Segunda-feira de recomeços: 3 signos podem virar uma página importante

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 31 de agosto de 2026 às 05:00
A segunda-feira (31) pode representar um ponto de virada para Virgem, Sagitário e Peixes. A leitura do tarot indica encerramentos necessários, decisões adiadas e oportunidades para começar setembro com uma energia diferente.
As cartas sugerem que insistir em determinadas situações pode deixar de fazer sentido. O momento favorece escolhas mais conscientes e a abertura para experiências novas.
Para os três signos, o principal conselho é não confundir apego com segurança. Algumas mudanças podem ser justamente o que faltava para destravar a vida.
Virgem
Virgem pode finalmente resolver uma pendência que vinha consumindo energia. O tarot indica organização, decisões práticas e sensação de alívio.
No trabalho, uma mudança de estratégia pode trazer resultados melhores do que continuar seguindo o plano original.
Decoração que é a cara de Virgem
No amor, conversas objetivas ajudam a evitar mal-entendidos.
A promessa do dia: uma pendência antiga pode ser resolvida e devolver a Virgem a sensação de controle.
Sagitário
Sagitário começa a semana com energia de expansão. As cartas indicam convite, oportunidade ou notícia relacionada a uma experiência que pode tirar o signo da rotina.
Também é um bom momento para retomar planos de estudo, viagem ou mudança profissional.
Perfume ideal para Sagitário
No amor, a espontaneidade pode aproximar alguém.
A promessa do dia: uma notícia inesperada pode colocar Sagitário diante de um caminho que parecia distante.
Peixes
Peixes pode sentir que finalmente está pronto para deixar uma situação para trás. O tarot aponta encerramento de ciclo e uma nova perspectiva emocional.
Comidas que são a cara de Peixes
Uma conversa pode ajudar o signo a entender melhor uma situação que vinha causando insegurança.
Na vida profissional, uma ideia antiga pode ganhar uma nova chance.
A promessa do dia: Peixes pode perceber que aquilo que parecia um fim era, na verdade, o começo de uma fase mais leve.