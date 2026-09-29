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SBT tenta contratar apresentador que deixou a Band

Apresentador do “Sabadão de Todos” já teria participado de reuniões na emissora e pode ganhar espaço nas tardes de sábado

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 13:55

SBT
SBT Crédito: Divulgação

O SBT está negociando a contratação do apresentador e empresário Renato Ambrósio, que deixou a Band após dois anos na emissora. Segundo informações divulgadas por Gabriel de Oliveira, do jornal O Dia, as conversas estão avançadas, mas ainda não há contrato assinado.

Renato comandava o “Sabadão de Todos” na Band e não chegou a um acordo para renovar seu vínculo com o canal. Agora, ele já teria ido pessoalmente à sede do SBT para participar de reuniões sobre uma possível transferência.

Renato Ambrósio

Renato Ambrósio por Reprodução
Renato Ambrósio por Reprodução
Renato Ambrósio por Reprodução
Renato Ambrósio por Reprodução
Renato Ambrósio por Reprodução
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Renato Ambrósio por Reprodução

Caso a negociação seja concluída, a expectativa é que o apresentador ganhe espaço na programação das tardes de sábado. Ainda não há, porém, confirmação sobre o formato da atração ou o horário que poderia ocupar na grade.

Além da atuação como apresentador, Renato Ambrósio é empresário e proprietário da Viva Sorte, empresa que mantém forte presença publicitária na televisão brasileira.

Durante os dois anos em que esteve na Band, Renato também participou de projetos ligados ao modelo de conteúdo concedido, em que espaços da programação são ocupados a partir de acordos comerciais com a emissora.

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A saída da Band abriu caminho para as negociações com o SBT. As tratativas envolvem justamente a possibilidade de uma atração nas tardes de sábado.

Atualmente, a faixa conta com reprises e também com o programa comandado por Lucas Guimarães. Uma eventual chegada de Renato representaria mais uma mudança na programação do canal.

Apesar do avanço das conversas, a contratação ainda não foi oficializada. Renato Ambrósio e o SBT seguem negociando os detalhes do possível acordo.

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