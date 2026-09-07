Segunda começa com portas abertas: 3 signos podem ganhar uma nova oportunidade (7)

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Heider Sacramento
Publicado em 7 de setembro de 2026 às 05:00
A semana pode começar com novidades para Leão, Virgem e Peixes. O tarot aponta oportunidades que chegam justamente quando os três signos começam a considerar novas possibilidades.
As cartas O Mago, Ás de Paus e A Estrela aparecem na leitura, indicando iniciativa, novos começos e esperança.
Leão
O Mago mostra Leão com energia para começar algo diferente. Uma ideia pode finalmente encontrar espaço para sair do papel.
Perfume ideal para Leão
A promessa do dia: Leão pode receber uma oportunidade para mostrar uma habilidade que ainda não teve reconhecimento.
Virgem
O Ás de Paus anuncia um começo. Um convite ou projeto pode despertar entusiasmo e tirar Virgem da rotina.
Perfume ideal para Virgem
A promessa do dia: uma proposta inesperada pode dar início a uma fase mais movimentada.
Peixes
A Estrela traz esperança e boas perspectivas. Uma situação que parecia distante pode começar a apresentar sinais de que dará certo.
Perfume ideal para Peixes
A promessa do dia: Peixes pode receber uma notícia que renova a confiança em um antigo desejo.