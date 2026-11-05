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Sem curativos, Thiago Oliveira mostra barriga após cirurgia e desabafa: 'Agora é ter calma'

Apresentador do 'É de Casa' operou a vesícula logo após deixar o programa ao vivo

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 08:24

Thiago Oliveira tem alta e retira curativos após cirurgia
Thiago Oliveira tem alta e retira curativos após cirurgia Crédito: Reprodução/Instagram (Imagem melhorada com inteligência artificial)

Thiago Oliveira apareceu sem camisa no Instagram para mostrar o resultado da cirurgia que fez no último sábado (31). O apresentador do É de Casa, de 42 anos, tirou os curativos e exibiu os pontos na região do abdômen depois de retirar a vesícula. 

Thiago Oliveira tem alta e retira curativos após cirurgia

Thiago Oliveira tem alta e retira curativos após cirurgia por Reprodução/Instagram
Thiago Oliveira tem alta e retira curativos após cirurgia por Reprodução/Instagram
Thiago Oliveira passou por cirurgia por Reprodução/Instagram
Thiago Oliveira passou por cirurgia por Reprodução/Instagram
Thiago Oliveira tem alta e retira curativos após cirurgia por Reprodução/Instagram (Imagem melhorada com inteligência artificial)
Thiago Oliveira por Reprodução/Instagram
Thiago Oliveira por Reprodução/Instagram
Thiago Oliveira por Reprodução/Instagram
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Thiago Oliveira tem alta e retira curativos após cirurgia por Reprodução/Instagram

O procedimento aconteceu no Hospital São Luiz, no Morumbi, zona oeste de São Paulo. Thiago explicou como está a cicatrização e tranquilizou os seguidores: "Hoje o doutor retirou os curativos. São 4 pontinhos na barriga que nos próximos meses vão desaparecer".

Apesar de já estar sem as faixas, o comunicador destacou que o corpo ainda responde ao procedimento. "Ainda estou inchado (claro), mas agora é ter calma, cautela e seguir as orientações do meu médico", disse o apresentador.

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A cirurgia envolveu muita organização e corrida contra o tempo. Assim que encerrou o É de Casa ao vivo nos estúdios da TV Globo, no Rio de Janeiro, Thiago pegou um voo direto para a capital paulista e deu entrada no hospital para ser operado.

Thiago Oliveira impressiona com shape

Thiago Oliveira por Reprodução
Thiago Oliveira por Reprodução
Thiago Oliveira por Reprodução
Thiago Oliveira por Reprodução
Thiago Oliveira por Reprodução
Thiago Oliveira por Reprodução
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Thiago Oliveira por Reprodução

Segundo ele, tudo já estava planejado. "Agradeço a todas as mensagens e orações que vocês fizeram. Deu tudo certo, graças a Deus. A cirurgia já está programada há praticamente um mês. No sábado em que não consegui apresentar o É de Casa foi devido a uma crise absurda que eu tive", revelou aos seguidores.

Para a operação, o jornalista precisou cortar qualquer ingestão de água ou comida desde as 11h. A cirurgia começou por volta das 20h. "A cirurgia foi rápida, durou cerca de 40, 50 minutos. Demorei para acordar da anestesia. Agora, como meu médico fala, é vida normal", detalhou Thiago, que já voltou aos compromissos de trabalho na quarta-feira (4). 

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Saúde Thiago Oliveira Apresentador

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