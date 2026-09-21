Segunda começa com virada para 3 signos; tarot revela quem pode ter uma surpresa

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Heider Sacramento
Publicado em 21 de setembro de 2026 às 05:00
A semana começa com energia de movimento e novas possibilidades. Nesta segunda feira (21), o tarot indica que alguns signos podem perceber mudanças logo no início da semana.
Uma conversa pode abrir uma porta, uma oportunidade pode aparecer e até uma situação mal resolvida pode voltar à pauta.
Áries | 3 de Paus
A segunda favorece planejamento. Pense além das urgências e organize os próximos passos.
Touro | Rainha de Ouros
Questões práticas ganham importância. Organização financeira e estabilidade emocional serão fundamentais.
Gêmeos | O Mago
A semana começa com iniciativa. Use sua comunicação para transformar uma ideia em algo concreto.
Câncer | 6 de Copas
O passado pode interferir no presente. Uma lembrança ou contato inesperado pode mexer com suas emoções.
Leão | O Sol
Boas perspectivas aparecem. Uma resposta pode trazer confiança para começar a semana com mais segurança.
Virgem | 8 de Ouros
Decoração que é a cara de Virgem
Trabalho e disciplina estarão em alta. O esforço constante pode aproximar você de um resultado desejado.
Libra | 2 de Copas
Parcerias serão importantes. Uma conversa pode melhorar uma relação pessoal ou profissional.
Escorpião | A Roda da Fortuna
A semana pode começar com uma reviravolta. Algo fora do planejamento pode exigir uma mudança rápida de estratégia.
Comidas que são a cara de Escorpião
Sagitário | A Justiça
Decisões importantes pedem responsabilidade. Analise os fatos antes de escolher um caminho.
Capricórnio | 9 de Ouros
Uma conquista pessoal pode ganhar destaque. Reconheça o próprio esforço e valorize aquilo que já conseguiu.
Aquário | 5 de Paus
A segunda pode trazer um ambiente mais competitivo. Escolha suas batalhas e não desperdice energia com conflitos pequenos.
Decoração que é a cara de Aquário
Peixes | A Estrela
A semana começa com renovação. Uma possibilidade que parecia distante pode voltar a fazer sentido.
Mensagem do Tarot para 21 de setembro
Comece a semana sem tentar controlar todos os acontecimentos. Algumas mudanças podem revelar caminhos que ainda não estavam visíveis.