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Saudades da amante? Página divulga suposto motivo para término de Virginia e Vini Jr.

Jogador e influenciadora terminaram após quatro meses de terem reatado

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 23:02

Amante pode ter sido pivô de mais um término
Amante pode ter sido pivô de mais um término Crédito: Reprodução | Instagram

O relacionamento de Virginia e Vini Jr chegou ao fim mais uma vez e pegou os fãs de surpresa.

Neste domingo (11), a assessoria da influenciadora confirmou à revista Quem que o relacionamento dos dois chegou ao fim quatro meses após o casal reatar.

Virginia Fonseca e Vini Jr.

Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca em trend do TikTok com Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca em trend do TikTok com Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia e Vini jr por Reprodução/Redes Sociais
Vini Jr. e Virginia Fonseca por Reprodução / Instagram
Vini Jr. e Virginia Fonseca por Reprodução
Vini Jr. e Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Vini Jr. e Virginia Fonseca por Reprodução
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Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram

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Virginia Fonseca e Vini Jr. terminam namoro novamente

No relacionamento anterior, Virginia e Vini Jr. ficaram apenas dois meses juntos quando terminaram o namoro, e um dos principais motivos foi uma suposta traição.

Pouco tempo antes de começar a Copa do Mundo 2026, Vini Jr. se viu em meio a uma polêmica ao lado de Éder Militão. Ambos são jogadores do Real Madrid.

Nas redes sociais, internautas apontaram que os dois craques pagaram a viagem de duas mulheres, influenciadoras digitais, mas apontadas como garotas de programa para irem até Madrid, entre elas, Day Magalhães. Éder Militão chegou a usar as redes sociais para negar a acusação.

Desta vez, com mais um término de Virginia e Vini Jr., a página de fofocas Eu Tô Intrigado divulgou que a influenciadora teria encontrado uma mensagem em que Vini Jr. dizia estar com saudades do que viveu com Day Magalhães, apontada como sua ex-amante.

A suposta conversa teria chamado atenção da influenciadora e levantando questionamentos sobre o relacionamento do jogador com Virginia. A situação repercutiu nas redes sociais, com seguidores comentando o caso e especulando sobre possíveis motivos para o fim do relacionamento.

Tags:

Virginia Vini jr.

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