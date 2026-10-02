REFLEXÃO

'Se nada nos salva da morte, que pelo menos o amor nos salve da vida' - o que a reflexão atribuída a Pablo Neruda quer dizer?

A frase, amplamente compartilhada como sendo do poeta chileno, transforma a inevitabilidade da morte em uma provocação sobre o presente: se não podemos escapar do fim, talvez possamos encontrar no amor uma das razões para fazer a vida valer a pena

Fernanda Varela

Publicado em 2 de outubro de 2026 às 00:15

Frase é atribuída a Pablo Neruda Crédito: Fernanda Varela/CORREIO

“Se nada nos salva da morte, pelo menos que o amor nos salve da vida.” Poucas palavras conseguem colocar lado a lado duas das maiores questões da existência humana: a certeza de que a vida termina e a necessidade de encontrar alguma coisa que faça o tempo vivido antes desse fim ter sentido.

A frase é amplamente atribuída a Pablo Neruda, embora não haja segurança suficiente para apresentá-la como uma citação literal retirada de uma obra específica do poeta chileno.

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O impacto da frase está justamente no contraste entre “morte” e “vida”. A primeira parte reconhece um limite impossível de negociar. Independentemente de dinheiro, sucesso, beleza, reconhecimento ou poder, ninguém consegue eliminar a condição finita da existência. A segunda parte, porém, muda completamente o olhar: se não podemos ser salvos da morte, talvez ainda exista algo capaz de nos salvar durante a vida.

Nesse contexto, ser “salvo” pelo amor não precisa significar escapar dos problemas ou encontrar uma existência sem sofrimento. O amor não impede perdas, frustrações, doenças, despedidas ou decepções. Ele pode, no entanto, fazer com que a vida não seja reduzida apenas à sucessão dessas dificuldades.

Também seria pequeno interpretar esse amor exclusivamente como romântico. Há o amor entre parceiros, mas também aquele construído entre pais e filhos, irmãos, amigos e pessoas que se tornam família ao longo do caminho. Existe ainda o afeto colocado no cuidado, nas lembranças, nos encontros e naquilo que fazemos porque alguma coisa ou alguém realmente importa para nós.

Talvez seja por isso que a frase provoque tanto. Em uma rotina dominada por obrigações, é fácil transformar a existência em uma sequência de tarefas. Acordar, trabalhar, resolver problemas, pagar contas, cumprir compromissos, dormir e começar novamente. Podemos passar tanto tempo tentando manter a vida funcionando que esquecemos de perguntar o que, dentro dela, nos faz sentir vivos.

A consciência da morte, nesse sentido, não precisa aparecer apenas como uma ideia sombria. Ela também pode funcionar como um lembrete de que o tempo possui valor justamente porque não é infinito. Algumas conversas não deveriam ser adiadas indefinidamente, alguns abraços não deveriam depender de uma ocasião especial e certas pessoas talvez precisem ouvir enquanto ainda é possível aquilo que imaginamos ter tempo de dizer depois.

Isso não significa transformar o amor em solução para tudo. Nenhuma relação deve carregar a obrigação de preencher todos os vazios de alguém, e amar não elimina a necessidade de autonomia, limites e cuidado consigo mesmo. A força da reflexão está menos em idealizar o amor e mais em reconhecer o lugar que os vínculos podem ocupar em uma existência limitada.

Pablo Neruda, vencedor do Prêmio Nobel de Literatura em 1971, fez do amor um dos grandes temas de sua produção literária. Seus versos atravessaram gerações justamente pela maneira como abordaram desejo, ausência, paixão, memória e perda. Isso também ajuda a compreender por que tantas frases sobre esses temas acabam associadas ao seu nome, inclusive algumas cuja origem não está comprovada em sua obra.

“Se nada nos salva da morte, pelo menos que o amor nos salve da vida” permanece poderosa mesmo quando apresentada com o cuidado necessário sobre sua autoria. Afinal, talvez a questão mais importante não seja encontrar alguma coisa capaz de impedir o fim, mas descobrir aquilo que faz o caminho até ele merecer ser vivido.