Saúde em alta e alma leve: 3 signos veem a vida finalmente melhorar nesta quinta (5 de março) de sorte

Ana Beatriz Sousa
Publicado em 5 de março de 2026 às 21:21
Se o estresse do último eclipse te deixou de cama ou sem energia, hoje o jogo vira. O aspecto Sol-Júpiter funciona como uma vitamina astral instantânea. Há uma sensação de preenchimento e alegria que reflete diretamente na nossa pele, no brilho dos olhos e na disposição física.
Touro, Gêmeos e Câncer são os que mais sentem essa regeneração. Para quem está lidando com tratamentos de saúde, o corpo responderá de forma surpreendente hoje.
É o dia perfeito para cuidar de si, comer algo que te dê prazer e caminhar ao ar livre. O otimismo gerado por Júpiter é o melhor remédio para a imunidade. Sinta a vida pulsar de novo e aproveite essa onda de bem-estar.