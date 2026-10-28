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Sem falar português, menino de 9 anos se perde no RS: policiais usam ChatGPT para localizar pais do pequeno turista: 'ele estava muito assustado'

Sozinho em Farroupilha, garoto de 9 anos se comunicou com os agentes por meio de perguntas traduzidas em áudio

  • Foto do(a) author(a) Jean Candido
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Jean Candido

  • Agência Correio

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 09:57

Ilustração mostra o ChatGPT traduzindo uma pergunta enquanto uma criança e um policial aparecem ao fundo
Ilustração mostra o ChatGPT traduzindo uma pergunta enquanto uma criança e um policial aparecem ao fundo Crédito: Imagem gerada por IA

Uma pergunta simples abriu caminho para o reencontro: em qual escola você estuda? O menino haitiano de 9 anos estava sozinho em Farroupilha, na Serra Gaúcha, mas não conseguia explicar aos policiais onde morava. Ele fala francês e não se comunicava em português.

A equipe da Brigada Militar percebeu que a barreira do idioma dificultava a conversa. Para tentar entender a criança, os agentes recorreram ao ChatGPT e traduziram perguntas em áudio. A ferramenta serviu como ponte para iniciar o diálogo; uma das respostas apontou a escola onde o garoto estudava.

O uso de áudio faz parte das formas de interação com o chatbot. O Olhar Digital já explicou como enviar mensagens de voz ao ChatGPT. A OpenAI também lançou uma ferramenta dedicada à tradução, o ChatGPT Tradutor.

Menino haitiano se perde no RS e não fala português: veja como o ChatGPT ajudou

Captura do Google Tradutor mostra uma pergunta sobre o endereço convertida do português para o francês por Captura de tela
Viatura da Brigada Militar, acionada após um morador encontrar o menino sozinho por Reprodução
Ilustração mostra o ChatGPT traduzindo uma pergunta enquanto uma criança e um policial aparecem ao fundo por Imagem gerada por IA
Lavouras e morros compõem a paisagem rural da região de Farroupilha por Reprodução
O Rio das Antas corta a paisagem de Farroupilha, município onde o menino foi encontrado por Ronise Dias Machado – Wikimedia Commons)
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Captura do Google Tradutor mostra uma pergunta sobre o endereço convertida do português para o francês por Captura de tela

A pista que levou à casa

Com a informação sobre a escola, os policiais seguiram até a região. No caminho, o menino reconheceu as ruas e passou a indicar a direção. Segundo o g1, conquistar a confiança dele foi uma das partes mais difíceis da abordagem.

“Como ele estava muito assustado, foi bem difícil e demorado conseguir iniciar um diálogo, precisamos de algum tempo para que ele tivesse confiança em nós e se sentisse seguro falar”, contou o soldado Rafael Tondollo.

Quando a viatura se aproximou da residência, o garoto reconheceu o lugar e abriu a porta do veículo antes mesmo de chegar à casa. “Ficou muito feliz ao voltar para casa”, relatou o policial.

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Reencontro com a família

Os pais não estavam em casa. Um vizinho conseguiu entrar em contato com o pai, que voltou pouco depois. A família fazia compras em uma frutaria no centro da cidade quando o menino disse que iria ao banheiro e saiu correndo para a rua.

Os responsáveis começaram a procurá-lo e, depois de não encontrá-lo, seguiram a pé para casa. Segundo a Brigada Militar, o garoto foi encontrado a cerca de 1,5 quilômetro do comércio e ficou sozinho por aproximadamente uma hora. Ele não sofreu ferimentos.

Tags:

rio Grande do sul Inteligência Artificial Francês Haiti Openai

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