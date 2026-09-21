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Segunda começa com virada para 3 signos; tarot revela quem pode ter uma surpresa

Cartas apontam novos caminhos, decisões e acontecimentos inesperados para os nativos nesta segunda feira (21)

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 05:00

Tarot
Tarot Crédito: Shutterstock

A semana começa com energia de movimento e novas possibilidades. Nesta segunda feira (21), o tarot indica que alguns signos podem perceber mudanças logo no início da semana.

Uma conversa pode abrir uma porta, uma oportunidade pode aparecer e até uma situação mal resolvida pode voltar à pauta.

Áries | 3 de Paus

A segunda favorece planejamento. Pense além das urgências e organize os próximos passos.

Touro | Rainha de Ouros

Questões práticas ganham importância. Organização financeira e estabilidade emocional serão fundamentais.

Gêmeos | O Mago

A semana começa com iniciativa. Use sua comunicação para transformar uma ideia em algo concreto.

Câncer | 6 de Copas

O passado pode interferir no presente. Uma lembrança ou contato inesperado pode mexer com suas emoções.

Leão | O Sol

Boas perspectivas aparecem. Uma resposta pode trazer confiança para começar a semana com mais segurança.

Virgem | 8 de Ouros

Decoração que é a cara de Virgem

Decoração que é a cara de Virgem: closet organizado por cores por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Virgem: sala com decoração simples e elegante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Virgem: sala minimalista clara e organizada por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Virgem: cantinho de leitura tranquilo e organizado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Virgem: quarto sereno com design minimalista por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Virgem: cozinha moderna impecavelmente organizada por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Virgem: mesa de trabalho com design limpo por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Virgem: lavanderia organizada e funcional por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Virgem: banheiro minimalista estilo spa por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Virgem: home office extremamente organizado por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Virgem: closet organizado por cores por Imagem gerada por IA

Trabalho e disciplina estarão em alta. O esforço constante pode aproximar você de um resultado desejado.

Libra | 2 de Copas

Parcerias serão importantes. Uma conversa pode melhorar uma relação pessoal ou profissional.

Escorpião | A Roda da Fortuna

A semana pode começar com uma reviravolta. Algo fora do planejamento pode exigir uma mudança rápida de estratégia.

Comidas que são a cara de Escorpião

Sanduíche de Escorpião: Burger de Pão Australiano com Cebola Roxa - O pão escuro com recheio suculento e sabores marcantes. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Escorpião: Café Árabe com especiarias e cardamomo - Um café denso e aromático que envolve os sentidos com mistério. por Imagem gerada por IA
Petisco de Escorpião: Figos recheados com Gorgonzola e Presunto Cru - Sabores fortes e uma combinação visceral que não passa despercebida. por Imagem gerada por IA
Almoço de Escorpião: Risoto de Vinho Tinto com Cogumelos Porcini - Um prato de cor bordô rica, sabor terroso e textura envolvente. por Imagem gerada por IA
Pizza de Escorpião: Pizza de Lombo Defumado com Geleia de Amora - O contraste perfeito entre o defumado intenso e a doçura da fruta. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Escorpião: Fondue de Chocolate Amargo com Morangos - O contraste entre o doce intenso e o vermelho vibrante da paixão. por Imagem gerada por IA
Junk food de Escorpião: Batata Frita com Molho de Alho Negro - O clássico com um toque exótico e visualmente sofisticado. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Escorpião: Drink de Frutas Negras (Amora e Mirtilo) - Cores profundas e atraentes que representam o magnetismo do signo. por Imagem gerada por IA
Fruta de Escorpião: Cerejas Negras - Suculentas, brilhantes e com uma cor que transborda intensidade. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Escorpião: Shakshuka (Ovos em molho de tomate picante) - Vermelho vivo e especiarias que trazem energia logo cedo. por Imagem gerada por IA
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Sanduíche de Escorpião: Burger de Pão Australiano com Cebola Roxa - O pão escuro com recheio suculento e sabores marcantes. por Imagem gerada por IA

Sagitário | A Justiça

Decisões importantes pedem responsabilidade. Analise os fatos antes de escolher um caminho.

Capricórnio | 9 de Ouros

Uma conquista pessoal pode ganhar destaque. Reconheça o próprio esforço e valorize aquilo que já conseguiu.

Aquário | 5 de Paus

A segunda pode trazer um ambiente mais competitivo. Escolha suas batalhas e não desperdice energia com conflitos pequenos.

Decoração que é a cara de Aquário

Decoração que é a cara de Aquário: cozinha moderna com design funcional por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Aquário: sala moderna com design diferente, mas clean por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Aquário: quarto moderno com toque futurista sutil por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Aquário: varanda urbana contemporânea por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Aquário: iluminação criativa e aconchegante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Aquário: home office tecnológico, mas elegante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Aquário: sala com peças de design autoral por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Aquário: espaço criativo organizado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Aquário: cantinho tech discreto e integrado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Aquário: sala com arte moderna e personalidade por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Aquário: cozinha moderna com design funcional por Imagem gerada por IA

Peixes | A Estrela

A semana começa com renovação. Uma possibilidade que parecia distante pode voltar a fazer sentido.

Mensagem do Tarot para 21 de setembro

Comece a semana sem tentar controlar todos os acontecimentos. Algumas mudanças podem revelar caminhos que ainda não estavam visíveis.

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