TAROT & SIGNOS

Segunda começa com portas abertas: 3 signos podem ganhar uma nova oportunidade (7)

Tarot indica mudanças positivas e caminhos inesperados para Leão, Virgem e Peixes

Heider Sacramento

Publicado em 7 de setembro de 2026 às 05:00

Tarot indica mudanças positivas e caminhos inesperados para 3 signos Crédito: Shutterstock

A semana pode começar com novidades para Leão, Virgem e Peixes. O tarot aponta oportunidades que chegam justamente quando os três signos começam a considerar novas possibilidades.

As cartas O Mago, Ás de Paus e A Estrela aparecem na leitura, indicando iniciativa, novos começos e esperança.

Leão

O Mago mostra Leão com energia para começar algo diferente. Uma ideia pode finalmente encontrar espaço para sair do papel.

Perfume ideal para Leão 1 de 4

A promessa do dia: Leão pode receber uma oportunidade para mostrar uma habilidade que ainda não teve reconhecimento.

Virgem

O Ás de Paus anuncia um começo. Um convite ou projeto pode despertar entusiasmo e tirar Virgem da rotina.

Perfume ideal para Virgem 1 de 4

A promessa do dia: uma proposta inesperada pode dar início a uma fase mais movimentada.

Peixes

A Estrela traz esperança e boas perspectivas. Uma situação que parecia distante pode começar a apresentar sinais de que dará certo.

Perfume ideal para Peixes 1 de 4