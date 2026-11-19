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Sem encontros há cinco anos, Khloé Kardashian diz ser demissexual; entenda

Empresária abriu o jogo sobre a vida amorosa e contou o que sente falta enquanto está solteira

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 19 de novembro de 2026 às 13:01

Khloé Kardashian Crédito: Reprodução

A empresária e estrela de reality show Khloé Kardashian revelou que se identifica como demissexual, nome dado a quem só sente atração sexual depois de criar uma ligação emocional forte com outra pessoa. Ela falou sobre o assunto após completar cinco anos sem sair em encontros românticos.

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Durante a conversa, Khloé explicou que ficar sem sexo não pesa na sua rotina hoje em dia. A empresária contou que, às vezes, sente vontade de ser beijada ou abraçada por alguém de quem gosta, mas deixou claro que isso não quer dizer que sinta falta de sexo.

A irmã de Kim Kardashian também comentou o que pensa sobre relacionamentos abertos, quando o casal combina regras para ficar com outras pessoas. Ela afirmou que respeita quem escolhe esse formato. Khloé disse que não aceitaria abrir o namoro logo nos primeiros seis meses, mas destacou que gostaria de participar da decisão caso o tema aparecesse no relacionamento.

O último relacionamento assumido por Khloé Kardashian foi com o jogador de basquete Tristan Thompson, pai de seus dois filhos, True e Tatum. Os dois viveram uma relação cheia de idas e vindas entre 2016 e 2021, até terminarem de vez depois de traições virem a público.