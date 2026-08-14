DRESS CODE

Sem gravata e cores proibidas: Confira as regras do casamento de Viih Tube e Eliezer

Festa no interior de São Paulo terá traje esporte fino e lista de tons que não podem ser usados pelos convidados

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 14 de agosto de 2026 às 09:59

Viih Tube e Eliezer Crédito: Reprodução/Instagram @mayckonsantosoficial

Prestes a subir ao altar no próximo sábado (15), no interior de São Paulo, os influenciadores e ex-BBBs Viih Tube e Eliezer definiram regras para os looks dos convidados. O site oficial da cerimônia detalha o dress code da festa e lista uma série de cores terminantemente proibidas para quem for prestigiar a união do casal.

Lista de presentes de casamento de Viih Tube e Eliezer 1 de 11

O traje estabelecido para o evento é o esporte fino (ou passeio). Para o público feminino, os noivos sugeriram vestidos com tecidos fluidos, cores alegres e o uso de salto em bloco, modelo recomendado para garantir mais conforto e segurança na estrutura do local da festa.

No entanto, a lista de vetos para as mulheres chama atenção: além do clássico branco, tradicionalmente exclusivo da noiva, as convidadas não poderão usar tons de terracota, laranja e verde-oliva, paleta reservada exclusivamente para o grupo de madrinhas.