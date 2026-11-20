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Sem limites? Virginia Fonseca leva susto ao descobrir novo pedido de aniversário da mãe

Margareth Serrão faz 61 anos em dezembro e surpreendeu a filha ao mudar o pedido de presente

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 20 de novembro de 2026 às 07:38

Margareth Serrão e Virginia Fonseca Crédito: Reprodução

Virginia Fonseca contou aos seguidores do Instagram, nesta quinta-feira (19), o pedido caro que recebeu da mãe, Margareth Serrão, para o próximo aniversário. Perto de fazer 61 anos, no dia 13 de dezembro, Margareth desistiu de ganhar um carro da filha para pedir um apartamento.

Virgínia Fonseca e sua mãe, Margareth Serrão, assistindo jogo do Real Madrid 1 de 5

Em vídeo publicado na rede social, a influenciadora explicou que a mãe mudou de ideia em dois dias. Primeiro, Margareth pediu um Land Rover, modelo de carro de luxo. Depois, decidiu que vai comprar o veículo com o próprio dinheiro para que a filha pague pelo imóvel.

"Ela chegou para mim primeiro e falou assim: 'Já sei o que quero de aniversário. Um carro'. E não é qualquer carro, é um Land Rover. Eu falei 'tá bom', mas passou dois dias e ela falou: 'Não, eu vou comprar o carro. Sabe o que quero de aniversário? Um apartamento'", relatou Virginia, que soltou um palavrão ao ouvir a novidade.

Ao ser questionada pela filha, Margareth afirmou que não quer se mudar da casa onde a família vive hoje. A ideia é ter um lugar em Goiânia para descansar e receber visitas quando a filha e os netos viajarem.

"É para eu ter um pouco mais de privacidade, ir pra Goiânia, ficar lá quando você não estiver aqui e as crianças não estiverem", disse Margareth, chamada pelos amigos de Margara. Ela contou que não gosta de levar visitas para a casa atual porque tem suas próprias manias e prefere manter a rotina.

Virginia deu risada da resposta e chamou a mãe de "adolescente premium". Na legenda do vídeo, a empresária e dona da marca de cosméticos WePink aproveitou para brincar com os três filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, frutos do relacionamento com o cantor Zé Felipe.