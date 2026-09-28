Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Scheila Carvalho celebra 53 anos com yoga, terapia sonora, festa em barco e encontro com Carla Perez

Dançarina celebrou aniversário ao lado de pessoas especiais e compartilhou registros nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 18:07

Scheila Carvalho comemorou aniversário ao lado de pessoas especiais
Scheila Carvalho comemorou aniversário ao lado de pessoas especiais Crédito: Reprodução | Instagram

Scheila Carvalho compartilhou vários registros em seu perfil no Instagram, ao celebrar a chegada dos 53 anos.

Em um dos registros, a dançarina recebe um abraço e presente de Carla Perez. Scheila reuniu familiares e amigos para celebrar um novo ciclo com uma programação que começou com aula de yoga, meditação e terapia sonora e terminou com uma festa num barco.

Scheila Carvalho completa 53 anos

Scheila Carvaho completa 53 anos por Reprodução | Instagram
Scheila Carvaho completa 53 anos por Reprodução | Instagram
Scheila Carvaho completa 53 anos por Reprodução | Instagram
Scheila Carvaho completa 53 anos por Reprodução | Instagram
Scheila Carvaho completa 53 anos por Reprodução | Instagram
Scheila Carvaho completa 53 anos por Reprodução | Instagram
1 de 6
Scheila Carvaho completa 53 anos por Reprodução | Instagram

Leia mais

Imagem - Mariana Ximenes compartilha foto rara com namorado em viagem para a Itália; saiba quem é

Mariana Ximenes compartilha foto rara com namorado em viagem para a Itália; saiba quem é

Imagem - Pedro Scooby revela o que aconteceu nos bastidores do casamento com Cintia Dicker: ‘Transbordou’

Pedro Scooby revela o que aconteceu nos bastidores do casamento com Cintia Dicker: ‘Transbordou’

Imagem - Ary Fontoura denuncia perfis que divulgaram ‘fake news’ sobre a sua morte nas redes sociais; veja vídeo

Ary Fontoura denuncia perfis que divulgaram ‘fake news’ sobre a sua morte nas redes sociais; veja vídeo

A amiga de longa data de Scheila, publicou um vídeo da aniversariante, com a seguinte declaração: “Que Deus te abençoe com muita saúde, paz, amor, alegria e muita harmonia! Você merece tudo de mais lindo”.

Além de Carla Perez, estavam Xanddy Harmonia e Tony Salles. “Segundo round do meu aniversário: pé na areia, mar, família, amigos, pôr do sol e muitos brindes à vida. ?☀️?. Depois de uma manhã de conexão, terminar o dia assim foi a confirmação de que a vida é feita desses momentos que a gente guarda para sempre. Gratidão por mais uma volta ao sol, cercada de amor ☀️??✨”, escreveu na legenda.

A amizade entre Scheila e Carla ganhou projeção nacional durante a trajetória das duas no É o Tchan. Scheila ficou conhecida em 1997, quando venceu o concurso que escolheu a nova morena do grupo baiano, assumindo o posto que tinha sido ocupado por Débora Brasil.

Na época, Carla Perez já fazia sucesso como a “loira do Tchan”. As duas dividiram os palcos em uma das formações mais marcantes do grupo, antes da saída de Carla. Scheila permaneceu na banda por cerca de oito anos e se consolidou como um dos grandes nomes da história do É o Tchan.

Tags:

Scheila Carvalho

Mais recentes

Imagem - Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)

Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)
Imagem - Anitta desfila em Paris pelo terceiro ano seguido ao lado de Taís Araújo e Liniker

Anitta desfila em Paris pelo terceiro ano seguido ao lado de Taís Araújo e Liniker
Imagem - Mau Mau e Felipe terão primeiro beijo em ‘Quem Ama Cuida’ ao som de Cazuza

Mau Mau e Felipe terão primeiro beijo em ‘Quem Ama Cuida’ ao som de Cazuza