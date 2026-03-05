Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Saúde em alta e alma leve: 3 signos veem a vida finalmente melhorar nesta quinta (5 de março) de sorte

Entenda como a configuração astral de hoje traz cura física e emocional imediata

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 5 de março de 2026 às 21:21

Signos e universo
Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

Se o estresse do último eclipse te deixou de cama ou sem energia, hoje o jogo vira. O aspecto Sol-Júpiter funciona como uma vitamina astral instantânea. Há uma sensação de preenchimento e alegria que reflete diretamente na nossa pele, no brilho dos olhos e na disposição física.

O drink que combina com cada signo

Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock
Touro: Old Fashioned: clássico, estável e prazeroso, exatamente do jeito que Touro gosta de apreciar a vida. por Shutterstock
Gêmeos: Moscow Mule: vibrante, refrescante e cheio de personalidade, como o ritmo rápido do signo. por Shutterstock
Câncer: Spritz: leve, suave e ideal para criar um clima acolhedor sem esforço. por Shutterstock
Leão: Espresso Martini: elegante, marcante e feito para quem gosta de brilhar até no copo. por Shutterstock
Virgem: Mojito: organizado, fresco e equilibrado, do jeitinho que o signo aprova. por Shutterstock
Libra: Cosmopolitan: charmoso, harmonioso e sempre pronto para um cenário bonito. por Shutterstock
Escorpião: Martini seco: intenso, clássico e cheio de profundidade por trás da simplicidade. por Shutterstock
Sagitário: Margarita: livre, festivo e com a ousadia natural do signo. por Shutterstock
Capricórnio: Whisky Sour: forte, equilibrado e tradicional, mas sem abrir mão da sofisticação. por Shutterstock
Aquário: Gin tônica: moderno, fresco e versátil, perfeito para quem pensa diferente. por Shutterstock
Peixes: Bellini: delicado, doce na medida e com aquele toque sonhador do signo. por Shutterstock
1 de 12
Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Anjo da Guarda envia recado para 3 signos nesta quinta (5 de março): chegou a hora de mudar o que já não funciona

O dia de hoje (5 de março) abre as portas de uma nova fase de riqueza e estabilidade para 3 signos

Áries, Gêmeos, Libra e Sagitário recebem um sinal do Universo tão forte hoje (5 de março) que muda tudo por dentro

O dia de hoje (5 de março) abre caminho para avanços concretos, clareza emocional e ajustes financeiros que reposicionam os 12 signos

O universo começa a destravar o amor e 5 signos sentem, antes do fim de março, que algo finalmente muda de verdade

Touro, Gêmeos e Câncer são os que mais sentem essa regeneração. Para quem está lidando com tratamentos de saúde, o corpo responderá de forma surpreendente hoje.

É o dia perfeito para cuidar de si, comer algo que te dê prazer e caminhar ao ar livre. O otimismo gerado por Júpiter é o melhor remédio para a imunidade. Sinta a vida pulsar de novo e aproveite essa onda de bem-estar.

Leia mais

Imagem - Britney Spears é presa em flagrante na Califórnia, diz site

Britney Spears é presa em flagrante na Califórnia, diz site

Imagem - 'Avenida Brasil' volta à Globo: Veja o antes e depois dos atores mirins 14 anos depois

'Avenida Brasil' volta à Globo: Veja o antes e depois dos atores mirins 14 anos depois

Imagem - Sabrina Sato revela apelido inusitado que a filha deu a Nicolas Prattes: 'Nunca mais parou'

Sabrina Sato revela apelido inusitado que a filha deu a Nicolas Prattes: 'Nunca mais parou'

Tags:

Signo Signos Horóscopo Astrologia Zodíaco

Mais recentes

Imagem - Thaís Vasconcellos nega que Ferrugem seja autor de abuso e esclarece especulações

Thaís Vasconcellos nega que Ferrugem seja autor de abuso e esclarece especulações
Imagem - BBB 26: Juliano e Samira acusam Cowboy de sugerir estratégia de vítima e vídeo vira prova nas redes

BBB 26: Juliano e Samira acusam Cowboy de sugerir estratégia de vítima e vídeo vira prova nas redes
Imagem - Lindolfo, cão de Samira do BBB 26, viraliza nas redes, ganha prótese e estrela campanha publicitária

Lindolfo, cão de Samira do BBB 26, viraliza nas redes, ganha prótese e estrela campanha publicitária

MAIS LIDAS

Imagem - Capitão do Vitória na campanha de acesso à Série B é anunciado por time da Série D
01

Capitão do Vitória na campanha de acesso à Série B é anunciado por time da Série D

Imagem - Lindolfo, cão de Samira do BBB 26, viraliza nas redes, ganha prótese e estrela campanha publicitária
02

Lindolfo, cão de Samira do BBB 26, viraliza nas redes, ganha prótese e estrela campanha publicitária

Imagem - Hoje (4 de março) marca um novo ciclo de cura: 4 signos veem a saúde e a vitalidade melhorarem de verdade
03

Hoje (4 de março) marca um novo ciclo de cura: 4 signos veem a saúde e a vitalidade melhorarem de verdade

Imagem - Resultado da Lotofácil 3628, desta quinta-feira (5)
04

Resultado da Lotofácil 3628, desta quinta-feira (5)