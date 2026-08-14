Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Sem gravata e cores proibidas: Confira as regras do casamento de Viih Tube e Eliezer

Festa no interior de São Paulo terá traje esporte fino e lista de tons que não podem ser usados pelos convidados

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 14 de agosto de 2026 às 09:59

Viih Tube e Eliezer
Viih Tube e Eliezer Crédito: Reprodução/Instagram @mayckonsantosoficial

Prestes a subir ao altar no próximo sábado (15), no interior de São Paulo, os influenciadores e ex-BBBs Viih Tube e Eliezer definiram regras para os looks dos convidados. O site oficial da cerimônia detalha o dress code da festa e lista uma série de cores terminantemente proibidas para quem for prestigiar a união do casal.

Lista de presentes de casamento de Viih Tube e Eliezer

Lista de presentes de casamento de Viih Tube e Eliezer por @mayckonsantosoficial e Reprodução
Lista de presentes de casamento de Viih Tube e Eliezer por Reprodução
Lista de presentes de casamento de Viih Tube e Eliezer por Reprodução
Lista de presentes de casamento de Viih Tube e Eliezer por Reprodução
Lista de presentes de casamento de Viih Tube e Eliezer por Reprodução
Lista de presentes de casamento de Viih Tube e Eliezer por Reprodução
Lista de presentes de casamento de Viih Tube e Eliezer por Reprodução
Lista de presentes de casamento de Viih Tube e Eliezer por Reprodução
Lista de presentes de casamento de Viih Tube e Eliezer por Reprodução
Lista de presentes de casamento de Viih Tube e Eliezer por Reprodução
Lista de presentes de casamento de Viih Tube e Eliezer por Reprodução
1 de 11
Lista de presentes de casamento de Viih Tube e Eliezer por @mayckonsantosoficial e Reprodução

O traje estabelecido para o evento é o esporte fino (ou passeio). Para o público feminino, os noivos sugeriram vestidos com tecidos fluidos, cores alegres e o uso de salto em bloco, modelo recomendado para garantir mais conforto e segurança na estrutura do local da festa.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Viih Tube surpreende ao mudar rosto e cabelo a dois dias do casamento; veja o antes e depois

Viih Tube e Eliezer surpreendem com lista de casamento; presente mais caro custa R$ 12,8 mil

'Nenhum real': Funcionária de Viih Tube desabafa sobre multa e diz que equipe foi prejudicada

Para onde vai a multa de R$ 350 mil que Viih Tube e Eliezer terão que pagar após reality com empregados?

Viih Tube e Eliezer firmam acordo com o MPT e terão que pagar R$ 350 mil por dano moral coletivo

No entanto, a lista de vetos para as mulheres chama atenção: além do clássico branco, tradicionalmente exclusivo da noiva, as convidadas não poderão usar tons de terracota, laranja e verde-oliva, paleta reservada exclusivamente para o grupo de madrinhas.

Já para os homens, o manual dispensa a obrigatoriedade da gravata e recomenda opções em tons leves ou pastéis. A única restrição para os rapazes é a cor verde-musgo, tonalidade escolhida para diferenciar os padrinhos durante a cerimônia.

Leia mais

Imagem - Após esconder gestação, ex-Malhação Caroline Dallarosa exibe barrigão e explica motivo

Após esconder gestação, ex-Malhação Caroline Dallarosa exibe barrigão e explica motivo

Imagem - 'Nunca contei': Lúcio Mauro Filho surpreende ao revelar diagnóstico de câncer

'Nunca contei': Lúcio Mauro Filho surpreende ao revelar diagnóstico de câncer

Imagem - Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'A vida fica bem mais tranquila' - Apresentadora dá conselho de ouro sobre paz e como ignorar provocações

Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'A vida fica bem mais tranquila' - Apresentadora dá conselho de ouro sobre paz e como ignorar provocações

Tags:

Casamento Viih Tube Eliezer

Mais recentes

Imagem - Fiuk revela crise financeira e diz que cansou de poupar Fábio Jr. e Cleo

Fiuk revela crise financeira e diz que cansou de poupar Fábio Jr. e Cleo
Imagem - Vem amor? 4 signos podem viver momentos especiais hoje (16 de agosto)

Vem amor? 4 signos podem viver momentos especiais hoje (16 de agosto)
Imagem - 4 signos podem chegar ao limite e precisarão tomar cuidado com conflitos nos próximos dias

4 signos podem chegar ao limite e precisarão tomar cuidado com conflitos nos próximos dias