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Saudades da amante? Página divulga suposto motivo para término de Virginia e Vini Jr.

Jogador e influenciadora terminaram após quatro meses de terem reatado

Felipe Sena

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 23:02

Amante pode ter sido pivô de mais um término Crédito: Reprodução | Instagram

O relacionamento de Virginia e Vini Jr chegou ao fim mais uma vez e pegou os fãs de surpresa.

Neste domingo (11), a assessoria da influenciadora confirmou à revista Quem que o relacionamento dos dois chegou ao fim quatro meses após o casal reatar.

Virginia Fonseca e Vini Jr. 1 de 35

No relacionamento anterior, Virginia e Vini Jr. ficaram apenas dois meses juntos quando terminaram o namoro, e um dos principais motivos foi uma suposta traição.

Pouco tempo antes de começar a Copa do Mundo 2026, Vini Jr. se viu em meio a uma polêmica ao lado de Éder Militão. Ambos são jogadores do Real Madrid.

Nas redes sociais, internautas apontaram que os dois craques pagaram a viagem de duas mulheres, influenciadoras digitais, mas apontadas como garotas de programa para irem até Madrid, entre elas, Day Magalhães. Éder Militão chegou a usar as redes sociais para negar a acusação.

Desta vez, com mais um término de Virginia e Vini Jr., a página de fofocas Eu Tô Intrigado divulgou que a influenciadora teria encontrado uma mensagem em que Vini Jr. dizia estar com saudades do que viveu com Day Magalhães, apontada como sua ex-amante.