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Seal confirma cinco shows no Brasil após sete anos longe do país; veja cidades e datas

Dono dos hits ‘Crazy’ e ‘Kiss from a Rose’, cantor britânico passará por Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba e Porto Alegre entre novembro e dezembro

Fernanda Varela

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 17:21

Seal Crédito: Reprodução/Instagram

Seal está de volta ao Brasil. O cantor britânico confirmou cinco apresentações no país entre novembro e dezembro de 2026, incluindo shows em Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba e Porto Alegre. Esta será a primeira passagem do artista pelo Brasil desde 2019.

A apresentação mais recente a entrar na agenda foi a de Brasília. Seal se apresenta no dia 25 de novembro, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, encerrando a terceira edição do Festival Estilo Brasil.

Seal 1 de 12

A pré-venda para a apresentação na capital federal começa nesta quarta-feira (30) e será exclusiva para clientes do Banco do Brasil com cartões BB Visa. A venda para o público geral será aberta em 4 de outubro, pela plataforma Ticket and Go.

Os outros quatro shows fazem parte da turnê dedicada aos dois primeiros álbuns da carreira do cantor: “Seal”, de 1991, e “Seal II”, lançado em 1994.

No repertório da turnê estão sucessos que marcaram a trajetória do britânico, como “Crazy”, “Killer”, “Prayer for the Dying” e “Kiss from a Rose”. Esta última ganhou ainda mais projeção ao integrar a trilha sonora do filme “Batman Eternamente”, de 1995, e conquistou três Grammys no ano seguinte.

Onde Seal fará shows no Brasil?

A passagem começa por Brasília em 25 de novembro. No dia seguinte, Seal segue para o Rio de Janeiro, onde se apresenta no Qualistage, na Barra da Tijuca.

São Paulo recebe o cantor em 28 de novembro, no Nubank Parque, antigo Allianz Parque. Depois, a turnê segue para Curitiba, em 1º de dezembro, no Igloo Super Hall, e termina em Porto Alegre, no Auditório Araújo Vianna, em 2 de dezembro.

As apresentações do Rio de Janeiro e de São Paulo terão Seu Jorge como convidado especial na abertura.