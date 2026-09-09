Schynaider Moura detalha preparativos para casamento e revela homenagem à filha: 'Recomeço'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 9 de setembro de 2026 às 09:08
A modelo Schynaider Moura, de 38 anos, abriu o jogo sobre os preparativos de seu casamento com o empresário Bruno Garfinkel. Em entrevista à Quem, a famosa encarou o momento como um recomeço e um novo capítulo de esperança após o período de luto vivido com a perda da filha Anne-Marie, que morreu aos 16 anos em setembro de 2025.
Filha de Schynaider Moura morreu aos 16 anos
Dedicada à organização da cerimônia, Schynaider revelou que a celebração será voltada para um grupo restrito de amigos e familiares, mantendo em segredo tanto o local escolhido quanto os detalhes do vestido de noiva. A artista também destacou que as outras duas filhas, Elle-Marie e Gioe-Marie, estão participando e ajudando em todos os preparativos para o grande dia.
Questionada sobre a memória de Anne-Marie, a modelo afirmou que a filha terá uma presença simbólica e muito bonita durante o evento. Para ela, a união representa a prova de que a vida continua e de que é preciso seguir em frente levando os aprendizados, sempre adaptando a rotina e mantendo as lembranças boas por perto.