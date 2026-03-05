ASTROLOGIA

Saúde em alta e alma leve: 3 signos veem a vida finalmente melhorar nesta quinta (5 de março) de sorte

Entenda como a configuração astral de hoje traz cura física e emocional imediata

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 5 de março de 2026 às 21:21

Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

Se o estresse do último eclipse te deixou de cama ou sem energia, hoje o jogo vira. O aspecto Sol-Júpiter funciona como uma vitamina astral instantânea. Há uma sensação de preenchimento e alegria que reflete diretamente na nossa pele, no brilho dos olhos e na disposição física.



Touro, Gêmeos e Câncer são os que mais sentem essa regeneração. Para quem está lidando com tratamentos de saúde, o corpo responderá de forma surpreendente hoje.