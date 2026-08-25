PATRIMÔNIO

Sem filhos, Dolly Parton deixa herança bilionária, mansão de 23 cômodos e ainda se dedicava a causas sociais

Patrimônio da artista também era sustentado pelo Dollywood, parque temático em sua terra natal

Felipe Sena

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 20:06

Dolly Parton deixou herança bilionária Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Morreu aos 80 anos, a rainha do country, Dolly Parton, que deixou para trás não apenas um legado na música, mas um império financeiro construído após uma infância marcada pela extrema pobreza nas montanhas do Tennessee, seu pai, Robert Lee Parton, era analfabeto e tinha 12 filhos que viviam com poucos recursos.

Além da música, o patrimônio da artista era sustentado pelo Dollywood, parque temático em sua terra natal que recebe milhões de visitantes por ano, além de uma gravadora própria, hotéis, cabanas de luxo e espetáculos de entretenimento. Somando tudo, a fortuna deixa pela cantora ultrapassa R$ 3,25 bilhões.

Dolly Parton 1 de 9

Sua trajetória não foi apenas de acumular bens. Ela criou a Imagination Library, projeto que doou milhões de livros para crianças ao redor do mundo, em memória das dificuldades que seu pai enfrentou por não saber ler. Durante a pandemia de Covid-19, doou US$ 1 milhão para pesquisas que viabilizaram uma das vacinas.

A cantora também deixou uma mansão localizada em Brentwood, nos arredores de Nashville. Dolly construiu a residência ao lado do marido, Carl Dean, antes de acumular prêmios e fortuna. O imóvel foi erguido em um terreno de cerca de 28 hectares e chegou a ter 23 cômodos.

Em seu livro de memórias, Dolly contou que ela e seu marido Carl decidiram construir a casa quando sua carreira ainda não tinha decolado de vez.

De acordo com informações divulgadas pela Architectural Digest, o casal adquiriu o terreno e teve a participação de Carl, de um tio de Dolly e dos irmãos da cantora na construção. A residência foi finalizada em 1972.

Pensando na privacidade, anos depois, já consolidada como um dos maiores nomes da música country, a previsão se concretizou.

Com o passar das décadas, a propriedade ganhou uma estrutura maior. Imagens aéreas citadas pela Architectural Digest mostram que o endereço tem piscina e quadra de tênis, além das áreas verdes que cercam a residência principal.

Em 2014, Dolly recebeu autorização para construir um celeiro de aproximadamente 233 m², projetado para combinar com outros três que já existiam na propriedade. O conjunto reforça a dimensão rural do endereço, apesar da proximidade com Nashville.