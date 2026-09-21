TAROT & SIGNOS

Segunda começa com virada para 3 signos; tarot revela quem pode ter uma surpresa

Cartas apontam novos caminhos, decisões e acontecimentos inesperados para os nativos nesta segunda feira (21)

Heider Sacramento

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 05:00

Tarot Crédito: Shutterstock

A semana começa com energia de movimento e novas possibilidades. Nesta segunda feira (21), o tarot indica que alguns signos podem perceber mudanças logo no início da semana.

Uma conversa pode abrir uma porta, uma oportunidade pode aparecer e até uma situação mal resolvida pode voltar à pauta.

Áries | 3 de Paus

A segunda favorece planejamento. Pense além das urgências e organize os próximos passos.

Touro | Rainha de Ouros

Questões práticas ganham importância. Organização financeira e estabilidade emocional serão fundamentais.

Gêmeos | O Mago

A semana começa com iniciativa. Use sua comunicação para transformar uma ideia em algo concreto.

Câncer | 6 de Copas

O passado pode interferir no presente. Uma lembrança ou contato inesperado pode mexer com suas emoções.

Leão | O Sol

Boas perspectivas aparecem. Uma resposta pode trazer confiança para começar a semana com mais segurança.

Virgem | 8 de Ouros

Decoração que é a cara de Virgem 1 de 10

Trabalho e disciplina estarão em alta. O esforço constante pode aproximar você de um resultado desejado.

Libra | 2 de Copas

Parcerias serão importantes. Uma conversa pode melhorar uma relação pessoal ou profissional.

Escorpião | A Roda da Fortuna

A semana pode começar com uma reviravolta. Algo fora do planejamento pode exigir uma mudança rápida de estratégia.

Comidas que são a cara de Escorpião 1 de 10

Sagitário | A Justiça

Decisões importantes pedem responsabilidade. Analise os fatos antes de escolher um caminho.

Capricórnio | 9 de Ouros

Uma conquista pessoal pode ganhar destaque. Reconheça o próprio esforço e valorize aquilo que já conseguiu.

Aquário | 5 de Paus

A segunda pode trazer um ambiente mais competitivo. Escolha suas batalhas e não desperdice energia com conflitos pequenos.

Decoração que é a cara de Aquário 1 de 10

Peixes | A Estrela

A semana começa com renovação. Uma possibilidade que parecia distante pode voltar a fazer sentido.

Mensagem do Tarot para 21 de setembro