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Felipe Sena
Publicado em 27 de novembro de 2026 às 16:54
A influenciadora e apresentadora Saory Cardoso usou as redes sociais para comentar a briga entre Rayane Figliuzzi e o cantor Belo. As duas se conheceram durante o confinamento em A Fazenda 17, da Record, e protagonizaram desentendimentos ao longo do reality show.
Nos stories do Instagram, Saory reagiu à divulgação de áudios atribuídos ao casal e ironizou a situação. “Gente, que babado. Briga de marido e mulher, que baixaria, que confusão, tô chocada”, comentou.
Belo e Rayane Figliuzzi
Em seguida, a apresentadora fez uma referência às declarações de amor e às promessas de reconciliação que costumam surgir em relacionamentos marcados por conflitos. Usando um filtro de palhaço, ela afirmou: “Eu já sabia, todo mundo sabe. Aí o que a gente pode esperar? Uma entrevista [falando] ‘Não, a gente se ama, é intriga da oposição, vamos ter filhos, vamos casar, o amor é lindo, eu sou um ser super evoluído, eu tô fazendo terapia, é o amor da minha vida’”.
Saory também aproveitou o momento para relembrar as situações vividas com Rayane durante o programa. “E a ruim, a que não presta, a cobra, é a Saory. A errada é a Saory, a tudo de ruim, a podre, é a Saory. Tudo é a Saory. Eu acho que é hora sabe do quê? Recomeçar”, declarou.
Entenda a briga entre Belo e Rayane
A discussão entre o cantor e a influenciadora ganhou repercussão após a divulgação de gravações em que os dois aparecem trocando acusações e xingamentos. Nos trechos publicados pelo portal Leo Dias, Rayane cobra uma postura de Belo em relação a outras mulheres, enquanto o pagodeiro reage com ofensas e pede que ela saia de sua vida. A conversa também apresenta insinuações sobre uma possível infidelidade.
Apesar da repercussão dos áudios, o relacionamento dos dois continua. Segundo informações da coluna Fábia Oliveira, do jornal Metrópoles, Belo e Rayane fizeram as pazes e já estão bem.