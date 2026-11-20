DANÇA DAS CADEIRAS

SBT bate o martelo sobre o programa do filho de Faustão e futuro de Lucas Guimarães na emissora

João Silva deixa o horário da madrugada para ocupar a vaga de Lucas Guimarães

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 20 de novembro de 2026 às 08:34

João Silva e Lucas Guimarães Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O SBT promoveu o apresentador João Silva, filho de Fausto Silva, para comandar as tardes de sábado da emissora. Segundo informações do jornal Extra, a mudança tira o 'Programa do João' da madrugada e coloca a atração em um horário com muito mais público.

João Silva (filho de Fustão) 1 de 15

Com a alteração, o 'Eita, Lucas!', comandado pelo influenciador Lucas Guimarães, ex-marido de Carlinhos Maia, deve mesmo deixar a programação do canal. A diretoria da emissora decidiu fazer a troca para tentar aumentar a audiência durante a tarde, período em que o canal busca atrair mais gente.

Lucas Guimarães 1 de 20

Aos 22 anos, João Silva segue os passos do pai na carreira de apresentador. O jovem chamou a atenção dos chefes do SBT depois de conseguir bons números de público com o seu programa nas madrugadas de sábado.