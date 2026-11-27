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Saory Cardoso ironiza briga entre Belo e Rayane: ‘Que baixaria’

Influenciadora relembrou polêmicas vividas com Rayane Figliuzzi durante o confinamento em A Fazenda 17

Felipe Sena

Publicado em 27 de novembro de 2026 às 16:54

Saory ironiza relação conturbada entre Belo e Rayane Crédito: Reprodução | Instagram

A influenciadora e apresentadora Saory Cardoso usou as redes sociais para comentar a briga entre Rayane Figliuzzi e o cantor Belo. As duas se conheceram durante o confinamento em A Fazenda 17, da Record, e protagonizaram desentendimentos ao longo do reality show.



Nos stories do Instagram, Saory reagiu à divulgação de áudios atribuídos ao casal e ironizou a situação. “Gente, que babado. Briga de marido e mulher, que baixaria, que confusão, tô chocada”, comentou.

Belo e Rayane Figliuzzi 1 de 5

Em seguida, a apresentadora fez uma referência às declarações de amor e às promessas de reconciliação que costumam surgir em relacionamentos marcados por conflitos. Usando um filtro de palhaço, ela afirmou: “Eu já sabia, todo mundo sabe. Aí o que a gente pode esperar? Uma entrevista [falando] ‘Não, a gente se ama, é intriga da oposição, vamos ter filhos, vamos casar, o amor é lindo, eu sou um ser super evoluído, eu tô fazendo terapia, é o amor da minha vida’”.

Saory também aproveitou o momento para relembrar as situações vividas com Rayane durante o programa. “E a ruim, a que não presta, a cobra, é a Saory. A errada é a Saory, a tudo de ruim, a podre, é a Saory. Tudo é a Saory. Eu acho que é hora sabe do quê? Recomeçar”, declarou.

Entenda a briga entre Belo e Rayane

A discussão entre o cantor e a influenciadora ganhou repercussão após a divulgação de gravações em que os dois aparecem trocando acusações e xingamentos. Nos trechos publicados pelo portal Leo Dias, Rayane cobra uma postura de Belo em relação a outras mulheres, enquanto o pagodeiro reage com ofensas e pede que ela saia de sua vida. A conversa também apresenta insinuações sobre uma possível infidelidade.