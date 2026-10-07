Scarlett Johansson vira detetive no primeiro teaser do novo 'O Exorcista'; assista

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 7 de outubro de 2026 às 08:00
O primeiro teaser e as imagens oficiais de 'The Exorcist: Martyrs' (O Exorcista: Mártires) foram divulgados nesta quarta-feira (7). Dirigido por Mike Flanagan, considerado um dos grandes mestres do terror moderno, o novo filme traz Scarlett Johansson no papel principal. A promessa é reinventar a clássica franquia dos cinemas, e um trailer já está programado para sair nesta sexta-feira (9).
Primeiro teaser trailer do filme 'O Exorcista'
A história foge do roteiro clássico de "padre contra demônio". Agora, a trama recebe um suspense policial. Scarlett Johansson vive uma detetive responsável por investigar assassinatos bizarros. Ao notar marcas estranhas nos corpos das vítimas, ela percebe que está caçando uma força demoníaca, e não um criminoso comum.
O longa carrega a difícil missão de recuperar o prestígio da saga após a decepção de 'O Exorcista: O Devoto', lançado em 2023. Apesar do alto investimento da Universal Pictures, o longa anterior foi um fracasso de bilheterias e críticas. Para mudar isso, Flanagan descartou fazer uma continuação direta e criou uma história totalmente nova, evitando depender apenas da nostalgia para assustar o público.
Além de Scarlett Johansson, a produção conta com um elenco já conhecido pelo público. Nomes como Laurence Fishburne, Diane Lane, John Leguizamo, Chiwetel Ejiofor e Sasha Calle estão confirmados na trama. A estreia de 'The Exorcist: Martyrs' está marcada para o dia 12 de março de 2027.