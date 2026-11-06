ENTENDA

Sasha sai em defesa do marido João Lucas após ataques na web: 'Esse é o meu homem'

Cantor rebateu críticas de Pedro Ortega, ex-participante do De Férias com o Ex

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 09:42

Sasha Meneghel e João Lucas Crédito: Reprodução

Sasha Meneghel, de 28 anos, foi às redes sociais na quinta-feira (5) para defender publicamente o marido, o cantor João Lucas, de 26 anos. A manifestação aconteceu após o músico virar alvo de mensagens homofóbicas e ter a sua masculinidade questionada na internet por conta de suas roupas e de seu comportamento.

João Lucas rebate ataques e ganha apoio de Sasha Meneghel 1 de 8

Ao lado de cliques românticos da rotina do casal, que espera o primeiro filho, a estilista repostou um desabafo em vídeo publicado pelo companheiro e fez questão de mandar um recado aos seguidores: "Esse é o meu homem". Logo em seguida, completou a declaração: "Te escolheria em todas as vidas, te amo meu gostoso".

Os comentários começaram na quarta-feira (4), quando o influenciador Pedro Ortega, ex-integrante do reality De Férias com o Ex, da MTV, compartilhou imagens de João Lucas em uma festa e ofendeu o estilo do músico.

"Nada contra esse cara porque não conheço ele. Mas ele é o novo perfil de 'homem' de hoje em dia. Afeminado, frágil, comandado pela mulher e se vestindo que nem o Aladim, isso é a nova realidade", disparou Ortega em seu perfil no Instagram. Ele ainda seguiu atacando a nova geração, dizendo para os pais garantirem que os filhos tenham "testosterona" em vez de se tornarem pessoas que "ao menor perigo saiam correndo que nem gazela".

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Em vez de devolver as ofensas no mesmo tom, João Lucas repostou uma reflexão antiga que gravou no início do ano, afirmando que o conteúdo continua atual para rebater os ataques. Ele lembrou que sua prioridade agora é o bebê que está a caminho.