REJUVENESCIDA

Scheila Carvalho mostra resultado de lifting; saiba o que é e por quê procedimento incha o rosto

Dançarina passou por procedimento que deixou seu rosto completamente inchado

Felipe Sena

Publicado em 23 de novembro de 2026 às 19:53

Antes e depois de Scheila Carvalho Crédito: Reprodução | Instagram

Após dar um susto nos fãs ao aparecer com o rosto inchado nas redes sociais, a dançarina Scheila Carvalho compartilhou o resultado da recuperação após passar pelo procedimento de lifting facial.

Trinta dias após o procedimento, a dançarina de 53 anos, mostrou a evolução do rosto em um vídeo compartilhado conjuntamente com um perfil que já exibiu resultado de pacientes como a cantora Solange Almeida e a atriz Gaby Spanic. O perfil é administrado pela clínica Harmonia, onde a artista realizou o procedimento.

Scheila Carvalho mostra antes e depois de 30 dias de lifting facial 1 de 4

A cirurgia de rejuvenescimento da face foi realizada no dia 20 de outubro. Nas redes sociais, Scheila mostrou ainda como ficou logo após o procedimento e dividiu com os seguidores as etapas da recuperação.

Nos primeiros dias após o procedimento, a dançarina precisou usar uma máscara de gelo para ajudar a conter o inchaço e seguir uma alimentação à base de líquidos e alimentos pastosos.

Já o segundo dia de recuperação foi um dos mais desafiadores. Scheila relatou que o inchaço aumentou, mas que ainda conseguia enxergar e falar. Na mesma ocasião, ela retirou a rede hemostática, usada para auxiliar na cicatrização.

Nas redes sociais, ao mostrar o resultado do procedimento após 30 dias, Scheila recebeu vários elogios. “Tá belíssima! Tão feliz por vc. Eles são os melhores ❤️❤️❤️”, comentou a cantora Solange Almeida. “Sempre foi maravilhosa, agora está com 20 anos de novo! Mulher você é incrível!❤️”, escreveu a ex-BBB Aline Patriarca. “Fui direto pro túnel do tempo anos 90???que resultado lindo????”, celebrou ainda uma terceira, se referindo a época em que Scheila era a ‘morena do Tcha’, da banda de pagode baiana.

O que é lifting facial?

O lifting facial é uma cirurgia plástica de rejuvenescimento que reposiciona os tecidos e músculos profundos do rosto e do pescoço, removendo o excesso de pele para reduzir a flacidez e suavizar rugas e sulcos