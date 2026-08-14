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Sem camisa na Índia, Fran Gil impressiona com novo shape após perder 35 kg

Músico abriu álbum de viagem durante gravações de seu próximo disco solo

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 14 de agosto de 2026 às 10:30

Francisco Gil na Índia
Francisco Gil na Índia Crédito: Reprodução/Instagram

O músico Francisco Gil, de 31 anos, chamou a atenção dos seguidores ao compartilhar registros de sua passagem pela Índia. Filho da cantora Preta Gil com o ator Otávio Müller, o artista viajou ao país para produzir os conteúdos visuais de seu segundo álbum solo, previsto para estrear no dia 18 de agosto. Em um dos cliques à beira de um rio, o integrante dos Gilsons posou sem camisa e exibiu a transformação no corpo após eliminar 35 quilos.

Francisco Gil na Índia

Francisco Gil na Índia por Reprodução/Instagram
Francisco Gil na Índia por Reprodução/Instagram
Francisco Gil na Índia por Reprodução/Instagram
Francisco Gil na Índia por Reprodução/Instagram
Francisco Gil na Índia por Reprodução/Instagram
Francisco Gil na Índia por Reprodução/Instagram
Francisco Gil na Índia por Reprodução/Instagram
Francisco Gil na Índia por Reprodução/Instagram
Francisco Gil na Índia por Reprodução/Instagram
Francisco Gil na Índia por Reprodução/Instagram
Francisco Gil na Índia por Reprodução/Instagram
Francisco Gil na Índia por Reprodução/Instagram
Francisco Gil na Índia por Reprodução/Instagram
Francisco Gil na Índia por Reprodução/Instagram
Francisco Gil na Índia por Reprodução/Instagram
Francisco Gil na Índia por Reprodução/Instagram
Francisco Gil na Índia por Reprodução/Instagram
Francisco Gil na Índia por Reprodução/Instagram
Francisco Gil na Índia por Reprodução/Instagram
Francisco Gil na Índia por Reprodução/Instagram
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Francisco Gil na Índia por Reprodução/Instagram

A mudança no estilo de vida fez o cantor passar de 106 kg para 71 kg. O processo de emagrecimento começou com acompanhamento nutricional e a adoção de uma rotina intensa de treinos, que inclui ioga, corrida, musculação, boxe e futebol. Na época em que decidiu mudar seus hábitos, Fran pontuou a importância de cuidar da saúde física diante do ritmo cansativo de viagens e apresentações na estrada.

Antes e depois de Francisco Gil

Francisco Gil e mudanças por Globo / Redes sociais
Preta Gil entra na igreja acompanhada pelo filho, Francisco, e pelo pai, o cantor Gilberto Gil por Reprodução/Instagram
Francisco Gil curte dia de piscina no Rio por Reprodução / Redes Sociais
Francisco Gil, filho de Preta Gil por Globo / Redes sociais
Antes e depois de Francisco Gil por Reprodução/Instagram
Preta Gil entra na igreja acompanhada pelo filho, Francisco, e pelo pai, o cantor Gilberto Gil por Reprodução/Instagram
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Francisco Gil e mudanças por Globo / Redes sociais

Na postagem com as fotos da viagem, o músico celebrou a conclusão do projeto audiovisual. "Guardei essas fotos com carinho. Dia 18/8 eu começo a dividir com vocês o meu segundo disco solo. O trabalho da minha vida", escreveu o artista.

A publicação reuniu elogios de fãs e da namorada, a ex-BBB Alane Dias, que cobrou o lançamento: "Libera logo para o mundo ver essa obra de arte. Bora logo, amor". 

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Tags:

Índia Emagrecimento Francisco gil Emagrecer

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