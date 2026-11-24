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Heider Sacramento
Publicado em 24 de novembro de 2026 às 23:05
Ludmilla se manifestou sobre a ausência de indicações individuais ao Prêmio Multishow pelo segundo ano consecutivo. Em entrevista ao portal LeoDias, nesta terça-feira (24), a cantora afirmou desconhecer os motivos pelos quais seus trabalhos solo ficaram de fora da disputa.
Questionada sobre uma possível insatisfação com a premiação, a artista evitou dizer que estava chateada, mas reconheceu que a situação não passou despercebida por ela e pelos fãs.
“É, o nosso maior prêmio da música brasileira, é incontestável que os fãs não percebam, né? Todo mundo percebe, a gente acaba sentindo. Mas cara, é a premiação, é com eles, eles que sabem o motivo, eu tô por fora”, declarou.
Ludmilla
Apesar da ausência de indicações individuais em 2025 e 2026, Ludmilla concorre neste ano na categoria Música Urbana do Ano com Moça, parceria com o rapper Xamã.
A última vitória da cantora na premiação aconteceu em 2024, com Macetando, sucesso lançado ao lado de Ivete Sangalo. Na ocasião, Ludmilla não compareceu à cerimônia e comemorou a conquista em casa, com a família.
Essa não é a primeira vez que a artista comenta publicamente a ausência de seu nome entre os indicados. Em 2021, ela já havia lamentado ter ficado de fora da categoria Cantora do Ano.
Quando acontece o Prêmio Multishow 2026?
A 33ª edição do Prêmio Multishow acontece no dia 9 de dezembro, no Rio de Janeiro, sob o comando de Tadeu Schmidt e Kenya Sade.
A cerimônia terá transmissão ao vivo pela TV Globo, pelo Multishow e pelo Globoplay. Ao todo, serão premiadas 19 categorias, com votação popular aberta até 29 de novembro.