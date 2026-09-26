TELEVISÃO

SBT exibe direito de resposta de Erika Hilton após falas de Ratinho

Deputada falou no ‘Programa do Ratinho’ após decisão da Justiça de São Paulo relacionada a declarações feitas pelo apresentador em março

Heider Sacramento

Publicado em 26 de setembro de 2026 às 12:48

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O SBT exibiu, na noite desta sexta-feira (25), o direito de resposta de Erika Hilton durante o ‘Programa do Ratinho’. A deputada federal foi autorizada pela Justiça de São Paulo a se manifestar após declarações feitas pelo apresentador em março, quando ele questionou a identidade de gênero da parlamentar e sua eleição para a presidência da Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres.

No pronunciamento, Erika relembrou sua relação com a televisão e afirmou que passou a infância acompanhando a programação do SBT. Em seguida, citou diretamente o episódio de 11 de março e disse que Ratinho havia afirmado que ela não poderia exercer o cargo por ser quem é.

A reação da plateia após comentário de Ratinho sobre Erika Hilton 1 de 5

“Sou Erika Hilton, uma mulher transexual”, declarou a deputada no início da mensagem. Ela também afirmou que a liberdade de expressão não deve ser usada para justificar preconceito e associou as declarações à discriminação e à violência contra pessoas trans.

Erika ainda defendeu que a televisão seja um espaço de “respeito, dignidade e verdade” e afirmou que ninguém deve ser diminuído ou discriminado por sua existência.

?AGORA: SBT exibe direito de resposta da deputada Erika Hilton (PSOL-SP) no Programa do Ratinho, após decisão da Justiça de São Paulo sobre declarações feitas pelo apresentador em março de 2026. #ProgramaDoRatinho pic.twitter.com/vAfJonQo2D — Brenno Moura (@brenno__moura) September 26, 2026

O que aconteceu

O episódio que motivou o direito de resposta ocorreu durante o programa de 11 de março. Na ocasião, Ratinho questionou a escolha de Erika para comandar a comissão da Câmara e fez declarações sobre o fato de ela ser uma mulher trans.

A Justiça de São Paulo determinou que o SBT exibisse a manifestação no mesmo programa, horário e com destaque equivalente ao das declarações que deram origem ao processo. A emissora recorreu da decisão, mas o Tribunal de Justiça manteve a obrigação.