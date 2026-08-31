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Segunda-feira de recomeços: 3 signos podem virar uma página importante

Tarot aponta decisões, encerramentos e novas oportunidades para Virgem, Sagitário e Peixes nesta segunda (31)

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 05:00

Tarot
Tarot aponta decisões, encerramentos e novas oportunidades para Virgem, Sagitário e Peixes nesta segunda (31) Crédito: Shutterstock

A segunda-feira (31) pode representar um ponto de virada para Virgem, Sagitário e Peixes. A leitura do tarot indica encerramentos necessários, decisões adiadas e oportunidades para começar setembro com uma energia diferente.

As cartas sugerem que insistir em determinadas situações pode deixar de fazer sentido. O momento favorece escolhas mais conscientes e a abertura para experiências novas.

Para os três signos, o principal conselho é não confundir apego com segurança. Algumas mudanças podem ser justamente o que faltava para destravar a vida.

Virgem

Virgem pode finalmente resolver uma pendência que vinha consumindo energia. O tarot indica organização, decisões práticas e sensação de alívio.

No trabalho, uma mudança de estratégia pode trazer resultados melhores do que continuar seguindo o plano original.

Decoração que é a cara de Virgem

Decoração que é a cara de Virgem: closet organizado por cores por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Virgem: sala com decoração simples e elegante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Virgem: sala minimalista clara e organizada por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Virgem: cantinho de leitura tranquilo e organizado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Virgem: quarto sereno com design minimalista por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Virgem: cozinha moderna impecavelmente organizada por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Virgem: mesa de trabalho com design limpo por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Virgem: lavanderia organizada e funcional por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Virgem: banheiro minimalista estilo spa por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Virgem: home office extremamente organizado por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Virgem: closet organizado por cores por Imagem gerada por IA

No amor, conversas objetivas ajudam a evitar mal-entendidos.

A promessa do dia: uma pendência antiga pode ser resolvida e devolver a Virgem a sensação de controle.

Sagitário

Sagitário começa a semana com energia de expansão. As cartas indicam convite, oportunidade ou notícia relacionada a uma experiência que pode tirar o signo da rotina.

Também é um bom momento para retomar planos de estudo, viagem ou mudança profissional.

Perfume ideal para Sagitário

Perfume para Sagitário: vibrante e livre, com notas de frutas tropicais, especiarias e cítricos por Imagem criada com IA
Perfume para Sagitário: Kaiak Aventura (Natura) por Reprodução
Perfume para Sagitário: CK Be (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
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Perfume para Sagitário: vibrante e livre, com notas de frutas tropicais, especiarias e cítricos por Imagem criada com IA

No amor, a espontaneidade pode aproximar alguém.

A promessa do dia: uma notícia inesperada pode colocar Sagitário diante de um caminho que parecia distante.

Peixes

Peixes pode sentir que finalmente está pronto para deixar uma situação para trás. O tarot aponta encerramento de ciclo e uma nova perspectiva emocional.

Comidas que são a cara de Peixes

Junk food de Peixes: Pastel de Camarão bem recheado - A crocância da feira com o sabor afetivo e suculento do recheio de camarão. por Imagem gerada por IA
Petisco de Peixes: Iscas de Peixe com Molho Tártaro - O petisco clássico de praia, leve, crocante e que alimenta a alma de quem ama o mar. por Imagem gerada por IA
Pizza de Peixes: Pizza de Atum com Cebola Roxa - Um sabor clássico, prático e que traz a proteína do mar de um jeito que todo brasileiro conhece. por Imagem gerada por IA
Almoço de Peixes: Filé de Peixe Grelhado com Arroz de Coco - Uma combinação suave, com texturas delicadas e um sabor que remete ao litoral. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Peixes: Água de Coco gelada com pedaços de fruta - O frescor natural e a conexão direta com o elemento água em sua forma mais pura. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Peixes: Chá de Capim-Santo (ou Erva-Cidreira) - O aroma calmante e o sabor suave que remetem ao cuidado e à tranquilidade do lar. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Peixes: Mousse de Maracujá - A doçura equilibrada com o azedinho da fruta, uma textura de nuvem que derrete na boca. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Peixes: Tapioca de Coco com Leite Condensado - Macia, branquinha e reconfortante, como um abraço matinal. por Imagem gerada por IA
Fruta de Peixes: Coco Verde - A estética do litoral, o frescor da polpa branca e o simbolismo do mar. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Peixes: Sanduíche Natural de Atum com Maionese e Cenoura - O clássico lanche de verão: leve, fresco e que não pesa. por Imagem gerada por IA
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Junk food de Peixes: Pastel de Camarão bem recheado - A crocância da feira com o sabor afetivo e suculento do recheio de camarão. por Imagem gerada por IA

Uma conversa pode ajudar o signo a entender melhor uma situação que vinha causando insegurança.

Na vida profissional, uma ideia antiga pode ganhar uma nova chance.

A promessa do dia: Peixes pode perceber que aquilo que parecia um fim era, na verdade, o começo de uma fase mais leve.

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