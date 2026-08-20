Segredo para o hambúrguer não ficar seco pode estar em um ingrediente que você já tem em casa

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Helena Merencio
Agência Correio
Publicado em 20 de agosto de 2026 às 20:20
O hambúrguer vai para a chapa e, em poucos segundos, começa a soltar líquido. Parte dele é gordura, mas uma boa quantidade também é água que estava presa na carne. Quanto mais ela escapa, maior a chance de o disco terminar seco e sem aquela textura suculenta por dentro.
Um ingrediente bastante comum na cozinha pode ajudar a diminuir esse problema. O bicarbonato de sódio, usado em pequena quantidade, altera o pH da carne moída e faz com que ela consiga segurar melhor parte da água durante o cozimento.
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A técnica não transforma uma carne ruim em um hambúrguer perfeito, mas pode fazer diferença no resultado quando usada com cuidado.
A carne é formada por proteínas que mudam de comportamento quando entram em contato com o calor. Conforme essas estruturas se contraem, parte da água armazenada entre elas é expulsa.
Ao aumentar um pouco o pH da carne, o bicarbonato reduz essa contração e abre espaço para que mais líquido permaneça no interior das fibras.
Na prática, a carne tende a perder menos água na frigideira e pode ficar mais macia depois de pronta.
O efeito também ajuda na hora de dourar. Quando há menos líquido acumulado na chapa, a superfície da carne consegue atingir temperaturas mais altas com maior facilidade, favorecendo a formação daquela crosta escura típica dos hambúrgueres feitos em lanchonetes.
Não é preciso colocar muito. Pelo contrário: bicarbonato em excesso pode deixar gosto estranho e mudar demais a textura da carne.
Uma referência usada em estudos com produtos cárneos fica próxima de 3 gramas para cada quilo de carne, aproximadamente uma colher de café rasa.
O bicarbonato pode ser dissolvido em um pouco de água antes de ser incorporado à carne, o que ajuda a espalhá-lo de maneira mais uniforme.
Depois disso, vale deixar a mistura descansar alguns minutos na geladeira antes de moldar os hambúrgueres.
Mesmo usando bicarbonato, alguns cuidados continuam fazendo diferença.
Mexer demais na carne durante a montagem pode deixar o hambúrguer compacto. Na chapa, apertar o disco com a espátula também faz com que os líquidos internos escapem com mais facilidade.
Outro erro comum é seguir um tempo fixo de preparo para qualquer hambúrguer. Um disco fino cozinha muito mais rápido do que um grosso, e a temperatura da chapa também interfere diretamente no resultado.
Por isso, mais importante do que contar minutos é acompanhar o ponto da carne e, quando possível, usar um termômetro culinário.
O bicarbonato entra apenas como uma ajuda. Em pouca quantidade, ele consegue alterar a maneira como a carne segura água durante o preparo e pode deixar o hambúrguer mais macio e menos ressecado, sem exigir nenhuma mudança complicada na receita.