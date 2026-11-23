FAMOSOS

Scheila Carvalho mostra rosto sem filtro após cirurgia plástica e revela como está recuperação

Ex-dançarina do É o Tchan passou por um lifting facial em outubro e exibiu a evolução do procedimento após enfrentar inchaço no rosto

Heider Sacramento

Publicado em 23 de novembro de 2026 às 19:33

Scheila Carvalho mostrou a evolução do rosto após completar 30 dias de recuperação de um lifting facial Crédito: Reprodução

Scheila Carvalho voltou às redes sociais para mostrar as mudanças no rosto após passar por uma cirurgia plástica. Aos 30 dias de recuperação de um lifting facial, a ex-dançarina do É o Tchan apareceu sem filtros no Instagram, no último domingo (22), e contou que está satisfeita com a evolução do procedimento, embora o resultado definitivo ainda não tenha aparecido.

Desta vez, Scheila exibiu o rosto com menos inchaço e mostrou como estão as cicatrizes da cirurgia, realizada em 20 de outubro. A dançarina explicou que usava apenas uma maquiagem discreta e protetor solar durante a gravação. “Olha ela sem filtro. Estou com protetor solar, um leve blush, rímel e um gloss. Mas é isso, a cicatriz já está sumindo. Atrás da orelha já nem tem mais nada”, contou.

A artista também fez questão de explicar que o processo de recuperação continua e que ainda espera mudanças na aparência ao longo das próximas semanas.

Scheila Carvalho mostra rosto inchado após lifting facial 1 de 17

“Completei 30 dias e ainda vai desinchar mais. Trinta dias não é o resultado final, ainda tem mais dois meses pela frente para vir realmente o resultado. A tendência é só melhorar e só desinchar cada vez mais. Tem pouco tempo a cirurgia, mas estou amando”, afirmou.

Logo depois da cirurgia, Scheila surpreendeu os seguidores ao compartilhar imagens do rosto bastante inchado. Na ocasião, ela também revelou alguns dos cuidados necessários durante a recuperação.

Entre as recomendações que estava seguindo estavam o uso de máscaras de gelo, alimentação líquida e sessões de drenagem para auxiliar na redução do inchaço.

O procedimento realizado pela artista foi um lifting facial, cirurgia que busca reduzir a flacidez por meio da retirada do excesso de pele e do reposicionamento dos tecidos da face, melhorando o contorno do rosto.