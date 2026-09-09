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'São herdeiros': nora de Gilberto Gil revela por que não cobra os filhos sobre o futuro: 'Podem fazer o que quiserem'

Cantora é casada com Bem Gil, filho do cantor, e contou por que decidiu não pressionar Dom e Sereno sobre o futuro

Giuliana Mancini

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 10:05

Mãeana é casada com Bem Gil Crédito: Reprodução/Instagram

Mãeana decidiu seguir um caminho diferente ao criar os dois filhos daquele que conheceu na própria infância. A cantora, que é casada com Bem Gil, filho de Gilberto Gil, contou que evita colocar pressão sobre Dom, de 14 anos, e Sereno, de 9, para que definam desde cedo o que pretendem fazer da vida.

Em entrevista ao podcast Desculpincomodar, ela explicou que a decisão tem relação direta com a educação que recebeu. Mãeana contou que cresceu sob muita cobrança e precisou romper com padrões familiares para conseguir se descobrir como artista. "Vim de uma criação que me cobrava muito e tive que explodir com tudo isso", afirmou.

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A experiência fez com que ela adotasse outra postura dentro de casa. Para a cantora, os filhos precisam ter liberdade para descobrir seus próprios caminhos, sem a obrigação de escolher uma profissão ou construir uma carreira desde cedo. "Eu falo para eles: 'Vocês vão ser o que quiserem, na hora que quiserem'. Estão tranquilos, garantidos, são herdeiros. Então, poder curtir isso...", contou.

Mãeana também falou sobre a diferença entre a criação de Bem e a realidade dos filhos do casal. Segundo ela, o marido cresceu com outra relação com dinheiro e responsabilidade, apesar de ser herdeiro.

"Bem é um herdeiro muito pilhado, porque ninguém dava nada de mão beijada ali. Os filhos da Flora, principalmente. Nunca tiveram ajuda, nada de graça", disse, em referência aos filhos de Flora Gil, segunda mulher de Gilberto Gil.

"Não quero ninguém agoniado"

A cantora contou que já conversou com Bem sobre a maneira como os dois respondem quando alguém pergunta o que os filhos pretendem fazer quando crescer. "Se você tem dinheiro, meus filhos ficarão tranquilos. Não quero ninguém agoniado. O mundo já está acabando, é amargo demais, deixe os meninos terem a segurança de que podem fazer o que quiserem, a hora que quiserem", afirmou.

Família Gil 1 de 47

Para Mãeana, ter segurança financeira permite que os filhos façam escolhas com menos ansiedade. Ela também reconheceu que a própria trajetória foi marcada por privilégios, entre eles o casamento com Bem. "No fundo, dá certo. Eu sou a prova disso. Claro que tive muitos privilégios. Me casar com o Bem é um desses", declarou.

Durante a entrevista, a cantora também falou com carinho sobre o marido e destacou a participação dele na rotina familiar. Mãeana afirmou que Bem a aceita como ela é, cuida da casa e dos filhos e exerce um papel importante na família.