TAROT & SIGNOS

Segunda-feira de recomeços: 3 signos podem virar uma página importante

Tarot aponta decisões, encerramentos e novas oportunidades para Virgem, Sagitário e Peixes nesta segunda (31)

Heider Sacramento

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 05:00

Tarot aponta decisões, encerramentos e novas oportunidades para Virgem, Sagitário e Peixes nesta segunda (31) Crédito: Shutterstock

A segunda-feira (31) pode representar um ponto de virada para Virgem, Sagitário e Peixes. A leitura do tarot indica encerramentos necessários, decisões adiadas e oportunidades para começar setembro com uma energia diferente.

As cartas sugerem que insistir em determinadas situações pode deixar de fazer sentido. O momento favorece escolhas mais conscientes e a abertura para experiências novas.

Para os três signos, o principal conselho é não confundir apego com segurança. Algumas mudanças podem ser justamente o que faltava para destravar a vida.

Virgem

Virgem pode finalmente resolver uma pendência que vinha consumindo energia. O tarot indica organização, decisões práticas e sensação de alívio.

No trabalho, uma mudança de estratégia pode trazer resultados melhores do que continuar seguindo o plano original.

Decoração que é a cara de Virgem 1 de 10

No amor, conversas objetivas ajudam a evitar mal-entendidos.

A promessa do dia: uma pendência antiga pode ser resolvida e devolver a Virgem a sensação de controle.

Sagitário

Sagitário começa a semana com energia de expansão. As cartas indicam convite, oportunidade ou notícia relacionada a uma experiência que pode tirar o signo da rotina.

Também é um bom momento para retomar planos de estudo, viagem ou mudança profissional.

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No amor, a espontaneidade pode aproximar alguém.

A promessa do dia: uma notícia inesperada pode colocar Sagitário diante de um caminho que parecia distante.

Peixes

Peixes pode sentir que finalmente está pronto para deixar uma situação para trás. O tarot aponta encerramento de ciclo e uma nova perspectiva emocional.

Comidas que são a cara de Peixes 1 de 10

Uma conversa pode ajudar o signo a entender melhor uma situação que vinha causando insegurança.

Na vida profissional, uma ideia antiga pode ganhar uma nova chance.