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SBT exibe direito de resposta de Erika Hilton após falas de Ratinho

Deputada falou no ‘Programa do Ratinho’ após decisão da Justiça de São Paulo relacionada a declarações feitas pelo apresentador em março

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 26 de setembro de 2026 às 12:48

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auto-upload Crédito: auto-upload

O SBT exibiu, na noite desta sexta-feira (25), o direito de resposta de Erika Hilton durante o ‘Programa do Ratinho’. A deputada federal foi autorizada pela Justiça de São Paulo a se manifestar após declarações feitas pelo apresentador em março, quando ele questionou a identidade de gênero da parlamentar e sua eleição para a presidência da Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres.

No pronunciamento, Erika relembrou sua relação com a televisão e afirmou que passou a infância acompanhando a programação do SBT. Em seguida, citou diretamente o episódio de 11 de março e disse que Ratinho havia afirmado que ela não poderia exercer o cargo por ser quem é.

A reação da plateia após comentário de Ratinho sobre Erika Hilton

A reação da plateia após comentário de Ratinho sobre Erika Hilton por Reprodução/TV Globo
A reação da plateia após comentário de Ratinho sobre Erika Hilton por Reprodução/TV Globo
Ratinho faz comentário transfóbico contra Erika Hilton ao vivo no SBT por Reprodução/Redes Sociais
Ratinho faz comentário transfóbico contra Erika Hilton ao vivo no SBT por Reprodução/Redes Sociais
Ratinho faz comentário transfóbico contra Erika Hilton ao vivo no SBT por Reprodução/Redes Sociais
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A reação da plateia após comentário de Ratinho sobre Erika Hilton por Reprodução/TV Globo

“Sou Erika Hilton, uma mulher transexual”, declarou a deputada no início da mensagem. Ela também afirmou que a liberdade de expressão não deve ser usada para justificar preconceito e associou as declarações à discriminação e à violência contra pessoas trans.

Erika ainda defendeu que a televisão seja um espaço de “respeito, dignidade e verdade” e afirmou que ninguém deve ser diminuído ou discriminado por sua existência.

O que aconteceu

O episódio que motivou o direito de resposta ocorreu durante o programa de 11 de março. Na ocasião, Ratinho questionou a escolha de Erika para comandar a comissão da Câmara e fez declarações sobre o fato de ela ser uma mulher trans.

A Justiça de São Paulo determinou que o SBT exibisse a manifestação no mesmo programa, horário e com destaque equivalente ao das declarações que deram origem ao processo. A emissora recorreu da decisão, mas o Tribunal de Justiça manteve a obrigação.

O pronunciamento acabou sendo levado ao ar nesta sexta-feira, encerrando a etapa determinada judicialmente para a veiculação da resposta.

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