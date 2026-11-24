POLÊMICA NA MÚSICA

Sem indicações solo há dois anos, Ludmilla quebra silêncio sobre Prêmio Multishow

Cantora afirmou desconhecer os motivos da ausência de seus trabalhos individuais entre os concorrentes

Heider Sacramento

Publicado em 24 de novembro de 2026 às 23:05

Ludmilla comentou ausência de indicações individuais ao Prêmio Multishow Crédito: Reprodução

Ludmilla se manifestou sobre a ausência de indicações individuais ao Prêmio Multishow pelo segundo ano consecutivo. Em entrevista ao portal LeoDias, nesta terça-feira (24), a cantora afirmou desconhecer os motivos pelos quais seus trabalhos solo ficaram de fora da disputa.

Questionada sobre uma possível insatisfação com a premiação, a artista evitou dizer que estava chateada, mas reconheceu que a situação não passou despercebida por ela e pelos fãs.

“É, o nosso maior prêmio da música brasileira, é incontestável que os fãs não percebam, né? Todo mundo percebe, a gente acaba sentindo. Mas cara, é a premiação, é com eles, eles que sabem o motivo, eu tô por fora”, declarou.

Ludmilla 1 de 15

Apesar da ausência de indicações individuais em 2025 e 2026, Ludmilla concorre neste ano na categoria Música Urbana do Ano com Moça, parceria com o rapper Xamã.

A última vitória da cantora na premiação aconteceu em 2024, com Macetando, sucesso lançado ao lado de Ivete Sangalo. Na ocasião, Ludmilla não compareceu à cerimônia e comemorou a conquista em casa, com a família.

Essa não é a primeira vez que a artista comenta publicamente a ausência de seu nome entre os indicados. Em 2021, ela já havia lamentado ter ficado de fora da categoria Cantora do Ano.

Quando acontece o Prêmio Multishow 2026?

A 33ª edição do Prêmio Multishow acontece no dia 9 de dezembro, no Rio de Janeiro, sob o comando de Tadeu Schmidt e Kenya Sade.