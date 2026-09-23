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Sem fumar há 100 dias, Danton Mello celebra conquista e mostra quantidade de cigarros evitados

Ator usa aplicativo para monitorar a evolução do processo e revelou que estado de saúde de Dalton Mello foi o motivo para abandonar o vício

Kamila Macedo

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 19:44

Danton Mello celebra 100 dias sem fumar Crédito: Reprodução/Instagram

O ator Danton Mello compartilhou que completou 100 dias sem fumar nesta terça-feira (22). A marca foi celebrada nas redes sociais após o artista tomar a decisão de tratar a dependência em cigarro. Ele vem utilizando uma plataforma para acompanhar seus indicadores, o que o auxilia no mapeamento dos dias de abstinência, na quantidade de cigarros evitados e no dinheiro poupado durante o período.

Os resultados do aplicativo impressionam. No painel divulgado por Danton, em apenas 100 dias ele evitou consumir 4 mil unidades de cigarro, ganhou 16 dias de vida e economizou R$ 2.300.

Um dos principais motivos para a mudança de hábito foi a internação de seu pai, Dalton Natal de Mello. Presenciar o pai debilitado no leito hospitalar em decorrência de sete décadas de tabagismo fez o ator mudar de perspectiva.

Dalton Mello era pai de Danton e Selton Mello 1 de 7

Dalton faleceu no início de julho, aos 84 anos. A morte foi anunciada nas redes sociais pelo também ator Selton Mello, irmão de Danton, que foi categórico ao revelar a causa: "O cigarro o levou. Pulmão trabalhando de uma forma ínfima”.

Diante desse momento difícil, Danton explicou que a decisão estava diretamente relacionada à situação do pai. "Larguei o cigarro quando meu pai ainda estava hospitalizado. E sempre falava com ele: 'olha, já estou há alguns dias sem fumar'. Eu me questionei muito. Pensava: 'caramba, minhas filhas estão vendo o meu pai, o avô delas, tão debilitado. E eu fumando… Seria um péssimo exemplo. Eu precisava ser mais forte e parar’”, contou ao jornal Extra.