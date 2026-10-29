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Sasha Meneghel e João Lucas anunciam gravidez do primeiro filho

Aos 28 anos, estilista e filha de Xuxa mostrou imagens do exame de ultrassom nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 11:16

Sasha, filha de Xuxa, anuncia gravidez com João Lucas
Sasha e João Lucas anunciam gravidez do primeiro filho Crédito: Reprodução/Instagram

A estilista Sasha Meneghel, de 28 anos, confirmou nesta quinta-feira (29) que está grávida do primeiro filho. O anúncio veio por meio de uma publicação nas redes sociais ao lado do marido, o cantor João Lucas, de 26 anos.

Sasha anuncia gravidez com João Lucas

Sasha, filha de Xuxa, anuncia gravidez com João Lucas por Reprodução/Instagram
Sasha, filha de Xuxa, anuncia gravidez com João Lucas por Reprodução/Instagram
Sasha, filha de Xuxa, anuncia gravidez com João Lucas por Reprodução/Instagram
Sasha, filha de Xuxa, anuncia gravidez com João Lucas por Reprodução/Instagram
Sasha, filha de Xuxa, anuncia gravidez com João Lucas por Reprodução/Instagram
Sasha, filha de Xuxa, anuncia gravidez com João Lucas por Reprodução/Instagram
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Sasha, filha de Xuxa, anuncia gravidez com João Lucas por Reprodução/Instagram

O casal dividiu com os seguidores uma série de fotos, onde os dois exibiram as primeiras imagens do exame de ultrassom, com direito a um beijo de João na barriga de Sasha. Na legenda, a filha da apresentadora economizou nas palavras e colocou apenas um emoji de um coração vermelho.   

Fãs deixaram felicitações no anúncio e brincaram sobre a reação da futura avó, que já falava publicamente sobre a vontade de ter netos. "Oficialmente vovó do ano! Amo, parabéns, família linda", escreveu uma seguidora. Alguns comemoraram a notícia com bom humor: "Socorro, eu te vi nascer no JN e agora você já tem filho e eu ainda não. Imagino a felicidade da Xuxa. Que amor", divertiu-se um fã.

Sasha Meneghel e João Lucas

Sasha Meneghel e João Lucas por Reprodução
Sasha Meneghel e João Lucas por Jefferson Peixoto e Elias Dantas/Alô Alô Bahia
Sasha Meneghel e João Lucas por Redes sociais
João Lucas e Sasha Meneghel por Reprodução
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Sasha Meneghel e João Lucas por Reprodução

Outros lembraram os pedidos da rainha dos baixinhos: "Lembrando da Xuxa pedindo o neto no show aqui de SP! Veio aiii", celebrou outro internauta, enquanto mais um comemorou: "Ah, que legal! A Xuxa finalmente vai ser vovó".

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Entre as mensagens deixadas por celebridades, Flor Gil, neta de Gilberto Gil, comentou: "Meu Deussssss! Felicidades". Sabrina Sato também comemorou a novidade com entusiasmo: "Meus amores, estou tão feliz por vocês! Que bênção! Amo vocês! Tô emocionada". A apresentadora Ana Maria Braga deixou votos de carinho: "Que coisa mais maravilhosa! Parabéns, família linda! Muito amor, saúde e alegrias para vocês".

A influenciadora e empresária Bruna Tavares pediu registros da reação da apresentadora: "Queremos o react da vovó Xuxa! Muitasssss felicidades família!". Nomes como Carolina Dieckmann, Camila Fremder, Jão e Alice Wegmann e outros famosos também deixaram mensagens de carinho no post.

João Lucas celebrou o aniversário ao lado de Sasha

João Lucas celebrou o aniversário ao lado de Sasha por Reprodução/Instagram
João Lucas celebrou o aniversário ao lado de Sasha por Reprodução/Instagram
João Lucas celebrou o aniversário ao lado de Sasha por Reprodução/Instagram
João Lucas celebrou o aniversário ao lado de Sasha por Reprodução/Instagram
João Lucas celebrou o aniversário ao lado de Sasha por Reprodução/Instagram
Xuxa e Sasha Meneghel por Reprodução/ Instagram
João Lucas surpreende ao revelar detalhes da intimidade com Sasha Meneghel por Reprodução
João Lucas nega separação de Sasha com vídeo divertido e ainda fala sobre saúde mental por Reprodução
João Lucas, Xuxa e Sasha por Reprodução
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João Lucas celebrou o aniversário ao lado de Sasha por Reprodução/Instagram

Filha de Xuxa com o ator e empresário Luciano Szafir, Sasha mantém uma rotina discreta na internet, onde costuma publicar mais sobre trabalhos de moda e viagens. Ela e João Lucas assumiram o namoro no início de 2020 e oficializaram a união civil em maio de 2021.

No ano seguinte, em maio de 2022, os dois reuniram amigos próximos e familiares para uma cerimônia religiosa em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Agora, eles aguardam a chegada do primeiro filho.

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Sasha Meneghel Xuxa Meneghel

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