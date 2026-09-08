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Se você está lendo isso hoje (8 de setembro), talvez seja o sinal que o universo estava tentando enviar antes da Lua Nova

Próximos dias podem ser um bom momento para decidir o que fica no passado e o que merece um novo começo

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 13:00

Signos e Lua Nova em Virgem
Signos e Lua Nova em Virgem Crédito: Imagem gerada por IA

Às vezes, a gente pede um sinal sem perceber. Pode ser sobre uma pessoa que ainda ocupa seus pensamentos, uma decisão que você vem adiando ou algo que já não parece fazer sentido, mas que você ainda não conseguiu deixar para trás.

Se alguma dessas situações está acontecendo com você, talvez seja hora de parar por alguns minutos e prestar atenção ao que realmente sente.

A Lua Nova em Virgem acontece às 00h26 de 11 de setembro, marcando simbolicamente um momento de renovação. Antes disso, estes próximos dias podem servir para organizar pensamentos, encerrar pendências e entender melhor o que você quer levar para a próxima fase. As dicas são do site "Economic Times".

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Se você está esperando uma resposta

Talvez você esteja tentando descobrir qual caminho seguir e procurando alguma confirmação externa. Mas, antes de esperar por uma resposta definitiva, faça uma pergunta simples:

O que eu realmente quero fazer a partir de agora?

Se a mesma decisão continua voltando à sua cabeça, talvez ela mereça mais atenção. Nem sempre você precisa saber exatamente o que vai acontecer para reconhecer qual é o próximo passo.

O cristal de proteção para cada signo

Cristais e pedras preciosas por Shutterstock
Áries – Jaspe vermelho: Pedra de força e proteção contra a negatividade, ela ajuda a manter o foco e a determinação do ariano em dia. por Shutterstock
Touro – Quartzo rosa: Fortalece o amor-próprio e traz a estabilidade emocional e o conforto que o taurino precisa para se sentir seguro. por Shutterstock
Gêmeos – Ágata: Ajuda a equilibrar as dualidades e a organizar os pensamentos, protegendo a mente ágil do geminiano contra o estresse. por Shutterstock
Câncer – Pedra da lua: Intuitiva e mística, ela atua como um escudo emocional, equilibrando as oscilações de humor típicas de Câncer. por Shutterstock
Leão – Olho de tigre: Afasta a inveja e o mau-olhado, além de fortalecer a coragem e o brilho pessoal que o leonino possui naturalmente. por Shutterstock
Virgem – Citrino: Conhecido como o cristal da prosperidade, ele ajuda o virginiano a manter o otimismo e a limpar o excesso de autocrítica. por Shutterstock
Libra – Quartzo verde: Promove o equilíbrio e a paz interior, ajudando Libra a decidir com clareza e a manter a harmonia em suas relações. por Shutterstock
Escorpião – Turmalina negra: A pedra mais poderosa contra energias densas, ela protege a intensidade de Escorpião e ajuda na renovação espiritual. por Shutterstock
Sagitário – Sodalita: Ajuda a focar a energia expansiva do sagitariano, trazendo clareza mental e proteção durante suas aventuras e viagens. por Shutterstock
Capricórnio – Fluorita: Auxilia na organização e na estrutura dos projetos de Capricórnio, protegendo contra o cansaço mental e a sobrecarga. por Shutterstock
Aquário – Ametista: Pedra da transmutação e da espiritualidade, ela conecta a mente inovadora de Aquário com a sua intuição mais elevada. por Shutterstock
Peixes – Água-marinha: Com sua energia calmante, ela protege a sensibilidade do pisciano e ajuda a filtrar as emoções absorvidas do ambiente. por Shutterstock
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Cristais e pedras preciosas por Shutterstock

Se alguém não sai da sua cabeça

Pode ser saudade, curiosidade ou simplesmente uma história que não terminou da maneira que você esperava.

Em vez de pensar apenas no que essa pessoa poderia fazer, pergunte:

O que eu preciso dessa conexão hoje?

A resposta pode mostrar que você não precisa necessariamente de outra conversa para encontrar encerramento. Algumas experiências deixam ensinamentos que permanecem mesmo depois que a relação muda.

