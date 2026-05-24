ENTENDA

'Se vocês soubessem o que aconteceu, ficariam enojados': afinal, o que aconteceu na Copa do Mundo de 1998?

Texto sobre a final da Copa de 1998 virou uma das brincadeiras mais duradouras da internet brasileira e continua ressurgindo a cada Mundial

Fernanda Varela

Publicado em 24 de maio de 2026 às 16:00

Final da Copa de 1998 Crédito: Divulgação

Poucos memes sobreviveram tanto tempo no futebol brasileiro quanto o famoso “se vocês soubessem o que aconteceu, ficariam enojados”. A frase, repetida até hoje durante derrotas traumáticas, eliminações inesperadas e teorias absurdas envolvendo futebol, surgiu após a final da Copa do Mundo de 1998, quando o Brasil perdeu para a França por 3 a 0.

Na época, começou a circular pela internet um texto enorme alegando que a Seleção Brasileira teria vendido o título mundial para a Fifa em um esquema envolvendo patrocinadores, dirigentes e jogadores. A mensagem dizia que atletas teriam recebido milhões de dólares para perder a decisão disputada em Paris.

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O conteúdo mencionava nomes conhecidos do futebol brasileiro, como Ronaldo Fenômeno, Zagallo, Ricardo Teixeira e até a Nike. O texto afirmava ainda que Ronaldo teria sido pressionado a jogar a final mesmo após passar mal horas antes da partida.

Apesar do tom dramático, tudo não passava de uma invenção. O próprio texto virou uma espécie de corrente viral da internet brasileira ainda nos primeiros anos de popularização dos e-mails.

O detalhe que eternizou o meme foi justamente a abertura exagerada: “Se as pessoas soubessem o que aconteceu na Copa do Mundo, ficariam enojadas”. A frase acabou se tornando piada pronta para qualquer situação considerada inexplicável no futebol.

Outro ponto curioso é que o texto citava um suposto jornalista chamado Gunther Schweitzer. Com o passar do tempo, descobriu-se que ele nem era jornalista, apenas havia repassado a mensagem recebida por e-mail. Mesmo assim, seu nome acabou eternizado na cultura da internet brasileira.

O caso ganhou ainda mais força porque a final de 1998 realmente foi cercada de mistério. Horas antes do jogo, Ronaldo sofreu uma convulsão e chegou a ficar fora da escalação inicial. Pouco depois, voltou ao time titular, alimentando especulações e teorias entre torcedores durante anos.

Com o avanço das redes sociais, o meme passou a ser adaptado para praticamente qualquer situação envolvendo futebol. Clubes brasileiros, derrotas inesperadas, goleadas históricas e eliminações passaram a receber versões próprias do famoso texto.

O caso voltou a viralizar fortemente após o 7 a 1 sofrido pelo Brasil contra a Alemanha na Copa de 2014. Internautas reutilizaram a estrutura do texto original para criar novas versões satirizando o resultado histórico.