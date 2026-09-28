Scheila Carvalho celebra 53 anos com yoga, terapia sonora, festa em barco e encontro com Carla Perez

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 28 de setembro de 2026 às 18:07
Scheila Carvalho compartilhou vários registros em seu perfil no Instagram, ao celebrar a chegada dos 53 anos.
Em um dos registros, a dançarina recebe um abraço e presente de Carla Perez. Scheila reuniu familiares e amigos para celebrar um novo ciclo com uma programação que começou com aula de yoga, meditação e terapia sonora e terminou com uma festa num barco.
Scheila Carvalho completa 53 anos
A amiga de longa data de Scheila, publicou um vídeo da aniversariante, com a seguinte declaração: “Que Deus te abençoe com muita saúde, paz, amor, alegria e muita harmonia! Você merece tudo de mais lindo”.
Além de Carla Perez, estavam Xanddy Harmonia e Tony Salles. “Segundo round do meu aniversário: pé na areia, mar, família, amigos, pôr do sol e muitos brindes à vida. ?☀️?. Depois de uma manhã de conexão, terminar o dia assim foi a confirmação de que a vida é feita desses momentos que a gente guarda para sempre. Gratidão por mais uma volta ao sol, cercada de amor ☀️??✨”, escreveu na legenda.
A amizade entre Scheila e Carla ganhou projeção nacional durante a trajetória das duas no É o Tchan. Scheila ficou conhecida em 1997, quando venceu o concurso que escolheu a nova morena do grupo baiano, assumindo o posto que tinha sido ocupado por Débora Brasil.
Na época, Carla Perez já fazia sucesso como a “loira do Tchan”. As duas dividiram os palcos em uma das formações mais marcantes do grupo, antes da saída de Carla. Scheila permaneceu na banda por cerca de oito anos e se consolidou como um dos grandes nomes da história do É o Tchan.