Red flags de cada signo no trabalho

Red flag no trabalho de Áries: autonomia precipitada - começar a executar o projeto e criar os arquivos antes mesmo da reunião de alinhamento terminar, atropelando o planejamento e a estratégia da equipe por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Touro: apego ao processo - apresentar uma resistência silenciosa e implacável a adotar uma nova ferramenta ou software, defendendo o método antigo que já funciona perfeitamente há anos por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Gêmeos: hiperatividade criativa - abrir dezenas de abas de referência simultâneas e propor três caminhos editoriais completamente diferentes antes mesmo de finalizar o primeiro rascunho por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Câncer: superproteção do projeto - apegar-se demais à ideia original de uma pauta ou campanha e encarar os feedbacks técnicos de edição ou cortes como algo pessoal por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Leão: centralização estética - assumir o controle total dos slides ou da identidade visual do projeto por achar genuinamente que ninguém vai dar o acabamento premium que a apresentação merece por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Virgem: perfeccionismo paralisante - reter a entrega final para revisar detalhes invisíveis, microajustes de formatação ou espaçamentos que ninguém mais na equipe vai notar por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Libra: busca por consenso infinito - demorar para tomar uma decisão estratégica ou aprovar um layout por querer ouvir a opinião de absolutamente toda a equipe para garantir que todos fiquem satisfeitos por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Escorpião: centralização silenciosa - reter o andamento de um projeto ou dados importantes até ter controle total sobre a execução, deixando a equipe sem atualizações até o último minuto por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Sagitário: otimismo irreal de prazos - aceitar demandas pesadas de múltiplos projetos jurando que entrega tudo com facilidade, subestimando o tempo real necessário e correndo para dar conta na última hora por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Capricórnio: workaholismo impositivo - enviar atualizações, e-mails ou cobranças detalhadas fora do horário comercial, criando uma pressão silenciosa para que o time continue conectado por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Aquário: inovação disruptiva desnecessária - propor uma mudança radical de metodologia ou software em um fluxo que já está consolidado e funcionando, apenas pelo desejo de testar algo novo ou fora do comum por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Peixes: distração conceitual - mergulhar tanto no desenvolvimento criativo e na parte poética de uma pauta que acaba esquecendo de preencher relatórios, atas de reunião ou planilhas burocráticas essenciais por Imagem gerada por IA
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Red flag no trabalho de Áries: autonomia precipitada - começar a executar o projeto e criar os arquivos antes mesmo da reunião de alinhamento terminar, atropelando o planejamento e a estratégia da equipe por Imagem gerada por IA

Se você está pensando em deixar algo para trás

Talvez exista alguma situação que você continua segurando por medo do que acontecerá depois. Pode ser uma relação, amizade, trabalho, expectativa ou até uma versão antiga de você.

Então seja honesto consigo mesmo:

Você continua nisso porque ainda faz sentido ou porque tem medo de seguir em frente?

Nem tudo o que termina foi um erro. Algumas coisas podem ter sido importantes e, ainda assim, não pertencer mais ao seu futuro.

O hobby favorito de cada signo

Da leitura de suspense à cozinha, Áries transforma qualquer hobby em um desafio emocionante. por Imagem gerada por IA
Para Touro, o hobby perfeito sempre envolve boa gastronomia e o prazer de saborear a vida. por Imagem gerada por IA
Curioso por natureza, Gêmeos adora hobbies que desafiem sua mente, como desvendar e consertar objetos. por Imagem gerada por IA
Câncer encontra relaxamento e criatividade no carinho de organizar o lar e criar peças artesanais. por Imagem gerada por IA
Seja na dança ou nos games, Leão busca hobbies onde possa expressar seu talento e brilhar. por Imagem gerada por IA
Para aliviar a rotina, o hobby favorito de Virgem é descontrair, cantar e dançar com amigos. por Imagem gerada por IA
Apaixonado por estética, Libra encontra diversão na busca pelo item vintage ou obra de arte perfeita. por Imagem gerada por IA
Escorpião se divide entre a intensidade física e a busca por autoconhecimento na yoga e meditação. por Imagem gerada por IA
Viajar é o maior hobby de Sagitário, que ama explorar novas culturas e viver grandes aventuras. por Imagem gerada por IA
O contato com a natureza e a jardinagem são os refúgios de Capricórnio para desacelerar. por Imagem gerada por IA
Criativo e original, Aquário ama projetos manuais e hobbies que estimulem sua mente inovadora. por Imagem gerada por IA
Passar horas em um café observando o movimento é o hobby simples que alimenta a imaginação de Peixes. por Imagem gerada por IA
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Da leitura de suspense à cozinha, Áries transforma qualquer hobby em um desafio emocionante. por Imagem gerada por IA

Se você está esperando uma mudança na vida

A falta de resultados imediatos pode fazer parecer que nada está acontecendo. Mas isso não significa necessariamente que seu esforço foi desperdiçado.

Aproveite os próximos dias para revisar sua direção. O que você realmente quer? O que precisa mudar? E qual é uma atitude pequena que você pode tomar agora?

Você não precisa resolver a vida inteira antes da Lua Nova. Precisa apenas escolher o próximo passo.

O sinal pode ser mais simples do que parece

Talvez você tenha chegado até aqui procurando uma resposta sobre amor, trabalho, dinheiro ou uma decisão pessoal.

Então fique com esta mensagem:

você não precisa ter todas as respostas para começar de novo.

A Lua Nova em Virgem, em 11 de setembro, pode representar simbolicamente esse momento de reorganização. Deixar para trás o que já não faz sentido também é uma forma de abrir espaço para aquilo que você realmente deseja.

Às vezes, o sinal que tanto procuramos não diz o que vai acontecer. Apenas nos lembra que já sabemos o que precisamos fazer.

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Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

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