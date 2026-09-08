ASTROLOGIA

Se você está lendo isso hoje (8 de setembro), talvez seja o sinal que o universo estava tentando enviar antes da Lua Nova

Próximos dias podem ser um bom momento para decidir o que fica no passado e o que merece um novo começo

Giuliana Mancini

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 13:00

Signos e Lua Nova em Virgem Crédito: Imagem gerada por IA

Às vezes, a gente pede um sinal sem perceber. Pode ser sobre uma pessoa que ainda ocupa seus pensamentos, uma decisão que você vem adiando ou algo que já não parece fazer sentido, mas que você ainda não conseguiu deixar para trás.

Se alguma dessas situações está acontecendo com você, talvez seja hora de parar por alguns minutos e prestar atenção ao que realmente sente.

A Lua Nova em Virgem acontece às 00h26 de 11 de setembro, marcando simbolicamente um momento de renovação. Antes disso, estes próximos dias podem servir para organizar pensamentos, encerrar pendências e entender melhor o que você quer levar para a próxima fase. As dicas são do site "Economic Times".

Se você está esperando uma resposta

Talvez você esteja tentando descobrir qual caminho seguir e procurando alguma confirmação externa. Mas, antes de esperar por uma resposta definitiva, faça uma pergunta simples:

O que eu realmente quero fazer a partir de agora?

Se a mesma decisão continua voltando à sua cabeça, talvez ela mereça mais atenção. Nem sempre você precisa saber exatamente o que vai acontecer para reconhecer qual é o próximo passo.

O cristal de proteção para cada signo 1 de 13

Se alguém não sai da sua cabeça

Pode ser saudade, curiosidade ou simplesmente uma história que não terminou da maneira que você esperava.

Em vez de pensar apenas no que essa pessoa poderia fazer, pergunte:

O que eu preciso dessa conexão hoje?

A resposta pode mostrar que você não precisa necessariamente de outra conversa para encontrar encerramento. Algumas experiências deixam ensinamentos que permanecem mesmo depois que a relação muda.

Red flags de cada signo no trabalho 1 de 12

Se você está pensando em deixar algo para trás

Talvez exista alguma situação que você continua segurando por medo do que acontecerá depois. Pode ser uma relação, amizade, trabalho, expectativa ou até uma versão antiga de você.

Então seja honesto consigo mesmo:

Você continua nisso porque ainda faz sentido ou porque tem medo de seguir em frente?

Nem tudo o que termina foi um erro. Algumas coisas podem ter sido importantes e, ainda assim, não pertencer mais ao seu futuro.

O hobby favorito de cada signo 1 de 12

Se você está esperando uma mudança na vida

A falta de resultados imediatos pode fazer parecer que nada está acontecendo. Mas isso não significa necessariamente que seu esforço foi desperdiçado.

Aproveite os próximos dias para revisar sua direção. O que você realmente quer? O que precisa mudar? E qual é uma atitude pequena que você pode tomar agora?

Você não precisa resolver a vida inteira antes da Lua Nova. Precisa apenas escolher o próximo passo.

O sinal pode ser mais simples do que parece

Talvez você tenha chegado até aqui procurando uma resposta sobre amor, trabalho, dinheiro ou uma decisão pessoal.

Então fique com esta mensagem:

você não precisa ter todas as respostas para começar de novo.

A Lua Nova em Virgem, em 11 de setembro, pode representar simbolicamente esse momento de reorganização. Deixar para trás o que já não faz sentido também é uma forma de abrir espaço para aquilo que você realmente deseja.