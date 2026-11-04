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Sem anel de R$ 6 milhões: Marina Ruy Barbosa e Abdul Fares terminam noivado

Atriz e empresário colocaram ponto final na relação de três anos e meio após meses de distanciamento e crises na Justiça

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 07:22

Marina Ruy Barbosa e Abdul Fares Crédito: Reprodução

Marina Ruy Barbosa voltou ao time das solteiras neste início de novembro. A atriz e o empresário Abdul Fares decidiram terminar o noivado e colocar um ponto final na relação que durava três anos e meio. Os dois estavam noivos desde outubro de 2023, cerca de seis meses após iniciarem o romance, mas o rompimento de fato aconteceu há cerca de dois meses de forma amigável.

Marina Ruy Barbosa e Abdul Fares 1 de 12

Segundo o Jornal Extra, a rotina cheia de compromissos profissionais da artista e as questões jurídicas enfrentados pelo empresário pesaram para o afastamento. O casal já vinha lidando com desgastes desde o fim de 2024, quando veio à tona uma disputa empresarial entre Abdul e seu pai, Jamel Fares, um dos fundadores da rede Marabraz, gigante do comércio varejista avaliada em cerca de R$ 1 bilhão.

A briga judicial da família Fares chegou a envolver diretamente o noivado da artista. O anel de brilhantes que Marina ganhou em Dubai, foi parar nos autos da ação movida pelo ex-sogro. A peça de luxo, avaliada em US$ 1 milhão (cerca de R$ 6 milhões), foi anexada ao processo para comprovar o padrão de vida ostentado por Abdul.

Marina Ruy Barbosa e o anel de noivado que ganhou de Abdul Fares 1 de 7

Desde então, a atriz deixou de usar a joia em público. As aparições juntos também acabaram, o último registro público do casal aconteceu em julho, durante a festa de aniversário de Marina em um karaokê paulistano. Em setembro, a artista viajou desacompanhada para o Festival de Cinema de Veneza, na Itália, e seguiu comparecendo sozinha a premiações em São Paulo, cidade onde o ex-noivo mora.

O término coincide com uma semana conturbada para a atriz nas redes sociais. Marina virou alvo de ataques após o vazamento de conversas particulares com a empresária Nati Vozza. Em uma das versões divulgadas, Nati repreendia um suposto voto da atriz no presidente Luiz Inácio Lula da Silva com a frase: "Que vergonha!".

Quem é quem na treta de Marina Ruy Barbosa 1 de 7