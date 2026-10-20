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Sem aliança, Patrícia Abravanel viaja sem o marido e recebe apoio de fãs na web: 'Minha força'

Apresentadora curte férias na Itália com a mãe e os três filhos

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 09:00

Patrícia Abravanel viaja sem o marido após boatos de crise no casamento Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Com os boatos de uma possível crise no casamento, Patricia Abravanel viajou para a Itália acompanhada da mãe, Iris Abravanel, e dos três filhos. O fato de a apresentadora embarcar sem o marido, Fábio Faria, e não estar usando a aliança chamou a atenção dos seguidores nas redes sociais nos últimos dias.

Patrícia Abravanel viajou com os filhos e a mãe, Íris, para a Itália 1 de 21

O assunto rendeu depois que o ex-ministro das Comunicações foi envolvido em um escândalo recente. No fim de setembro, uma reportagem da revista "Piauí" divulgou fotos de Fábio Faria em boates de Londres ao lado de várias mulheres, durante uma viagem com Daniel Vorcaro, investigado pela Justiça. Além disso, mensagens interceptadas pela Polícia Federal apontaram Faria como o organizador de uma festa para o ex-banqueiro.

Enquanto isso, a filha de Silvio Santos segue postando fotos dos passeios na Europa. Em uma das legendas, deixou o que os seguidores viram como uma indireta: "O mais precioso de tudo é estar com quem mais amo, minha família. Daqui vem minha força", escreveu a apresentadora, casada com o político desde 2013.

Nos comentários do Instagram, famosas como Ticiane Pinheiro, Isabella Fiorentino e a irmã Rebeca Abravanel deixaram mensagens de carinho. Os fãs também aproveitaram para mandar apoio e elogiar a discrição dela. "Dando a volta por cima com diplomacia e sabedoria", comentou uma seguidora. "Solteira e feliz", disse outra.