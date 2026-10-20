Sem aliança, Patrícia Abravanel viaja sem o marido e recebe apoio de fãs na web: 'Minha força'

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 20 de outubro de 2026 às 09:00
Com os boatos de uma possível crise no casamento, Patricia Abravanel viajou para a Itália acompanhada da mãe, Iris Abravanel, e dos três filhos. O fato de a apresentadora embarcar sem o marido, Fábio Faria, e não estar usando a aliança chamou a atenção dos seguidores nas redes sociais nos últimos dias.
Patrícia Abravanel viajou com os filhos e a mãe, Íris, para a Itália
O assunto rendeu depois que o ex-ministro das Comunicações foi envolvido em um escândalo recente. No fim de setembro, uma reportagem da revista "Piauí" divulgou fotos de Fábio Faria em boates de Londres ao lado de várias mulheres, durante uma viagem com Daniel Vorcaro, investigado pela Justiça. Além disso, mensagens interceptadas pela Polícia Federal apontaram Faria como o organizador de uma festa para o ex-banqueiro.
Enquanto isso, a filha de Silvio Santos segue postando fotos dos passeios na Europa. Em uma das legendas, deixou o que os seguidores viram como uma indireta: "O mais precioso de tudo é estar com quem mais amo, minha família. Daqui vem minha força", escreveu a apresentadora, casada com o político desde 2013.
Nos comentários do Instagram, famosas como Ticiane Pinheiro, Isabella Fiorentino e a irmã Rebeca Abravanel deixaram mensagens de carinho. Os fãs também aproveitaram para mandar apoio e elogiar a discrição dela. "Dando a volta por cima com diplomacia e sabedoria", comentou uma seguidora. "Solteira e feliz", disse outra.
A falta da aliança já tinha virado assunto antes da viagem. Patricia apresentou o "Programa Silvio Santos" sem o anel no fim de setembro e, dias depois, postou um vídeo gravando propaganda também com as mãos livres, o que só aumentou as desconfianças do público. Até agora, o casal não se pronunciou sobre o status da relação.