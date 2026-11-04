Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Sem anel de R$ 6 milhões: Marina Ruy Barbosa e Abdul Fares terminam noivado

Atriz e empresário colocaram ponto final na relação de três anos e meio após meses de distanciamento e crises na Justiça

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 07:22

Marina Ruy Barbosa e Abdul Fares
Marina Ruy Barbosa e Abdul Fares Crédito: Reprodução

Marina Ruy Barbosa voltou ao time das solteiras neste início de novembro. A atriz e o empresário Abdul Fares decidiram terminar o noivado e colocar um ponto final na relação que durava três anos e meio. Os dois estavam noivos desde outubro de 2023, cerca de seis meses após iniciarem o romance, mas o rompimento de fato aconteceu há cerca de dois meses de forma amigável.

Marina Ruy Barbosa e Abdul Fares

Marina Ruy Barbosa e Abdul Fares por Reprodução
Marina Ruy Barbosa e Abdul Fares por Reprodução
Marina Ruy Barbosa e Abdul Fares por Reprodução
Marina Ruy Barbosa e Abdul Fares por Reprodução
Marina Ruy Barbosa e Abdul Fares por Reprodução
Marina Ruy Barbosa e Abdul Fares por Reprodução
Marina Ruy Barbosa e Abdul Fares por Reprodução
Marina Ruy Barbosa e Abdul Fares por Reprodução
Marina Ruy Barbosa e Abdul Fares por Reprodução
Marina Ruy Barbosa e o noivo, Abdul Fares por Reprodução
Abdul Fares e sua noiva Marina Ruy Barbosa por Reprodução
Marina e o noivo, Abdul por Reprodução
1 de 12
Marina Ruy Barbosa e Abdul Fares por Reprodução

Segundo o Jornal Extra, a rotina cheia de compromissos profissionais da artista e as questões jurídicas enfrentados pelo empresário pesaram para o afastamento. O casal já vinha lidando com desgastes desde o fim de 2024, quando veio à tona uma disputa empresarial entre Abdul e seu pai, Jamel Fares, um dos fundadores da rede Marabraz, gigante do comércio varejista avaliada em cerca de R$ 1 bilhão.

A briga judicial da família Fares chegou a envolver diretamente o noivado da artista. O anel de brilhantes que Marina ganhou em Dubai, foi parar nos autos da ação movida pelo ex-sogro. A peça de luxo, avaliada em US$ 1 milhão (cerca de R$ 6 milhões), foi anexada ao processo para comprovar o padrão de vida ostentado por Abdul.

Marina Ruy Barbosa e o anel de noivado que ganhou de Abdul Fares

Marina Ruy Barbosa e o anel de noivado que ganhou de Abdul Fares por Reprodução/Instagram
Marina Ruy Barbosa e o anel de noivado que ganhou de Abdul Fares por Reprodução/Instagram
Marina Ruy Barbosa e o anel de noivado que ganhou de Abdul Fares por Reprodução/Instagram
Marina Ruy Barbosa e o anel de noivado que ganhou de Abdul Fares por Reprodução/Instagram
Marina Ruy Barbosa e o anel de noivado que ganhou de Abdul Fares por Reprodução/Instagram
Marina Ruy Barbosa e o anel de noivado que ganhou de Abdul Fares por Reprodução/Instagram
Marina Ruy Barbosa e o anel de noivado que ganhou de Abdul Fares por Reprodução/Instagram
1 de 7
Marina Ruy Barbosa e o anel de noivado que ganhou de Abdul Fares por Reprodução/Instagram

Desde então, a atriz deixou de usar a joia em público. As aparições juntos também acabaram, o último registro público do casal aconteceu em julho, durante a festa de aniversário de Marina em um karaokê paulistano. Em setembro, a artista viajou desacompanhada para o Festival de Cinema de Veneza, na Itália, e seguiu comparecendo sozinha a premiações em São Paulo, cidade onde o ex-noivo mora.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Quanto vale a fortuna de Marina Ruy Barbosa? Estimativa chega a R$ 40 milhões

Quem é quem na treta de Marina Ruy Barbosa? Veja os famosos envolvidos na polêmica

