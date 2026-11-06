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Sasha sai em defesa do marido João Lucas após ataques na web: 'Esse é o meu homem'

Cantor rebateu críticas de Pedro Ortega, ex-participante do De Férias com o Ex

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 09:42

João Lucas surpreende ao revelar detalhes da intimidade com Sasha Meneghel
Sasha Meneghel e João Lucas Crédito: Reprodução

Sasha Meneghel, de 28 anos, foi às redes sociais na quinta-feira (5) para defender publicamente o marido, o cantor João Lucas, de 26 anos. A manifestação aconteceu após o músico virar alvo de mensagens homofóbicas e ter a sua masculinidade questionada na internet por conta de suas roupas e de seu comportamento.

João Lucas rebate ataques e ganha apoio de Sasha Meneghel

Pedro Ortega é criticado após chamar João Lucas de 'afeminado e frágil' por Reprodução/Instagram
João Lucas rebate ataques homofóbicos e ganha apoio de Sasha Meneghel nas redes por Reprodução/Instagram
João Lucas rebate ataques homofóbicos e ganha apoio de Sasha Meneghel nas redes por Reprodução/Instagram
Pedro Ortega por Reprodução/Instagram
João Lucas por Reprodução/Instagram
João Lucas por Reprodução/Instagram
João Lucas por Reprodução/Instagram
João Lucas e Sasha por Reprodução | Instagram
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Pedro Ortega é criticado após chamar João Lucas de 'afeminado e frágil' por Reprodução/Instagram

Ao lado de cliques românticos da rotina do casal, que espera o primeiro filho, a estilista repostou um desabafo em vídeo publicado pelo companheiro e fez questão de mandar um recado aos seguidores: "Esse é o meu homem". Logo em seguida, completou a declaração: "Te escolheria em todas as vidas, te amo meu gostoso".

Os comentários começaram na quarta-feira (4), quando o influenciador Pedro Ortega, ex-integrante do reality De Férias com o Ex, da MTV, compartilhou imagens de João Lucas em uma festa e ofendeu o estilo do músico.

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"Nada contra esse cara porque não conheço ele. Mas ele é o novo perfil de 'homem' de hoje em dia. Afeminado, frágil, comandado pela mulher e se vestindo que nem o Aladim, isso é a nova realidade", disparou Ortega em seu perfil no Instagram. Ele ainda seguiu atacando a nova geração, dizendo para os pais garantirem que os filhos tenham "testosterona" em vez de se tornarem pessoas que "ao menor perigo saiam correndo que nem gazela".

Sasha anuncia gravidez com João Lucas

Sasha, filha de Xuxa, anuncia gravidez com João Lucas por Reprodução/Instagram
Sasha, filha de Xuxa, anuncia gravidez com João Lucas por Reprodução/Instagram
Sasha, filha de Xuxa, anuncia gravidez com João Lucas por Reprodução/Instagram
Sasha, filha de Xuxa, anuncia gravidez com João Lucas por Reprodução/Instagram
Sasha, filha de Xuxa, anuncia gravidez com João Lucas por Reprodução/Instagram
Sasha, filha de Xuxa, anuncia gravidez com João Lucas por Reprodução/Instagram
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Sasha, filha de Xuxa, anuncia gravidez com João Lucas por Reprodução/Instagram

Em vez de devolver as ofensas no mesmo tom, João Lucas repostou uma reflexão antiga que gravou no início do ano, afirmando que o conteúdo continua atual para rebater os ataques. Ele lembrou que sua prioridade agora é o bebê que está a caminho.

"Para homens inseguros, o feminino deixa de ser uma admiração e passa a ser uma ameaça", argumentou o artista no vídeo. João Lucas ainda defendeu a desconstrução de padrões machistas e a liberdade para que meninos cresçam sem repressão. Casados desde 2021, Sasha e João anunciaram a primeira gestação no fim de outubro.

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João Lucas Sasha Sasha Meneghel

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