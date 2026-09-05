HISTÓRIA DE FAMÍLIA

Sem dinheiro quando engravidou, mãe de Cristiano Ronaldo confessa que tentou abortá-lo e conta resposta que ouviu do filho anos depois

Dolores Aveiro contou episódio em autobiografia ao relembrar as dificuldades financeiras enfrentadas pela família antes da fama do jogador

Fernanda Varela

Publicado em 5 de setembro de 2026 às 10:00

Cristiano Ronaldo e a mãe, Dolores Crédito: Reprodução

A história de Cristiano Ronaldo antes da fama inclui um episódio delicado contado pela própria mãe do jogador. Dolores Aveiro revelou que chegou a pensar em interromper a gravidez do craque português quando esperava seu quarto filho.

O relato foi feito na autobiografia "Madre Coraje: a vida, a força e a fé de uma lutadora", publicada em 2014 em parceria com o jornalista Paulo Sousa Costa. Na época da gestação, a família vivia dificuldades financeiras na Ilha da Madeira, em Portugal.

Cristiano Ronaldo e a mãe, Dolores 1 de 7

Segundo Dolores, ela procurou um médico e levantou a possibilidade de interromper a gravidez. Diante das dificuldades que enfrentava, a mãe do jogador contou que chegou a tentar provocar o aborto por meio de métodos caseiros, mas não conseguiu. Cristiano nasceu em 5 de fevereiro de 1985.

Resposta de Cristiano Ronaldo para a mãe

Anos depois, Cristiano Ronaldo soube da história. Dolores afirmou que contou ao filho sobre o episódio antes mesmo de tornar o relato público em sua autobiografia e revelou que os dois passaram a brincar sobre o assunto.

Durante a apresentação do livro, ela contou uma das respostas dadas pelo jogador. Segundo Dolores, Cristiano brincou: "Você queria me abortar e agora sou eu quem manda na casa".

A declaração ganhou repercussão justamente pelo contraste entre as dificuldades enfrentadas pela família antes do nascimento do jogador e a realidade alcançada anos depois com o sucesso de Cristiano no futebol.

As mansões de CR7 1 de 10

Família enfrentava dificuldades financeiras

Cristiano Ronaldo nasceu na Ilha da Madeira e é o caçula de quatro irmãos. Antes de o português se transformar em uma das maiores estrelas do futebol mundial, a família enfrentou um período marcado por limitações financeiras.

Foi nesse contexto que, segundo Dolores, surgiu a ideia de interromper a quarta gestação. O episódio só se tornou público décadas depois, quando ela decidiu contar detalhes de sua trajetória na autobiografia.

Os carros de Cristiano Ronaldo 1 de 7

Ao longo da carreira do filho, Dolores se tornou presença constante em momentos importantes da vida de Cristiano. A relação próxima entre os dois também fez com que a história sobre a gravidez fosse posteriormente tratada com humor dentro da própria família.