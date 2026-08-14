TRANSFORMAÇÃO

Sem camisa na Índia, Fran Gil impressiona com novo shape após perder 35 kg

Músico abriu álbum de viagem durante gravações de seu próximo disco solo

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 14 de agosto de 2026 às 10:30

Francisco Gil na Índia Crédito: Reprodução/Instagram

O músico Francisco Gil, de 31 anos, chamou a atenção dos seguidores ao compartilhar registros de sua passagem pela Índia. Filho da cantora Preta Gil com o ator Otávio Müller, o artista viajou ao país para produzir os conteúdos visuais de seu segundo álbum solo, previsto para estrear no dia 18 de agosto. Em um dos cliques à beira de um rio, o integrante dos Gilsons posou sem camisa e exibiu a transformação no corpo após eliminar 35 quilos.

Francisco Gil na Índia 1 de 20

A mudança no estilo de vida fez o cantor passar de 106 kg para 71 kg. O processo de emagrecimento começou com acompanhamento nutricional e a adoção de uma rotina intensa de treinos, que inclui ioga, corrida, musculação, boxe e futebol. Na época em que decidiu mudar seus hábitos, Fran pontuou a importância de cuidar da saúde física diante do ritmo cansativo de viagens e apresentações na estrada.

Antes e depois de Francisco Gil 1 de 6

Na postagem com as fotos da viagem, o músico celebrou a conclusão do projeto audiovisual. "Guardei essas fotos com carinho. Dia 18/8 eu começo a dividir com vocês o meu segundo disco solo. O trabalho da minha vida", escreveu o artista.