CINEMA

‘Se Eu Fosse Você 3’: Tony Ramos e Glória Pires passam bastão para Cléo Pires e Rafael Infante

Vinte anos após o primeiro filme, a franquia mantém Tony Ramos e Glória Pires na história, mas coloca Cléo Pires e Rafael Infante no centro da nova troca de corpos

Heider Sacramento

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 06:00

Tony Ramos e Glória Pires retornam à franquia, que agora coloca Cléo Pires e Rafael Infante no centro da história Crédito: Divulgação

Em 2006, Tony Ramos e Glória Pires descobriram como seria acordar dentro do corpo um do outro. A situação, que não parecia absurda para sustentar uma comédia, levou mais de 3,6 milhões de pessoas aos cinemas. Três anos depois, a história ganhou continuação e levou mais de 6 milhões de espectadores às salas. Agora, duas décadas depois, Se Eu Fosse Você volta com uma mudança importante: a troca de corpos continua, mas os personagens centrais são outros.

Em Se Eu Fosse Você 3, que estreia nesta quinta-feira (8), Cléo Pires e Rafael Infante assumem o protagonismo como Bia e Aquiles, casal que passa pelo mesmo fenômeno vivido por Cláudio e Helena. Tony e Glória continuam na história, mas agora ocupam outro lugar. A família cresceu, os personagens mudaram e a franquia tenta descobrir como continuar existindo depois de ter construído uma memória tão forte.

A nova história começa em Miguel Pereira, no Rio. Bia é uma chef de cozinha exigente, enquanto Aquiles trabalha como instrutor de esportes radicais. Os dois vivem uma nova etapa do relacionamento até que uma discussão desencadeia a troca de corpos. O problema é que o fenômeno acontece justamente quando ambos enfrentam momentos decisivos em suas carreiras.

Bia está prestes a ser avaliada em um restaurante. Aquiles se prepara para uma importante competição física. Sem saber como voltar ao normal, precisam assumir as responsabilidades do outro enquanto tentam impedir que as pessoas descubram o que aconteceu.

A fórmula permanece. A diferença está na idade dos personagens e na relação que eles têm com aquilo que já aconteceu. A escolha de colocar Bia no centro da história permite que Se Eu Fosse Você avance no tempo sem abandonar completamente o passado. Cláudio e Helena agora observam a filha enfrentar uma situação que experimentaram.

Tony Ramos e Glória Pires aparecem menos do que nos filmes anteriores, mas continuam funcionando como uma espécie de elo entre as diferentes fases da franquia. A dinâmica entre os dois permanece reconhecível e recupera, em alguns momentos, a sintonia que marcou os primeiros filmes. Foi justamente essa familiaridade que ajudou a franquia a atravessar o tempo.

O primeiro filme transformou uma situação fantástica em uma história sobre relacionamento, diferenças e a dificuldade de compreender o outro. Agora, a mesma ideia chega a uma geração que conhece Cláudio e Helena também como parte da história de seus pais.

A preparação de Cléo Pires e Rafael Infante envolveu observação, ensaios e atenção aos detalhes. O resultado, entretanto, nem sempre alcança a naturalidade que a premissa exige. Em alguns momentos, a troca parece mais uma mudança de comportamento do que uma transformação completa dos personagens. Falta uma camada de nuances capaz de fazer com que o público esqueça os atores e enxergue Bia dentro de Aquiles e Aquiles dentro de Bia.

Cléo, que também construiu uma trajetória marcada pelo drama, volta à comédia com entusiasmo: “Eu sou muito feliz fazendo comédia.” A frase revela uma atriz disposta, mas o filme nem sempre oferece material suficiente para que ela alcance todo o potencial. Rafael, por sua vez, encontra no registro cômico um território conhecido. Mesmo assim, não basta ser engraçado. É preciso ser engraçado como Bia ocupando o corpo de Aquiles. É nesse ponto que a nova dupla ainda parece procurar a própria sintonia.

O que muda

Uma franquia de comédia carrega uma dificuldade particular. O público volta esperando encontrar aquilo de que gostou, mas também precisa receber alguma coisa que ainda não viu. Se Eu Fosse Você 3 tenta preservar a identidade dos anteriores ao mesmo tempo em que apresenta uma nova família dentro da mesma estrutura. Anita Barbosa, que trabalhou como assistente de direção nos primeiros filmes, assume a direção de Daniel Filho, que segue como supervisor artístico.

Algumas piadas chegam ao destino esperado, mas poucas surpreendem. Há situações que poderiam provocar um riso mais espontâneo e acabam funcionando apenas como passagem para a próxima cena. A produção também adota escolhas visuais que, por vezes, aproximam o filme de uma linguagem televisiva, quando a própria ideia da franquia poderia render uma experiência cinematográfica mais inventiva.

Não chega a ser uma comédia sem graça. Há momentos divertidos, situações que funcionam e a familiaridade de personagens que o público conhece há 20 anos. Mas existe uma diferença entre conseguir provocar um sorriso e construir uma comédia que realmente encontre sua própria identidade.