeana é casada com Bem Gil por Reprodução/Instagram
Mãeana é casada com Bem Gil por Reprodução/Instagram
Mãeana é casada com Bem Gil por Reprodução/Instagram
Mãeana é casada com Bem Gil por Reprodução/Instagram
Mãeana é casada com Bem Gil por Reprodução/Instagram
Mãeana é casada com Bem Gil por Reprodução/Instagram
Mãeana é casada com Bem Gil por Reprodução/Instagram
Mãeana é casada com Bem Gil por Reprodução/Instagram
Mãeana é casada com Bem Gil por Reprodução/Instagram
Mãeana é casada com Bem Gil por Reprodução/Instagram
Mãeana é casada com Bem Gil por Reprodução/Instagram
Mãeana é casada com Bem Gil por Reprodução/Instagram
Mãeana é casada com Bem Gil por Reprodução/Instagram
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Mãeana é casada com Bem Gil por Reprodução/Instagram

A experiência fez com que ela adotasse outra postura dentro de casa. Para a cantora, os filhos precisam ter liberdade para descobrir seus próprios caminhos, sem a obrigação de escolher uma profissão ou construir uma carreira desde cedo. "Eu falo para eles: 'Vocês vão ser o que quiserem, na hora que quiserem'. Estão tranquilos, garantidos, são herdeiros. Então, poder curtir isso...", contou.

Mãeana também falou sobre a diferença entre a criação de Bem e a realidade dos filhos do casal. Segundo ela, o marido cresceu com outra relação com dinheiro e responsabilidade, apesar de ser herdeiro.

"Bem é um herdeiro muito pilhado, porque ninguém dava nada de mão beijada ali. Os filhos da Flora, principalmente. Nunca tiveram ajuda, nada de graça", disse, em referência aos filhos de Flora Gil, segunda mulher de Gilberto Gil.

"Não quero ninguém agoniado"

A cantora contou que já conversou com Bem sobre a maneira como os dois respondem quando alguém pergunta o que os filhos pretendem fazer quando crescer. "Se você tem dinheiro, meus filhos ficarão tranquilos. Não quero ninguém agoniado. O mundo já está acabando, é amargo demais, deixe os meninos terem a segurança de que podem fazer o que quiserem, a hora que quiserem", afirmou.

Família Gil

Gilberto Gil, Flora Gil e neta Aurora por Reprodução
Gilberto Gil e neta Aurora por Reprodução / Redes Sociais
Marília Gil e Preta GIl por Reprodução/Instagram
Família Gil por Reprodução/Instagram
Preta Gil em família por Reprodução/Instagram
Flora Gil, Preta Gil e Gilberto Gil por Reprodução/Instagram
Preta Gil e o filho, Francisco Gil por Reprodução/Instagram
Preta Gil conheceu primeira sobrinha-neta por Reprodução/Instagram
Gilberto Gil se despedindo de Preta Gil no velório por Reprodução
José Gil se despede da irmã Preta por Brazil News
Preta Gil e a neta, Sol de Maria por Reprodução
Preta Gil e a neta, Sol de Maria por Reprodução
Preta Gil e a neta, Sol de Maria por Reprodução
Fran Gil por Reprodução
Atriz se despediu da amiga Preta Gil por Reprodução
Gilberto Gil se despede da filha, Preta, com beijo carinhoso por Reprodução
Fran Gil por Elias Dantas/Alô Alô Bahia
Flor Gil por Elias Dantas/Alô Alô Bahia
Francisco Gil no velório da mãe, Preta Gil por Elias Dantas/Alô Alô Bahia
Preta Gil entra na igreja acompanhada pelo filho, Francisco, e pelo pai, o cantor Gilberto Gil por Reprodução/Instagram
Francisco Gil compartilhou imagens ao lado da mãe nos seus últimos momentos nos Estados Unidos por Reprodução / Instagram
Preta Gil tentou ficar próxima de por Reprodução | Instagram
Preta Gil por Reprodução
Preta Gil por Reprodução
Gilberto Gil e Preta Gil por Reprodução
Bela Gil e Preta Gil por Reprodução
Bela Gil e Preta Gil por Reprodução
Bela Gil e Preta Gil por Reprodução
Bela Gil e Preta Gil por Reprodução
Preta e Gilberto Gil por Reprodução
Preta e Gilberto Gil por Reprodução
Preta Gil resgata momento emocionante com Gilberto Gil em aniversário por Reprodução/Instagram
Bela Gil e Preta Gil por Reprodução
Francisco e Preta Gil no hospital por Reprodução
Preta Gil e Francisco Gil por Reprodução
Preta Gil e Gilberto Gil por Reprodução
Gilberto Gil e Nana Caymmi por Reprodução / Redes Sociais
Bela Gil e o pai por Divulgação
Preta Gil e Flora Gil por Reprodução
{reta G por Jefferson Peixoto/Elias Dantas/Alô Alô Bahia
Flora Gil por Marina Branco/CORREIO
Gilberto Gil e Preta Gil por Reprodução
Preta Gil conheçeu primeira sobrinha-neta por Reprodução/Instagram
Preta GIl e Marília Gil por Reprodução/Instagram
Marília Gil e Preta GIl por Reprodução/Instagram
Preta GIl e Marília Gil por Reprodução/Instagram
Marília Gil e Preta GIl por Reprodução/Instagram
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Gilberto Gil, Flora Gil e neta Aurora por Reprodução

Para Mãeana, ter segurança financeira permite que os filhos façam escolhas com menos ansiedade. Ela também reconheceu que a própria trajetória foi marcada por privilégios, entre eles o casamento com Bem. "No fundo, dá certo. Eu sou a prova disso. Claro que tive muitos privilégios. Me casar com o Bem é um desses", declarou.

Durante a entrevista, a cantora também falou com carinho sobre o marido e destacou a participação dele na rotina familiar. Mãeana afirmou que Bem a aceita como ela é, cuida da casa e dos filhos e exerce um papel importante na família.

"O Bem me salvou. É um cara que me aceita na minha maluquice e cuida de mim. Ao mesmo tempo, é o cara que cuida da casa, dos meninos. É um excelente pai", afirmou.

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