Sem camisa na Índia, Fran Gil impressiona com novo shape após perder 35 kg

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 14 de agosto de 2026 às 10:30
O músico Francisco Gil, de 31 anos, chamou a atenção dos seguidores ao compartilhar registros de sua passagem pela Índia. Filho da cantora Preta Gil com o ator Otávio Müller, o artista viajou ao país para produzir os conteúdos visuais de seu segundo álbum solo, previsto para estrear no dia 18 de agosto. Em um dos cliques à beira de um rio, o integrante dos Gilsons posou sem camisa e exibiu a transformação no corpo após eliminar 35 quilos.
Francisco Gil na Índia
A mudança no estilo de vida fez o cantor passar de 106 kg para 71 kg. O processo de emagrecimento começou com acompanhamento nutricional e a adoção de uma rotina intensa de treinos, que inclui ioga, corrida, musculação, boxe e futebol. Na época em que decidiu mudar seus hábitos, Fran pontuou a importância de cuidar da saúde física diante do ritmo cansativo de viagens e apresentações na estrada.
Antes e depois de Francisco Gil
Na postagem com as fotos da viagem, o músico celebrou a conclusão do projeto audiovisual. "Guardei essas fotos com carinho. Dia 18/8 eu começo a dividir com vocês o meu segundo disco solo. O trabalho da minha vida", escreveu o artista.
A publicação reuniu elogios de fãs e da namorada, a ex-BBB Alane Dias, que cobrou o lançamento: "Libera logo para o mundo ver essa obra de arte. Bora logo, amor".