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Segunda começa com portas abertas: 3 signos podem ganhar uma nova oportunidade (7)

Tarot indica mudanças positivas e caminhos inesperados para Leão, Virgem e Peixes

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 7 de setembro de 2026 às 05:00

Tarot
Tarot indica mudanças positivas e caminhos inesperados para 3 signos Crédito: Shutterstock

A semana pode começar com novidades para Leão, Virgem e Peixes. O tarot aponta oportunidades que chegam justamente quando os três signos começam a considerar novas possibilidades.

As cartas O Mago, Ás de Paus e A Estrela aparecem na leitura, indicando iniciativa, novos começos e esperança.

Leão

O Mago mostra Leão com energia para começar algo diferente. Uma ideia pode finalmente encontrar espaço para sair do papel.

Perfume ideal para Leão

Perfume para Leão: glamouroso e envolvente, com notas de flor de laranjeira, mel e âmbar dourado por Imagem criada com IA
Perfume para Leão: Coffee Duo Woman (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Leão: Lady Million (Paco Rabanne) por Reprodução
Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
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Perfume para Leão: glamouroso e envolvente, com notas de flor de laranjeira, mel e âmbar dourado por Imagem criada com IA

A promessa do dia: Leão pode receber uma oportunidade para mostrar uma habilidade que ainda não teve reconhecimento.

Virgem

O Ás de Paus anuncia um começo. Um convite ou projeto pode despertar entusiasmo e tirar Virgem da rotina.

Perfume ideal para Virgem

Perfume para Virgem: limpo e sofisticado, com notas de chá verde, almíscar e lavanda por Imagem criada com IA
Perfume para Virgem: Água de Lavanda (Phebo) por Reprodução
Perfume para Virgem: CK One (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
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Perfume para Virgem: limpo e sofisticado, com notas de chá verde, almíscar e lavanda por Imagem criada com IA

A promessa do dia: uma proposta inesperada pode dar início a uma fase mais movimentada.

Peixes

A Estrela traz esperança e boas perspectivas. Uma situação que parecia distante pode começar a apresentar sinais de que dará certo.

Perfume ideal para Peixes

Perfume para Peixes: suave e etéreo, com notas aquáticas, jasmim e baunilha leve por Imagem criada com IA
Perfume para Peixes: Kaiak Oceano (Natura) por Reprodução
Perfume para Peixes: Acqua di Gioia (Giorgio Armani) por Reprodução
Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
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Perfume para Peixes: suave e etéreo, com notas aquáticas, jasmim e baunilha leve por Imagem criada com IA

A promessa do dia: Peixes pode receber uma notícia que renova a confiança em um antigo desejo.

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