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Sem dinheiro quando engravidou, mãe de Cristiano Ronaldo confessa que tentou abortá-lo e conta resposta que ouviu do filho anos depois

Dolores Aveiro contou episódio em autobiografia ao relembrar as dificuldades financeiras enfrentadas pela família antes da fama do jogador

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 5 de setembro de 2026 às 10:00

Cristiano Ronaldo e a mãe, Dolores
Cristiano Ronaldo e a mãe, Dolores Crédito: Reprodução

história de Cristiano Ronaldo antes da fama inclui um episódio delicado contado pela própria mãe do jogador. Dolores Aveiro revelou que chegou a pensar em interromper a gravidez do craque português quando esperava seu quarto filho.

O relato foi feito na autobiografia "Madre Coraje: a vida, a força e a fé de uma lutadora", publicada em 2014 em parceria com o jornalista Paulo Sousa Costa. Na época da gestação, a família vivia dificuldades financeiras na Ilha da Madeira, em Portugal.

Cristiano Ronaldo e a mãe, Dolores

Cristiano Ronaldo e a mãe, Dolores por Reprodução
Cristiano Ronaldo e a mãe, Dolores por Reprodução
Cristiano Ronaldo e a mãe, Dolores por Reprodução
Cristiano Ronaldo e a mãe, Dolores por Reprodução
Cristiano Ronaldo e a mãe, Dolores por Reprodução
Cristiano Ronaldo e a mãe, Dolores por Reprodução
Cristiano Ronaldo e a mãe, Dolores por Reprodução
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Cristiano Ronaldo e a mãe, Dolores por Reprodução

Segundo Dolores, ela procurou um médico e levantou a possibilidade de interromper a gravidez. Diante das dificuldades que enfrentava, a mãe do jogador contou que chegou a tentar provocar o aborto por meio de métodos caseiros, mas não conseguiu. Cristiano nasceu em 5 de fevereiro de 1985.

Resposta de Cristiano Ronaldo para a mãe

Anos depois, Cristiano Ronaldo soube da história. Dolores afirmou que contou ao filho sobre o episódio antes mesmo de tornar o relato público em sua autobiografia e revelou que os dois passaram a brincar sobre o assunto.

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Durante a apresentação do livro, ela contou uma das respostas dadas pelo jogador. Segundo Dolores, Cristiano brincou: "Você queria me abortar e agora sou eu quem manda na casa".

A declaração ganhou repercussão justamente pelo contraste entre as dificuldades enfrentadas pela família antes do nascimento do jogador e a realidade alcançada anos depois com o sucesso de Cristiano no futebol.

As mansões de CR7

Nova mansão de CR7 na Quinta da Marinha por Reprodução
Mansão em Marbella por Reprodução
Cobertura em Lisboa por Reprodução
A ilha de Nujuma, na cosa da Arábia Saudita por Reprodução
Mansão de CR7 por Reprodução
Mansão de CR7 por Reprodução
Mansão de CR7 por Reprodução
Mansão de CR7 por Reprodução
Mansão de CR7 por Reprodução
Mansão de CR7 por Reprodução
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Nova mansão de CR7 na Quinta da Marinha por Reprodução

Família enfrentava dificuldades financeiras

Cristiano Ronaldo nasceu na Ilha da Madeira e é o caçula de quatro irmãos. Antes de o português se transformar em uma das maiores estrelas do futebol mundial, a família enfrentou um período marcado por limitações financeiras.

Foi nesse contexto que, segundo Dolores, surgiu a ideia de interromper a quarta gestação. O episódio só se tornou público décadas depois, quando ela decidiu contar detalhes de sua trajetória na autobiografia.

Os carros de Cristiano Ronaldo

Lamborghini Aventador por Reprodução
Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse por Reprodução
Rolls-Royce Cullinan por Reprodução
Ferrari 599 GTO por Reprodução
Bugatti Centodieci por Reprodução
Ferrari Purosangue por Reprodução
BMW XM por Reprodução
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Lamborghini Aventador por Reprodução

Ao longo da carreira do filho, Dolores se tornou presença constante em momentos importantes da vida de Cristiano. A relação próxima entre os dois também fez com que a história sobre a gravidez fosse posteriormente tratada com humor dentro da própria família.

Cristiano deixou a Madeira ainda jovem para seguir a carreira no futebol e passou pelo Sporting antes de construir uma trajetória internacional por clubes como Manchester United, Real Madrid e Juventus.

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