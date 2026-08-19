ASTROLOGIA

Se você é de um destes 4 signos, prepare-se: uma fase de abundância começa a se abrir a partir de hoje (19 de agosto)

Uma mudança importante aconteceu ontem e pode iniciar um novo ciclo de oportunidades, crescimento e novas possibilidades para estes signos

Giuliana Mancini

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 11:00

Signos e abundância Crédito: Imagem criada por IA

Uma mudança importante no cenário astrológico aconteceu ontem, 18 de agosto, quando o Nodo Norte entrou em Aquário, em movimento retrógrado, dando início a um novo ciclo de aproximadamente 18 meses. A partir de hoje, 19 de agosto, quatro signos podem começar a perceber com mais força os efeitos dessa mudança.

O período favorece novas ideias, aprendizado, tecnologia, comunicação e maneiras diferentes de buscar crescimento. Para Gêmeos, Virgem, Peixes e Sagitário, a sorte pode aparecer justamente quando existe disposição para abandonar velhos padrões e experimentar caminhos que antes pareciam pouco convencionais. Veja a previsão do site "Your Tango".

Gêmeos: A partir de hoje, você pode sentir mais vontade de aprender algo novo, desenvolver uma habilidade ou explorar uma área que sempre despertou sua curiosidade. Uma ideia que estava apenas no papel também pode começar a ganhar forma quando você decide compartilhá-la com as pessoas certas. O que parece apenas uma experiência diferente agora pode se transformar em uma oportunidade importante mais adiante.

Dica cósmica: Não subestime uma ideia só porque ela ainda está começando. Dê espaço para ela crescer.

Famosos do signo de Gêmeos 1 de 16

Virgem: Mudar uma rotina pode ser justamente o que faltava para melhorar seus resultados. Você pode perceber que existe uma ferramenta, método ou maneira mais eficiente de fazer algo que já faz há bastante tempo. Não é necessário jogar tudo fora, mas atualizar aquilo que já não funciona tão bem pode economizar tempo e abrir espaço para novas oportunidades.

Dica cósmica: Não confunda organização com rigidez. Permita-se testar uma maneira diferente de fazer as coisas.

Famosos do signo de Virgem 1 de 16

Libra: Esta nova fase pode ajudar você a perceber que nem tudo precisa ser mantido apenas porque já faz parte da sua vida. Alguns padrões, relações ou situações podem estar consumindo mais energia do que deveriam. Ao abrir mão do que impede seu crescimento, você cria espaço para experiências mais alinhadas com aquilo que realmente deseja.

Dica cósmica: Não tenha medo de deixar para trás o que já cumpriu seu papel. Espaço novo também pode trazer oportunidades novas.

Famosos do signo de Libra 1 de 16

Sagitário: Suas palavras podem se transformar em uma das suas maiores ferramentas nesta fase. Uma ideia diferente, uma conversa ou até mesmo um contato feito de maneira despretensiosa pode aproximá-lo de uma oportunidade maior. Você não precisa esconder aquilo que parece ousado demais. Pode ser justamente essa visão fora do comum que fará alguém prestar atenção em você.

Dica cósmica: Fale sobre seus planos e ideias. A pessoa certa pode enxergar potencial onde outros ainda não conseguem ver.