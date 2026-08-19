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Segredo da pele macia começa no banho, faz esfoliação de células mortas, potencializa skincare e transforma rotina de cuidados

De fórmulas suaves a opções voltadas para pelos encravados e áreas ásperas, a esfoliação corporal ganhou espaço no autocuidado por ajudar a deixar a pele com textura mais macia e aparência uniforme

  • Foto do(a) author(a) Bianca Hirakawa
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Bianca Hirakawa

  • Agência Correio

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 06:07

Mais do que um passo extra no banho, o cuidado pode transformar alguns minutos da rotina em um ritual de autocuidado, mas a frequência de uso faz toda a diferença para evitar irritações Crédito: Pexels

O banho pode ser muito mais do que uma etapa rápida do dia. Para quem gosta de dedicar alguns minutos aos cuidados com o corpo, a esfoliação pode ser uma forma simples de incluir a pele nessa rotina.

O processo ajuda a remover células mortas da superfície do corpo, contribuindo para uma pele com textura mais macia e aparência mais uniforme. Mas seus benefícios não param por aí: dependendo da fórmula, o produto também pode atender necessidades específicas, como o cuidado com pelos encravados, regiões ásperas ou peles que tendem ao ressecamento.

Cuidados da pele e dermatologia

Tons azulados, pele iluminada e brilho molhado compõem o look conhecido como mermaidcore (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock) por Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock
O cupuaçu é benéfico para a firmeza e a elasticidade da pele (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock) por Imagem: Prostock-studio | Shutterstock
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Os cuidados com a pele devem ser adaptados no inverno (Imagem: New Africa | Shutterstock) por Imagem: New Africa | Shutterstock
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Limpar a pele com sabonetes próprios para acne adulta ajuda a reduzir os incômodos (Imagem: Alina Fomenko | Shutterstock) por Imagem: Alina Fomenko | Shutterstock
A niacinamida ajuda a controlar a oleosidade da pele (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock) por Imagem: Prostock-studio | Shutterstock
Utilize na pele cremes hidratantes logo após o banho (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock) por Imagem: Prostock-studio | Shutterstock
Hidratar a pele no outono ajuda a evitar o ressecamento (Imagem: Antonio Guillem | Shutterstock) por Imagem: Antonio Guillem | Shutterstock
É possível recuperar a hidratação da pele com alguns cuidados (Imagem: popcorner | Shutterstock) por Imagem: popcorner | Shutterstock
Os cuidados com a pele devem começar antes dos 30 anos (Imagem: ORION PRODUCTION | Shutterstock) por Imagem: ORION PRODUCTION | Shutterstock
Os chás podem melhorar a saúde da pele de diversas maneiras (Imagem: Dean Drobot | Shutterstock) por Imagem: Dean Drobot | Shutterstock
A hidratação é fundamental para manter a elasticidade da pele (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock) por Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock
Durante o processo de emagrecimento, a pele precisa de cuidados especiais (Imagem: Pormezz | Shutterstock) por Imagem: Pormezz | Shutterstock
Durante o dia, a pele precisa de proteção contra agressões externas (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock) por Imagem: Prostock-studio | Shutterstock
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Tons azulados, pele iluminada e brilho molhado compõem o look conhecido como mermaidcore (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock) por Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock

O que é a esfoliação corporal?

A esfoliação é um cuidado que promove a remoção de células mortas e impurezas da superfície da pele. Os produtos podem fazer isso por meio de diferentes tipos de partículas e, em alguns casos, combinando esfoliação física e química.

A ideia é retirar o excesso de células que se acumulam na superfície e deixar a pele com uma sensação mais lisa e macia.

Por isso, o procedimento pode ser especialmente interessante para quem percebe textura irregular ou áreas mais ásperas no corpo.

Para que serve?

A principal função da esfoliação é ajudar na remoção das células mortas, o que contribui para melhorar a textura e a aparência da pele.

Algumas fórmulas também são desenvolvidas para necessidades específicas. Existem produtos que auxiliam no cuidado de regiões propensas a pelos encravados e foliculite, enquanto outros combinam a esfoliação com ingredientes voltados para peles que tendem ao ressecamento.

Também há opções direcionadas para áreas naturalmente mais ásperas, como cotovelos e calcanhares.

Ou seja, a esfoliação não precisa ter apenas um objetivo. O produto escolhido pode determinar qual será o foco principal do cuidado.

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Por que vale incluir na rotina?

Um dos principais motivos é a sensação proporcionada depois do uso. Ao remover células mortas, a esfoliação pode deixar a pele mais macia, uniforme e renovada ao toque.

Mas existe também um aspecto de autocuidado. Texturas, fragrâncias e diferentes fórmulas fazem com que o banho deixe de ser apenas uma tarefa cotidiana e ganhe um caráter mais sensorial.

É aquele tipo de cuidado que não exige necessariamente uma grande mudança na rotina: alguns minutos podem ser suficientes para transformar o banho em um momento de pausa.

A frequência importa

Esfoliar mais vezes não significa necessariamente obter melhores resultados. A frequência de uso depende da fórmula e da indicação de cada produto.

Entre as opções apresentadas na matéria original, por exemplo, há produtos cuja recomendação varia de uma vez por semana a duas ou três vezes por semana.

Por isso, é importante seguir as orientações indicadas para o produto escolhido. A proposta é incorporar a esfoliação como um cuidado regular, e não exagerar na frequência.

Existe um esfoliante ideal para todo mundo?

Não necessariamente. As fórmulas apresentam propostas diferentes, e a escolha pode levar em consideração o tipo de cuidado que você procura para a pele.

Quem busca uma esfoliação mais suave pode optar por produtos desenvolvidos com essa proposta. Já quem se incomoda com áreas ásperas ou pelos encravados pode procurar fórmulas direcionadas a essas necessidades.

Também existem produtos que combinam a esfoliação com ingredientes associados à nutrição ou ao conforto da pele, o que pode ser interessante para quem tende a sentir ressecamento.

Esfoliação também pode ser um momento de autocuidado

No fim, incluir a esfoliação na rotina não precisa significar transformar o banho em mais uma obrigação.

A proposta pode ser justamente o contrário: reservar alguns minutos para cuidar da pele e desacelerar.

Com uma fórmula adequada e respeitando a frequência indicada, a esfoliação pode ajudar a deixar o corpo com uma sensação de maciez e textura mais uniforme, enquanto transforma um hábito cotidiano em um pequeno ritual de autocuidado.

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