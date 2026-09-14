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Sem ovo e sem leite: pão de queijo leve e super saudável salva seu lanche da tarde e leva apenas 2 ingredientes

Receita pode ser preparada em poucos minutos para o café da manhã ou lanche da tarde

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 17:03

Se a massa ficar muito mole para modelar, acrescente um pouco mais de goma de tapioca até chegar ao ponto
Se a massa ficar muito mole para modelar, acrescente um pouco mais de goma de tapioca até chegar ao ponto Crédito: Reprodução

Para quem quer um lanchinho rápido e com poucos ingredientes, o pão de queijo feito com tapioca é uma opção simples. A receita dispensa farinha de trigo e polvilho e leva basicamente queijo e goma de tapioca. O resultado não é o pão de queijo tradicional mineiro, mas um lanchinho de queijo macio por dentro e douradinho por fora.

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Pão de queijo fit de 2 ingredientes

Ingredientes

* 4 colheres (sopa) de goma de tapioca hidratada

* 4 colheres (sopa) de queijo muçarela ralado

Pão de queijo fit fica pronto rapidinho e leva apenas 2 ingredientes

O melhor é comer ainda quentinho, quando o queijo está derretido e o interior permanece bem macio por Reprodução
Na airfryer, os pãezinhos ficam prontos em cerca de 8 a 12 minutos a 180 °C por Reprodução
A muçarela deixa o interior macio, enquanto um pouco de parmesão pode ser usado para deixar o sabor mais intenso por Reprodução
Fazer bolinhas pequenas ajuda o pão de queijo a assar por igual e ficar douradinho mais rapidamente por Reprodução
A receita leva apenas goma de tapioca hidratada e queijo, perfeita para quem quer um lanche com poucos ingredientes por Reprodução
Misture bem a tapioca com o queijo até conseguir uma massa úmida que possa ser modelada por Reprodução
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O melhor é comer ainda quentinho, quando o queijo está derretido e o interior permanece bem macio por Reprodução

Modo de preparo

Coloque a goma de tapioca e o queijo ralado em uma tigela. Misture bem até formar uma massa úmida e que consiga ser modelada.

Faça pequenas bolinhas com as mãos e coloque na airfryer, deixando espaço entre elas.

Asse a 180 °C por aproximadamente 8 a 12 minutos, ou até os pãezinhos ficarem firmes e douradinhos. O tempo pode variar de acordo com o aparelho e o tamanho das bolinhas.

Sirva ainda quentinho, quando o queijo está mais macio.

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Dicas

Se a mistura ficar muito seca e não der liga, acrescente um pouco mais de queijo. Se ficar excessivamente mole, coloque mais goma de tapioca.

Queijos que derretem bem, como muçarela, deixam o interior mais macio. Também dá para misturar um pouco de parmesão para intensificar o sabor.

Faça bolinhas pequenas para que cozinhem de maneira mais uniforme.

Não precisa acrescentar sal antes de provar a mistura, já que o queijo pode fornecer sal suficiente.

Apesar de muita gente chamar a receita de “pão de queijo fit”, ela não é necessariamente menos calórica que um pão de queijo convencional. O principal atrativo é a praticidade e a lista curta de ingredientes.

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