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Se você é de um destes 4 signos, prepare-se: uma fase de abundância começa a se abrir a partir de hoje (19 de agosto)

Uma mudança importante aconteceu ontem e pode iniciar um novo ciclo de oportunidades, crescimento e novas possibilidades para estes signos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 11:00

Signos e abundância
Signos e abundância Crédito: Imagem criada por IA

Uma mudança importante no cenário astrológico aconteceu ontem, 18 de agosto, quando o Nodo Norte entrou em Aquário, em movimento retrógrado, dando início a um novo ciclo de aproximadamente 18 meses. A partir de hoje, 19 de agosto, quatro signos podem começar a perceber com mais força os efeitos dessa mudança.

O período favorece novas ideias, aprendizado, tecnologia, comunicação e maneiras diferentes de buscar crescimento. Para Gêmeos, Virgem, Peixes e Sagitário, a sorte pode aparecer justamente quando existe disposição para abandonar velhos padrões e experimentar caminhos que antes pareciam pouco convencionais. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Gêmeos: A partir de hoje, você pode sentir mais vontade de aprender algo novo, desenvolver uma habilidade ou explorar uma área que sempre despertou sua curiosidade. Uma ideia que estava apenas no papel também pode começar a ganhar forma quando você decide compartilhá-la com as pessoas certas. O que parece apenas uma experiência diferente agora pode se transformar em uma oportunidade importante mais adiante.

Dica cósmica: Não subestime uma ideia só porque ela ainda está começando. Dê espaço para ela crescer.

Famosos do signo de Gêmeos

Ivete Sangalo (27 de maio) por Divulgação
Maisa Silva (22 de maio) por Reprodução/Instagram
Adriana Lima (12 de junho) por Reprodução/Instagram
Giovanna Lancellotti (21 de maio) por Reprodução/Instagram
Angelina Jolie (4 de junho) por Divulgação
Morgan Freeman (1º de junho) por Reprodução
Tom Holland (1º de junho) por Divulgação
Camila Pitanga (14 de junho) por Reprodução/Redes Sociais
Nicole Kidman (20 de junho) por Imagem: Reprodução digital | Prime Video
Yasmin Brunet (6 de junho) por Reprodução/Instagram
Débora Nascimento (16 de junho) por Reprodução
Paul McCartney (18 de junho) por Arisson Marinho/ CORREIO
Fernanda Souza (18 de junho) por Reprodução/Instagram
Sophia Abrahão (22 de maio) por Reprodução/Instagram
Kendrick Lamar (17 de junho) por Reprodução/Instagram
Chris Evans (13 de junho) por Reprodução
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Ivete Sangalo (27 de maio) por Divulgação

Virgem: Mudar uma rotina pode ser justamente o que faltava para melhorar seus resultados. Você pode perceber que existe uma ferramenta, método ou maneira mais eficiente de fazer algo que já faz há bastante tempo. Não é necessário jogar tudo fora, mas atualizar aquilo que já não funciona tão bem pode economizar tempo e abrir espaço para novas oportunidades.

Dica cósmica: Não confunda organização com rigidez. Permita-se testar uma maneira diferente de fazer as coisas.

Famosos do signo de Virgem

Beyoncé (4 de setembro) por Reprodução/Instagram
Susana Vieira (23 de agosto) por Reprodução
Giovanna Ewbank (14 de setembro) por Reprodução / Redes Sociais
Alessandra Negrini (29 de agosto) por Reprodução/Multishow
Glória Pires (23 de agosto) por Reprodução
Tony Ramos (25 de agosto) por Manoella Mello/Globo
Leandra Leal (8 de setembro) por Reprodução
Wesley Safadão (6 de setembro) por Reprodução
Gusttavo Lima (3 de setembro) por Reprodução
Luciano Hulk (3 de setembro) por Reprodução
Fátima Bernardes (17 de setembro) por Reprodução/Instagram
Carolina Dieckmmann (16 de setembro) por Reprodução/Instagram
Humberto Carrão (28 de agosto) por Reprodução
Luana Piovani (29 de agosto) por Reprodução
Zendaya (1º de setembro) por Reprodução/Instagram
Ana Carolina (9 de setembro) por Foto: divulgação
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Beyoncé (4 de setembro) por Reprodução/Instagram

Libra: Esta nova fase pode ajudar você a perceber que nem tudo precisa ser mantido apenas porque já faz parte da sua vida. Alguns padrões, relações ou situações podem estar consumindo mais energia do que deveriam. Ao abrir mão do que impede seu crescimento, você cria espaço para experiências mais alinhadas com aquilo que realmente deseja.

Dica cósmica: Não tenha medo de deixar para trás o que já cumpriu seu papel. Espaço novo também pode trazer oportunidades novas.

Famosos do signo de Libra

Rodrigo Faro (20 de outubro) por Reprodução
Cláudia Abreu (12 de outubro) por Reprodução / TV Globo
Fernanda Montenegro (16 de outubro) por Reprodução
Miguel Falabella (10 de outubro) por Reprodução/Instagram
Will Smith (25 de setembro) por Jas Davis/Instagram
Evaristo Costa (30 de setembro) por Reprodução
André Marques (24 de setembro) por Reprodução
Klara Castanho (6 de outubro) por Reprodução/TV Globo
Patrícia Poeta (19 de outubro) por Reprodução/Instagram
Rodrigo Lombardi (15 de outubro) por Reprodução
Vitória Strada (12 de outubro) por Divulgação
Kim Kardashian (21 de outubro) por divulgação
Cleo Pires (2 de outubro) por Reprodução/Instagram
Zac Efron (18 de outubro) por Divulgação
Scheila Carvalho (24 de setembro) por Reprodução
Patricia Abravanel (4 de outubro) por Gabriel Cardoso/SBT
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Rodrigo Faro (20 de outubro) por Reprodução

Sagitário: Suas palavras podem se transformar em uma das suas maiores ferramentas nesta fase. Uma ideia diferente, uma conversa ou até mesmo um contato feito de maneira despretensiosa pode aproximá-lo de uma oportunidade maior. Você não precisa esconder aquilo que parece ousado demais. Pode ser justamente essa visão fora do comum que fará alguém prestar atenção em você.

Dica cósmica: Fale sobre seus planos e ideias. A pessoa certa pode enxergar potencial onde outros ainda não conseguem ver.

Famosos do signo de Sagitário

Carlinhos Brown (23 de novembro) por @mariguimafotografia
Taís Araujo (25 de novembro) por Reprodução/Instagram
Deborah Secco (26 de novembro) por Reprodução/Instagram
Vera Fischer (27 de novembro) por Reprodução/Instagram
Angélica (30 de novembro) por Reprodução/Instagram
Juliette (3 de dezembro) por Reprodução/Instagram
Taylor Swift (13 de dezembro) por Divulgação
Bruno Gissoni (9 de dezembro) por Reprodução/Redes Sociais
Adriana Esteves (15 de dezembro) por Reprodução
Miley Cyrus (23 de novembro) por Reprodução/Getty Images
Eliana (22 de novembro) por Bob Paulino/TV Globo
Brad Pitt (18 de dezembro) por Jay Hirano/Shutterstock.com
Jay-Z (4 de dezembro) por Shutterstock
Tiago Iorc (28 de novembro) por Reprodução
Nicki Minaj (8 de dezembro) por divulgação
Yanna Lavigne (29 de novembro) por Reprodução/Instagram
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Carlinhos Brown (23 de novembro) por @mariguimafotografia

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Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

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