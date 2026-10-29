POLÊMICA

'Se aposenta, fia': Fãs criticam Ivete Sangalo após adiamento de show

Cantora se apresentaria no Parque Ibirapuera, em São Paulo, neste sábado (31)

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 08:40

Ivete Sangalo no Rock In Rio em 2026 Crédito: Reprodução/Instagram

A cantora Ivete Sangalo remarcou a apresentação que faria neste sábado (31), na área aberta do Parque Ibirapuera, na zona sul de São Paulo. A organização transferiu o show para o dia 6 de março de 2027. De acordo com a produção, as pancadas de chuva que atingem a capital paulista desde o último fim de semana travaram as obras do palco.

Bastidores do show de Ivete Sangalo no Rock in Rio 1 de 10

A decisão foi comunicada pela IESSI Entertainment, empresa que gerencia a carreira da artista baiana. No texto, a equipe afirma que as regras internas do parque impedem trabalhos em altura durante temporais. Os organizadores também mencionam previsões de vento forte para os próximos dias, o que traria riscos à segurança do público e dos operários.

A apresentação adiada levaria à capital o projeto 'A La Sangalo', espetáculo estreado no festival Rock in Rio. O show reúne ritmos latinos combinados ao axé, com faixas conhecidas do repertório da cantora e regravações de sucessos internacionais, como a canção 'Corazón Partío'.

Alerta de temporais em São Paulo

A decisão da equipe coincide com avisos meteorológicos recentes. A Defesa Civil do Estado emitiu alerta para temporais entre quarta (28) e quinta-feira (29), com perigo de enxurradas, alagamentos, transbordamento de córregos e deslizamentos em várias regiões paulistas.

Na Grande São Paulo e no litoral, a previsão aponta chuva de moderada a forte, céu encoberto, rajadas de vento e queda de temperatura até o fim de semana. O órgão recomenda atenção redobrada, pedindo que as pessoas não enfrentem ruas alagadas e acompanhem as atualizações do clima.

Fãs apontam prejuízos

O aviso a poucos dias da data marcada causou revolta entre os fãs, que lotaram as redes sociais com críticas à organização. Quem viajou de outros estados demonstrou desespero com as perdas financeiras: "E o que a gente faz com as passagens e hotéis que não são reembolsáveis?", questionou uma fã. Outro seguidor cobrou uma alternativa de local fechado: "Uma cantora do calibre de Ivete chama gente do Brasil inteiro, não é apenas o reembolso de ingressos em jogo. Por que não colocam num lugar coberto? O que mais tem em São Paulo são espaços fechados para shows".

O público também apontou contradições nas vendas recentes e ironizou o adiamento: "Dois dias atrás estavam vendendo lote extra para hoje adiar… tenha dó!", pontuou um internauta, enquanto outro disparou: "Se aposenta, fia". Críticas mais duras questionaram a própria gestão da carreira da artista: "A crise não é estética, é de carreira! O tempo de estrada normalmente traz maturidade para gerir um negócio desse tamanho, mas parece que as coisas acontecem ao contrário. Muito amadorismo, precisa aprender com quem está chegando no mercado".

Outros comentários lembraram desgastes anteriores com a organização da turnê e a escolha do novo mês: "Não consigo entender o que está acontecendo. Primeiro tivemos que brigar por espaço perto do palco porque acharam de bom tom colocar convidados na nossa frente, e agora adiar às vésperas? E para uma data que historicamente sempre chove". Entre discussões sobre o tempo, alguns chegaram a duvidar do impacto do clima, já outros pontuaram que o gramado do Ibirapuera fica facilmente encharcado em semanas de chuva contínua.

Regras para quem comprou o ingresso

Os ingressos já adquiridos continuam valendo para 2027, sem necessidade de troca. Quem optar por não ir ao evento pode pedir o dinheiro de volta, com as taxas de serviço inclusas e sem cobrança de multas. O pedido de estorno deve ser feito diretamente pelo site Ingresse, canal oficial de vendas do espetáculo, até o dia 22 de novembro de 2026. Dúvidas sobre o procedimento estão sendo atendidas no e-mail contato@ingresse.com.

Ivete Sangalo abre turnê 'Clareou' em Salvador 1 de 25

Confira a nota oficial da IESSI Entertainment na íntegra:

"A IESSI Entertainment informa que, em virtude das fortes chuvas que atingem a cidade de São Paulo desde o último sábado, a montagem da estrutura do espetáculo A La Sangalo, de Ivete Sangalo, previsto para o dia 31 de outubro, no espaço aberto do Parque do Ibirapuera, em São Paulo, está sendo diretamente impactada.

As condições climáticas adversas, que, pelas normas de segurança do Parque do Ibirapuera, impedem a continuidade da montagem de estruturas, já comprometem o andamento dos trabalhos prévios necessários para a realização do evento. Além disso, a previsão meteorológica indica a intensificação das chuvas e dos ventos ao longo da semana e até o próximo fim de semana, comprometendo as condições adequadas para a realização do espetáculo e a qualidade da experiência oferecida ao público.

Diante desse cenário, priorizando a segurança do público, da artista, dos profissionais envolvidos e de toda a equipe de produção, a IESSI Entertainment informa que se fez necessária a transferência do show para o dia 06 de março de 2027, no mesmo local.

Certos de que essa é a decisão mais responsável diante das circunstâncias, a IESSI Entertainment e Ivete Sangalo agradecem a compreensão, o carinho e o apoio do público.

Os ingressos já adquiridos permanecem válidos, sem necessidade de troca.