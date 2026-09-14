Sem ovo e sem leite: pão de queijo leve e super saudável salva seu lanche da tarde e leva apenas 2 ingredientes

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Fernanda Varela
Publicado em 14 de setembro de 2026 às 17:03
Para quem quer um lanchinho rápido e com poucos ingredientes, o pão de queijo feito com tapioca é uma opção simples. A receita dispensa farinha de trigo e polvilho e leva basicamente queijo e goma de tapioca. O resultado não é o pão de queijo tradicional mineiro, mas um lanchinho de queijo macio por dentro e douradinho por fora.
Ingredientes
* 4 colheres (sopa) de goma de tapioca hidratada
* 4 colheres (sopa) de queijo muçarela ralado
Pão de queijo fit fica pronto rapidinho e leva apenas 2 ingredientes
Modo de preparo
Coloque a goma de tapioca e o queijo ralado em uma tigela. Misture bem até formar uma massa úmida e que consiga ser modelada.
Faça pequenas bolinhas com as mãos e coloque na airfryer, deixando espaço entre elas.
Asse a 180 °C por aproximadamente 8 a 12 minutos, ou até os pãezinhos ficarem firmes e douradinhos. O tempo pode variar de acordo com o aparelho e o tamanho das bolinhas.
Sirva ainda quentinho, quando o queijo está mais macio.
Dicas
Se a mistura ficar muito seca e não der liga, acrescente um pouco mais de queijo. Se ficar excessivamente mole, coloque mais goma de tapioca.
Queijos que derretem bem, como muçarela, deixam o interior mais macio. Também dá para misturar um pouco de parmesão para intensificar o sabor.
Faça bolinhas pequenas para que cozinhem de maneira mais uniforme.
Não precisa acrescentar sal antes de provar a mistura, já que o queijo pode fornecer sal suficiente.
Apesar de muita gente chamar a receita de “pão de queijo fit”, ela não é necessariamente menos calórica que um pão de queijo convencional. O principal atrativo é a praticidade e a lista curta de ingredientes.