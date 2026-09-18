Segredo revelado: aprenda o truque para deixar o frango com uma casquinha super crocante usando apenas um ingrediente simples

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Fernanda Varela
Publicado em 18 de setembro de 2026 às 16:58
Fazer um frango dourado por fora e suculento por dentro parece simples, mas um detalhe pode acabar com a tão desejada casquinha: a umidade. Quando a superfície da carne está molhada, ela demora mais para dourar e pode terminar cozinhando no próprio vapor.
Por isso, um dos principais segredos começa antes mesmo do tempero. Secar muito bem o frango com papel-toalha ajuda a retirar o excesso de água da superfície e favorece o processo de douramento durante o preparo.
Veja dicas para o seu frango ficar sempre com uma casquinha crocante
Mas existe outro truque simples para potencializar o resultado: usar uma pequena quantidade de amido de milho.
Por que o amido de milho deixa o frango crocante?
Uma camada fina de amido de milho na parte externa do frango ajuda a absorver a umidade superficial e forma uma cobertura que fica mais seca e crocante quando submetida a altas temperaturas.
Não é necessário empanar a carne. Depois de secar e temperar o frango, basta polvilhar uma pequena quantidade de amido e espalhar até formar uma película bem fina. Exagerar pode provocar o efeito contrário e deixar uma camada esbranquiçada ou com textura pesada.
Outro ponto importante é evitar temperos muito líquidos imediatamente antes de levar o frango ao forno ou à air fryer. Marinadas podem ser usadas, mas é interessante retirar o excesso de líquido da superfície antes do preparo.
Não amontoe os pedaços
Também adianta pouco preparar corretamente o frango e colocar vários pedaços apertados dentro da air fryer ou da assadeira. O espaço entre eles permite que o ar quente circule e que a umidade liberada durante o cozimento escape.
Quando os pedaços ficam amontoados, o vapor fica concentrado e dificulta a formação da casquinha.
Na air fryer, uma leve camada de óleo sobre a superfície também pode favorecer o dourado. Não é necessário encharcar: uma pequena quantidade espalhada sobre os pedaços já ajuda.
Temperatura também faz diferença
O calor precisa ser suficiente para favorecer o douramento da parte externa sem ressecar excessivamente o interior. O tempo e a temperatura exatos variam conforme o corte e o tamanho dos pedaços.
Para garantir a segurança no consumo, a parte mais interna do frango deve atingir pelo menos 74 °C. O ideal é medir com um termômetro culinário na região mais espessa, sem encostar no osso.
Assim, a combinação é simples: frango bem seco, camada fina de amido de milho, pouco óleo, espaço entre os pedaços e calor adequado. Pequenos cuidados que podem fazer a diferença entre um frango apenas assado e aquele com a casquinha dourada e crocante.