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Scheila Carvalho celebra 53 anos com yoga, terapia sonora, festa em barco e encontro com Carla Perez

Dançarina celebrou aniversário ao lado de pessoas especiais e compartilhou registros nas redes sociais

Felipe Sena

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 18:07

Scheila Carvalho comemorou aniversário ao lado de pessoas especiais Crédito: Reprodução | Instagram

Scheila Carvalho compartilhou vários registros em seu perfil no Instagram, ao celebrar a chegada dos 53 anos.

Em um dos registros, a dançarina recebe um abraço e presente de Carla Perez. Scheila reuniu familiares e amigos para celebrar um novo ciclo com uma programação que começou com aula de yoga, meditação e terapia sonora e terminou com uma festa num barco.

Scheila Carvalho completa 53 anos 1 de 6

A amiga de longa data de Scheila, publicou um vídeo da aniversariante, com a seguinte declaração: “Que Deus te abençoe com muita saúde, paz, amor, alegria e muita harmonia! Você merece tudo de mais lindo”.

Além de Carla Perez, estavam Xanddy Harmonia e Tony Salles. “Segundo round do meu aniversário: pé na areia, mar, família, amigos, pôr do sol e muitos brindes à vida. ?☀️?. Depois de uma manhã de conexão, terminar o dia assim foi a confirmação de que a vida é feita desses momentos que a gente guarda para sempre. Gratidão por mais uma volta ao sol, cercada de amor ☀️??✨”, escreveu na legenda.

A amizade entre Scheila e Carla ganhou projeção nacional durante a trajetória das duas no É o Tchan. Scheila ficou conhecida em 1997, quando venceu o concurso que escolheu a nova morena do grupo baiano, assumindo o posto que tinha sido ocupado por Débora Brasil.