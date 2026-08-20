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Segredo para o hambúrguer não ficar seco pode estar em um ingrediente que você já tem em casa

Bicarbonato de sódio altera o comportamento das proteínas da carne e ajuda a manter mais líquido no interior

  • Foto do(a) author(a) Helena Merencio
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Helena Merencio

  • Agência Correio

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 20:20

Bicarbonato de sódio pode ajudar a reduzir a perda de água da carne moída durante o preparo do hambúrguer (Foto: imagem gerada por inteligência artificial)
Bicarbonato de sódio pode ajudar a reduzir a perda de água da carne moída durante o preparo do hambúrguer (Foto: imagem gerada por inteligência artificial) Crédito: Ilustração gerada por IA

O hambúrguer vai para a chapa e, em poucos segundos, começa a soltar líquido. Parte dele é gordura, mas uma boa quantidade também é água que estava presa na carne. Quanto mais ela escapa, maior a chance de o disco terminar seco e sem aquela textura suculenta por dentro.

Um ingrediente bastante comum na cozinha pode ajudar a diminuir esse problema. O bicarbonato de sódio, usado em pequena quantidade, altera o pH da carne moída e faz com que ela consiga segurar melhor parte da água durante o cozimento.

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Fraldinha por Nadin Sh / Pexels
Costela Bovina por Felipe Balduino / Pexels
Contrafilé por George Piskov
Picanha por Daniel Januario / Pexels
Bife Ancho por Tiago Morheto / Pexels
Linguiça por Vidal Balielo Jr. / Pexels
Filé de Copa-Lombo por King Ho / Pexels
Panceta por Jonathan Borba / Pexels
Filé de Sobrecoxa por Caleb Oquendo / Pexels
Costelinha Suína por Nobleseed Nobleseed / Pexels
Pão de alho por Ilo Frey / Pexels
Queijo coalho por Marcelo Chagas / Pexels
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Fraldinha por Nadin Sh / Pexels

A técnica não transforma uma carne ruim em um hambúrguer perfeito, mas pode fazer diferença no resultado quando usada com cuidado.

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O que o bicarbonato faz?

A carne é formada por proteínas que mudam de comportamento quando entram em contato com o calor. Conforme essas estruturas se contraem, parte da água armazenada entre elas é expulsa.

Ao aumentar um pouco o pH da carne, o bicarbonato reduz essa contração e abre espaço para que mais líquido permaneça no interior das fibras.

Na prática, a carne tende a perder menos água na frigideira e pode ficar mais macia depois de pronta.

O efeito também ajuda na hora de dourar. Quando há menos líquido acumulado na chapa, a superfície da carne consegue atingir temperaturas mais altas com maior facilidade, favorecendo a formação daquela crosta escura típica dos hambúrgueres feitos em lanchonetes.

Quanto usar?

Não é preciso colocar muito. Pelo contrário: bicarbonato em excesso pode deixar gosto estranho e mudar demais a textura da carne.

Uma referência usada em estudos com produtos cárneos fica próxima de 3 gramas para cada quilo de carne, aproximadamente uma colher de café rasa.

O bicarbonato pode ser dissolvido em um pouco de água antes de ser incorporado à carne, o que ajuda a espalhá-lo de maneira mais uniforme.

Depois disso, vale deixar a mistura descansar alguns minutos na geladeira antes de moldar os hambúrgueres.

Não aperte na chapa

Mesmo usando bicarbonato, alguns cuidados continuam fazendo diferença.

Mexer demais na carne durante a montagem pode deixar o hambúrguer compacto. Na chapa, apertar o disco com a espátula também faz com que os líquidos internos escapem com mais facilidade.

Outro erro comum é seguir um tempo fixo de preparo para qualquer hambúrguer. Um disco fino cozinha muito mais rápido do que um grosso, e a temperatura da chapa também interfere diretamente no resultado.

Por isso, mais importante do que contar minutos é acompanhar o ponto da carne e, quando possível, usar um termômetro culinário.

O bicarbonato entra apenas como uma ajuda. Em pouca quantidade, ele consegue alterar a maneira como a carne segura água durante o preparo e pode deixar o hambúrguer mais macio e menos ressecado, sem exigir nenhuma mudança complicada na receita.

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