Quem é Luma Costa? Atriz envolvida em briga com Marina Ruy Barbosa está longe da TV e se dedica à maternidade e aos negócios

Com DJ e toalha egípcia, Marina Ruy Barbosa treina na academia mais cara do Brasil; saiba o valor

Noivado de Marina Ruy Barbosa e bilionário Abdul Fares está em risco; atriz teria dado um tempo há quatro meses por crise familiar

O término coincide com uma semana conturbada para a atriz nas redes sociais. Marina virou alvo de ataques após o vazamento de conversas particulares com a empresária Nati Vozza. Em uma das versões divulgadas, Nati repreendia um suposto voto da atriz no presidente Luiz Inácio Lula da Silva com a frase: "Que vergonha!".

Quem é quem na treta de Marina Ruy Barbosa

Marina Ruy Barbosa - Atriz e protagonista da polêmica após o rompimento de uma amizade de mais de 20 anos com Luma Costa por Reprodução/Instagram
Luma Costa - Atriz e empresária, foi amiga de Marina por duas décadas e confirmou publicamente o fim da relação por Reprodução/Instagram
Lala Rudge — Empresária e influenciadora de moda, criticou publicamente a postura de Marina durante a repercussão do caso por Reprodução
Shantal — Influenciadora digital, demonstrou apoio às críticas feitas por Lala Rudge à atriz por Reprodução
Nati Vozza — Empresária e influenciadora, teve mensagens privadas atribuídas a uma conversa com Marina divulgadas nas redes sociais. por Reprodução
Camila Queiroz - Atriz que entrou na conversa após deixar de seguir Marina nas redes sociais, mas negou envolvimento na briga com Luma Costa por Reprodução
João Vicente de Castro - Ator e apresentador, saiu em defesa de Marina e classificou a repercussão como uma tentativa de cancelamento por Reprodução/Instagram @guilhermeerrocha
1 de 7
Marina Ruy Barbosa - Atriz e protagonista da polêmica após o rompimento de uma amizade de mais de 20 anos com Luma Costa por Reprodução/Instagram

Nati Vozza, por sua vez, declarou que o motivo da discussão foi outro: segundo ela, Marina teria afirmado a um grupo de amigas que apoiaria Flávio Bolsonaro em uma eventual disputa de segundo turno. A divergência causou atritos no círculo de amizades da alta sociedade paulistana e fez com que a atriz Luma Costa, amiga de infância da ruiva, deixasse de segui-la no Instagram. Em meio às brigas nas redes sociais, Abdul não se pronunciou em defesa da ex-noiva.

Leia mais

Imagem - Com dois meses de namoro, namorada de Giovani revela: 'Estamos morando juntos'

Com dois meses de namoro, namorada de Giovani revela: 'Estamos morando juntos'

Imagem - Frase do dia do Estoicismo: 'Não seja visto reclamando da vida' - o recado de Marco Aurélio para parar de se fazer de vítima

Frase do dia do Estoicismo: 'Não seja visto reclamando da vida' - o recado de Marco Aurélio para parar de se fazer de vítima

Imagem - Resumo de 'A Nobreza do Amor' desta quarta (4 de novembro): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

Resumo de 'A Nobreza do Amor' desta quarta (4 de novembro): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

Tags:

Término Anel de Noivado Marina ruy Barbosa Noivado Abdul Fares

Mais recentes

Imagem - Frase do dia da Psicologia: 'Não se engane, nem sempre a pessoa que parece mais forte é aquela que está sofrendo menos' - reflexão inspirada em Carl Rogers

Frase do dia da Psicologia: 'Não se engane, nem sempre a pessoa que parece mais forte é aquela que está sofrendo menos' - reflexão inspirada em Carl Rogers
Imagem - Gabriel O Pensador se declara para a esposa 26 anos mais jovem: 'Meu mundo é você'

Gabriel O Pensador se declara para a esposa 26 anos mais jovem: 'Meu mundo é você'
Imagem - Bilionário brasileiro ligado a rede de fast foods tem fortuna de R$ 35 bilhões e investe em projetos sociais

Bilionário brasileiro ligado a rede de fast foods tem fortuna de R$ 35 bilhões e investe em projetos sociais