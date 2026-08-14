Sem gravata e cores proibidas: Confira as regras do casamento de Viih Tube e Eliezer

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 14 de agosto de 2026 às 09:59
Prestes a subir ao altar no próximo sábado (15), no interior de São Paulo, os influenciadores e ex-BBBs Viih Tube e Eliezer definiram regras para os looks dos convidados. O site oficial da cerimônia detalha o dress code da festa e lista uma série de cores terminantemente proibidas para quem for prestigiar a união do casal.
Lista de presentes de casamento de Viih Tube e Eliezer
O traje estabelecido para o evento é o esporte fino (ou passeio). Para o público feminino, os noivos sugeriram vestidos com tecidos fluidos, cores alegres e o uso de salto em bloco, modelo recomendado para garantir mais conforto e segurança na estrutura do local da festa.
No entanto, a lista de vetos para as mulheres chama atenção: além do clássico branco, tradicionalmente exclusivo da noiva, as convidadas não poderão usar tons de terracota, laranja e verde-oliva, paleta reservada exclusivamente para o grupo de madrinhas.
Já para os homens, o manual dispensa a obrigatoriedade da gravata e recomenda opções em tons leves ou pastéis. A única restrição para os rapazes é a cor verde-musgo, tonalidade escolhida para diferenciar os padrinhos durante a cerimônia.