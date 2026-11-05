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Sem curativos, Thiago Oliveira mostra barriga após cirurgia e desabafa: 'Agora é ter calma'

Apresentador do 'É de Casa' operou a vesícula logo após deixar o programa ao vivo

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 08:24

Thiago Oliveira tem alta e retira curativos após cirurgia Crédito: Reprodução/Instagram (Imagem melhorada com inteligência artificial)

Thiago Oliveira apareceu sem camisa no Instagram para mostrar o resultado da cirurgia que fez no último sábado (31). O apresentador do É de Casa, de 42 anos, tirou os curativos e exibiu os pontos na região do abdômen depois de retirar a vesícula.

Thiago Oliveira tem alta e retira curativos após cirurgia 1 de 8

O procedimento aconteceu no Hospital São Luiz, no Morumbi, zona oeste de São Paulo. Thiago explicou como está a cicatrização e tranquilizou os seguidores: "Hoje o doutor retirou os curativos. São 4 pontinhos na barriga que nos próximos meses vão desaparecer".

Apesar de já estar sem as faixas, o comunicador destacou que o corpo ainda responde ao procedimento. "Ainda estou inchado (claro), mas agora é ter calma, cautela e seguir as orientações do meu médico", disse o apresentador.

A cirurgia envolveu muita organização e corrida contra o tempo. Assim que encerrou o É de Casa ao vivo nos estúdios da TV Globo, no Rio de Janeiro, Thiago pegou um voo direto para a capital paulista e deu entrada no hospital para ser operado.

Thiago Oliveira impressiona com shape 1 de 6

Segundo ele, tudo já estava planejado. "Agradeço a todas as mensagens e orações que vocês fizeram. Deu tudo certo, graças a Deus. A cirurgia já está programada há praticamente um mês. No sábado em que não consegui apresentar o É de Casa foi devido a uma crise absurda que eu tive", revelou aos seguidores.