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'Se vocês soubessem o que aconteceu, ficariam enojados': afinal, o que aconteceu na Copa do Mundo de 1998?

Texto sobre a final da Copa de 1998 virou uma das brincadeiras mais duradouras da internet brasileira e continua ressurgindo a cada Mundial

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 24 de maio de 2026 às 16:00

Final da Copa de 1998
Final da Copa de 1998 Crédito: Divulgação

Poucos memes sobreviveram tanto tempo no futebol brasileiro quanto o famoso “se vocês soubessem o que aconteceu, ficariam enojados”. A frase, repetida até hoje durante derrotas traumáticas, eliminações inesperadas e teorias absurdas envolvendo futebol, surgiu após a final da Copa do Mundo de 1998, quando o Brasil perdeu para a França por 3 a 0.

Na época, começou a circular pela internet um texto enorme alegando que a Seleção Brasileira teria vendido o título mundial para a Fifa em um esquema envolvendo patrocinadores, dirigentes e jogadores. A mensagem dizia que atletas teriam recebido milhões de dólares para perder a decisão disputada em Paris.

Relembre os baianos que já jogaram Copa do Mundo

O atacante Maneca, natural de Salvador, foi para a Copa de 1950 por Reprodução
O atacante Zózimo, natural de Salvador, foi para as Copas de 1958 e 1962 por Reprodução
O zagueiro Luís Pereira, natural de Juazeiro, foi para a Copa de 1974 por Reprodução
O lateral-direito Toninho Baiano, natural de Vera Cruz, foi para a Copa de 1978 por Reprodução
OBebeto - 1990, 1994 e 1998 por Reprodução
O zagueiro Aldair, natural  de Ilhéus, foi para as Copa de 1990, 1994 e 1998 por Reprodução
O zagueiro Júnior Baiano, natural de Feira de Santana, foi para a Copa de 1998 por Reprodução
O goleiro Dida, natural de Irará, foi para as Copas de 1998, 2002 e 2006 por Reprodução
O atacante Edílson Capetinha, natural de Salvador, foi para a Copa do Mundo de 2002 por Divulgação
O lateral-esquerdo Júnior Nagata, natural de Santo Antonio de Jesus, foi para a Copa de 2002 por Reprodução
O volante Vampeta, natural de Nazaré, foi para a Copa de 2002 por Reprodução
O lateral-direito Daniel Alves, natural de Juazeiro, foi convocado para a Copas de 2010, 2014 e 2022 por Marco Galvão/CBF
O zagueiro Dante, natural de Salvador, foi para a Copa de 2014 por Reprodução
O zagueiro Bremer, natural de Itapitanga, foi convocado para a Copa do Mundo de 2022 e 2026 por Rafael Ribeiro/CBF
O volante Danilo, natural de Salvador, foi convocado para a Copa do Mundo de 2026 por André Durão/ Estadão Conteúdo
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O atacante Maneca, natural de Salvador, foi para a Copa de 1950 por Reprodução

O conteúdo mencionava nomes conhecidos do futebol brasileiro, como Ronaldo Fenômeno, Zagallo, Ricardo Teixeira e até a Nike. O texto afirmava ainda que Ronaldo teria sido pressionado a jogar a final mesmo após passar mal horas antes da partida.

Apesar do tom dramático, tudo não passava de uma invenção. O próprio texto virou uma espécie de corrente viral da internet brasileira ainda nos primeiros anos de popularização dos e-mails.

O detalhe que eternizou o meme foi justamente a abertura exagerada: “Se as pessoas soubessem o que aconteceu na Copa do Mundo, ficariam enojadas”. A frase acabou se tornando piada pronta para qualquer situação considerada inexplicável no futebol.

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Outro ponto curioso é que o texto citava um suposto jornalista chamado Gunther Schweitzer. Com o passar do tempo, descobriu-se que ele nem era jornalista, apenas havia repassado a mensagem recebida por e-mail. Mesmo assim, seu nome acabou eternizado na cultura da internet brasileira.

O caso ganhou ainda mais força porque a final de 1998 realmente foi cercada de mistério. Horas antes do jogo, Ronaldo sofreu uma convulsão e chegou a ficar fora da escalação inicial. Pouco depois, voltou ao time titular, alimentando especulações e teorias entre torcedores durante anos.

Com o avanço das redes sociais, o meme passou a ser adaptado para praticamente qualquer situação envolvendo futebol. Clubes brasileiros, derrotas inesperadas, goleadas históricas e eliminações passaram a receber versões próprias do famoso texto.

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O caso voltou a viralizar fortemente após o 7 a 1 sofrido pelo Brasil contra a Alemanha na Copa de 2014. Internautas reutilizaram a estrutura do texto original para criar novas versões satirizando o resultado histórico.

Hoje, mais de duas décadas depois da Copa de 1998, a frase segue viva como um dos memes mais conhecidos do futebol brasileiro, atravessando gerações de torcedores e reaparecendo sempre que algum resultado parece inacreditável demais para ser explicado apenas dentro de campo.

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